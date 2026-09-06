Abrimos el deseado calendario de adviento de MiiN Cosmetics 2026: estas son las 24 sorpresas de cosmética coreana que esconde

Hay calendarios de Adviento de belleza que se compran por la sorpresa y otros que se convierten en objeto de deseo mucho antes de que llegue diciembre. El de MiiN Cosmetics pertenece claramente al segundo grupo. Tanto, que el del año pasado se agotó en España en solo 24 horas, según ha explicado la marca durante su presentación en Barcelona. Y la expectación no ha hecho más que crecer: cada temporada fabrican más unidades y, aun así, duran menos. Esta nueva edición se pone a la venta este mismo domingo, 6 de septiembre, por 119,99 euros, aunque el valor de todo lo que lleva dentro supera los 410 euros.

Este año, además, el envoltorio tiene mucho que decir. Bajo el concepto 'Un unboxing irresistible', MiiN se inspira en esa sensación de abrir una bolsa de ositos de gominola y no poder parar. De ahí salen tanto la campaña como las formas y colores que recorren las 24 cajitas. Todo se presenta dentro de una gran 'jelly bag' roja y transparente, de estética muy coreana y pensada para reutilizarse después como bolso para el gimnasio, la playa o el día a día. Puede acompañarse, además, de un pequeño 'charm' con forma de osito, también de edición limitada.

El calendario viene este año en una 'jelly bag' roja y transparente, de estética muy coreana y pensada para reutilizarse después. / MiiN Cosmetics

Rutina completa

Pero vayamos al verdadero 'unboxing'. Dentro hay 24 sorpresas, 14 de ellas en tamaño completo y 10 novedades exclusivas, con una selección que intenta construir una rutina coreana prácticamente completa: limpieza, tónicos, esencia, sérums, hidratantes, protectores solares, contorno de ojos y mascarillas, además de maquillaje, productos capilares y dos accesorios exclusivos. La idea, según la firma "es que no haya 10 cremas similares, sino variedad y productos que puedan encajar en el mayor número posible de tipos de piel".

El calendario empieza fuerte con el PHA & Saponaria Purifying Foaming Cleanser de Ondo Beauty 36.5, un limpiador en espuma suave, y enseguida aparece una de sus estrellas: el Birch Juice Moisturizing Sunscreen de Round Lab, que MiiN señala como "el protector solar más vendido de Corea". El número tres es uno de los lanzamientos más curiosos, Pink Vita PDRN Bubble-Tox Ampoule, un sérum repulpante que sale en forma de espuma y tiene como protagonista al PDRN, uno de los ingredientes de moda de la cosmética coreana.

Varios de los productos del calendario de adviento de MiiN Cosmetics 2026. / EPC

Texturas novedosas

Le siguen propuestas calmantes como el Centella Calming Ampoule Toner de Barr y el Centella Asiatica Extract de One Thing, una mascarilla de hidrogel de Whamisa y el Freshly Juiced Vitamin Essence Toner de Klairs, una esencia-tónico enfocada a aportar luminosidad. Y entre los productos que más llaman la atención por su textura aparece la PDRN Capsule Cream de VT, con unas pequeñas cápsulas que se mezclan con un gel hidratante antes de aplicarla.

También hay espacio para una limpieza más intensa con ABC Sorbet Facial Cleanser de Unleashia, un limpiador exfoliante con ácidos; para la doble limpieza, con el Natural Cleansing Oil de Urang; y para el maquillaje, con Popping Balloon Tint de Laka, un tinte labial de acabado 'glossy' que puede difuminarse en los labios para conseguir ese efecto de 'labio mordido' tan asociado al maquillaje coreano o utilizarse, rápidamente difuminado, como colorete.

Los productos vienen en cajas numeradas y con estampados de ositos de gominolas. / MiiN Cosmetics

Retinal y bakuchiol

Uno de los bloques más interesantes es el dedicado a los activos antiedad. La Vitamin A-mazing Bakuchiol Night Cream de By Wishtrend combina retinal y bakuchiol, mientras que el viral Seoul 1988 Retinal Liposome 2% + Black Ginseng de Ksecret une retinal liposomado con ginseng negro. La recomendación: no utilizar ambos a la vez, introducir los retinoides poco a poco y usar protección solar al día siguiente.

Y el calendario no se queda solo en el rostro. Para el pelo incluye el Milk Protein Intensive Hair Oil Florist Garden de Odid, el champú nutritivo Real Shea Butter Nourishing Shampoo de Rated Green y Rosemary Root Enhancer de Aromatica, un tónico capilar de romero, un tipo de producto mucho más habitual en las rutinas coreanas que en las españolas. Hay además una toalla facial roja y un pequeño peine para mascarillas, ambos diseñados para esta edición.

El bolso del calendario se puede usar luego para el gimnasio o la playa. / MiiN Cosmetics

Para el contorno de ojos encontramos los Caffeine & Green Tea Antioxidant Eye Patches de Ondo Beauty 36.5 y la Caffein-E Boost Eye Cream de Meisani. Completan el recorrido el Guava Moisture Soothing Serum de Benton, la Calming Lotus Cream de Rovectin, la crema iluminadora con glutatión y niacinamida de APLB y, como sorpresa número 24, el Bean Sun Serum de Mixsoon, otro protector solar de textura muy ligera.

¿La sensación después de abrir las 24 cajas? Que el atractivo está precisamente en la mezcla: productos conocidos, novedades que todavía no están a la venta en MiiN, ingredientes en plena tendencia y cosmética suficiente para muchos meses.