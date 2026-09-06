Netflix traslada a Mallorca ‘El problema final’: el gran cambio respecto a la novela de Pérez-Reverte

Mallorca se convierte en escenario de uno de los próximos grandes estrenos españoles de Netflix. La plataforma estrenará el próximo 25 de septiembre El problema final, una miniserie basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte y protagonizada por José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú. Y la adaptación incorpora un cambio especialmente llamativo respecto al libro: la acción abandona el entorno de Corfú y se traslada a un islote próximo a Mallorca.

Netflix acaba de desvelar este 3 de septiembre el tráiler oficial y nuevas imágenes de la producción, un thriller de época de cuatro episodios que lleva al espectador hasta la primavera de 1959. Trece personas quedan aisladas por un temporal en un pequeño hotel situado en un islote cercano a Mallorca. Allí, una turista inglesa, Elisa Mander, aparece muerta en lo que en un primer momento parece un suicidio. Las circunstancias, sin embargo, pronto apuntan hacia un posible asesinato.

El encargado de intentar resolver el misterio será Basil, interpretado por José Coronado, un actor retirado que años atrás dio vida en la gran pantalla a Sherlock Holmes. Sin posibilidad de abandonar la isla ni de recibir ayuda del exterior por culpa del temporal, los huéspedes y trabajadores del hotel pasan a convertirse en sospechosos.

De Corfú a Mallorca: así cambia Netflix la novela

La elección de Mallorca supone una modificación significativa con respecto a la obra que Pérez-Reverte publicó en 2023.

En la novela, la historia arranca en junio de 1960 y el temporal deja aisladas a nueve personas en un hotel de la isla de Utakos, frente a Corfú, en Grecia. La víctima se llama Edith Mander y, como en la adaptación, su muerte aparentemente autoinfligida termina planteando un misterio que deberá resolver el peculiar Basil.

Netflix no solo ha adelantado la acción a la primavera de 1959, sino que ha cambiado el escenario mediterráneo de la novela por un islote próximo a Mallorca y ha ampliado hasta trece el número de personas atrapadas por el temporal. La isla balear pasa así a formar parte del universo de la adaptación televisiva aunque no aparecía como escenario en la historia original de Pérez-Reverte.

El cambio encaja además con la atmósfera que busca la serie: un hotel elegante, aislado del exterior, rodeado de Mediterráneo y convertido en un escenario cerrado en el que cualquiera puede ser culpable.

Mallorca en la ficción, pero no en el rodaje

Hay, sin embargo, una particularidad. Que la serie transcurra junto a Mallorca no significa que se haya rodado en la isla.

La primera parte de la producción se filmó en Lloret de Mar, donde el equipo trabajó durante unos dos meses a partir de abril de 2025. Según Lloret Film Office, alrededor de 150 personas participaron en un rodaje que tuvo tres localizaciones principales: los Jardins de Santa Clotilde, Cala sa Boadella y Casa Roviralta, una vivienda privada situada en los jardines. Estos espacios fueron utilizados precisamente para recrear una isla mediterránea de los años cincuenta.

Posteriormente, la producción continuó en el centro de Netflix de Tres Cantos y en otras localizaciones de Madrid y Toledo, según la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual.

José Coronado se convierte en detective

La miniserie está encabezada por José Coronado, acompañado por María Valverde, que interpreta a Adela Figueroa; Martiño Rivas, en el papel del escritor de thrillers Foxá, y Maribel Verdú, como la señora Ausländer, gerente del hotel. El reparto se completa, entre otros, con Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa y Pepón Nieto.

La dirección corre a cargo de Félix Viscarret, mientras que Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré firman los guiones. Mod Producciones está detrás de la producción.

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Con su estreno previsto para el 25 de septiembre, El problema final añadirá así una nueva localización a la larga lista de ficciones vinculadas a Mallorca. Esta vez, además, por decisión expresa de la adaptación: el Mediterráneo griego de Pérez-Reverte se transforma para Netflix en un misterioso islote próximo a Mallorca.