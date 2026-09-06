Francesc Soler, autor de 'Los asesinos guapos': "Nos cuesta pensar que alguien atractivo pueda ser malo, pero el cerebro nos engaña"

La foto de un acusado entrando en un juzgado ya no siempre se parece a una foto de juzgado. A veces parece una campaña, un 'look', un meme. Francesc Soler empezó a darle vueltas al asunto al ver cómo los medios ilustraban las noticias sobre Luigi Mangione con imágenes suyas en la playa o sin camiseta, "como si fuera un 'playboy'". El periodista y escritor, nacido en Roda de Ter en 1978, firma 'Los asesinos guapos. La oscura fascinación por Luigi Mangione y otros criminales bellos' (Alrevés Editorial), un ensayo pop sobre criminología, neurociencia, cultura popular, moda y redes.

Antes de entrar en harina, y como buen narrador del género, Soler abre fuego con esta inquietante reflexión: "Una sociedad que convierte en ídolos pop a asesinos no sé si, cuando se mire al espejo, le gustará lo que verá". A continuación, muestra sus armas: ha intentado responder a esta "oscura fascinación colectiva" recurriendo a una veintena de especialistas -psicólogos, neurocientíficos, criminólogos, filósofos, abogados y periodistas- y otras fuentes.

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, durante su comparecencia ante un tribunal en Nueva York, en febrero de 2025. / Steven Hirsch / POOL / EFE

Los expertos coinciden: la belleza altera nuestro juicio. "Nos cuesta pensar que una persona atractiva pueda ser mala", sintetiza. Es el 'efecto halo': el cerebro tiende a asociar atractivo con confianza, bondad o éxito. "Cuando vemos algo atractivo, nuestro cerebro nos hace confiar, nos engaña", insiste.

En España, Soler ve un caso especialmente revelador en Daniel Sancho. Joven, atractivo, hijo de una familia conocida y convertido en protagonista del relato, terminó ocupando mucho más espacio mediático que Edwin Arrieta. "La narrativa acaba intercambiando los papeles de una forma brutal", sostiene. Se habló de las condiciones de Sancho en prisión, de su familia, de su futuro e incluso de su vida sentimental mientras la víctima [que acabó descuartizada y en bolsas de la basura, recuerden] quedaba relegada. "Es el caso de la víctima totalmente ignorada". Para Soler, ahí confluyen romantización, clase y belleza.

Daniel Sancho condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. / SOMKEAT RUKSAMAN / EFE

'Murder groupies'

Ted Bundy es el ejemplo clásico. Su aspecto de joven educado e inofensivo le ayudó a que algunas víctimas bajaran la guardia. "La belleza puede ser un arma", señala. Charles Manson, en cambio, distaba del canon de galán, pero para Soler fue "el mago de la seducción máxima": carisma, manipulación, admiradoras y propuestas de matrimonio. 'Murder groupies' de manual.

Porque la fascinación no se queda en la pantalla. Son sobre todo mujeres quienes escriben a criminales encarcelados, les mandan cartas, fotografías, propuestas de matrimonio o dinero. Y eso tiene un nombre: "hibristofilia", la atracción sentimental o sexual hacia personas que han cometido delitos violentos.

Soler recoge explicaciones que van de la hipermasculinidad al amor redentor. Según el autor, muchas admiradoras de estos perfiles deben de pensar: "Seguramente ha tenido una infancia complicada y yo, a base de amor, lo reformaré" [en fin]. La cárcel, además, añade otra paradoja a este caldo gordo: el hombre peligroso puede resultar más "seguro", porque la prisión impone distancia.

Zac Efron, en el papel de Ted Bundy, en 'Extremadamente cruel, malvado y perverso'. / NETFLIX

'Blockbusters' en las plataformas

La otra gran pieza está en nuestras pantallas. El 'true crime' se ha convertido en entretenimiento de masas y Netflix, por ejemplo, aplica al crimen real recursos de la ficción: música, suspense, 'cliffhangers' [final en suspenso] y actores atractivos. "Cuando fichas a Zac Efron para interpretar a Ted Bundy, lo haces con toda la intencionalidad", sostiene Soler.

Dahmer adquirió el rostro de Evan Peters y los hermanos Menéndez regresaron para una generación que ni siquiera había nacido cuando cometieron los asesinatos. "Si pones a dos chicos jóvenes muy atractivos y llenas la serie de escenas en las que se quitan la camiseta, estás sexualizando la figura del asesino", subraya.

Después llegan TikTok y el 'fandom'. La pregunta ya no es solo si Netflix ofrece 'true crime' porque queremos verlo, sino si también contribuye a enseñarnos a desear a sus criminales.

¿Qué va antes, el huevo o la gallina?

Mangione, la fórmula 10

Y entonces aparece la figura de Luigi Mangione, el último caso viral, casi "como la fórmula de la Coca-Cola, perfeccionada, con todo lo anterior". Joven, blanco, universitario, de familia acomodada, atractivo, musculado y con una vida entera documentada en internet. "Siempre obtendrá más clics una información sobre Mangione acompañada de una foto suya sin camiseta que una foto entrando en el juzgado o de perfil, de ficha policial", admite Soler.

Nicholas Chavez y Cooper Koch, en 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'. / MILES CRIST / NETFLIX

La metamorfosis fue inmediata. Mangione, que se ha declarado culpable de acosar y asesinar a tiros en Manhattan a Brian Thompson, CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, pasó a ser una suerte de justiciero para quienes interpretaron el crimen como un ataque contra las grandes corporaciones sanitarias estadounidenses.

Y de ahí pasó a 'crush', 'sex symbol', meme e icono de moda. "Su jersey burdeos se agotó en las tiendas y sus mocasines sin calcetines se convirtieron en conversación en reputadas revistas de moda", relata Soler. "El personaje de buenorro se ha comido al de héroe", insiste el autor. Mangione está, describe, "más cerca de inspirar una línea de moda que de un movimiento revolucionario".

Rueda "peligrosa"

Las redes, asegura, contribuyen a acelerar el proceso. Los medios hablan de Mangione; las redes lo bautizan como 'hot assassin'; los medios convierten esa reacción en noticia... Y así, ad infinitum. "Se va creando una rueda entre medios y redes sociales muy peligrosa", considera. El acusado deja de ser solo noticia para convertirse en personaje, estética y producto.

Evan Peters, protagonista de 'Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer'. A la derecha, el asesino en serie real. / EPC

La belleza puede colarse incluso en la Justicia. Así lo explica el abogado penalista Carles Monguilod, una de las voces expertas protagonistas del libro: "Un juicio, en el fondo, es un acto de seducción". Cómo viste el acusado, cómo habla o si parece amenazador condiciona percepciones. "Son personas juzgando a personas", insite el periodista. El 'pretty privilege', por tanto, tampoco se queda en la puerta del tribunal.

El propio Soler no huye de su lado de 'consumidor' de estas hisoritas. Reconoce que ha compartido memes y que el propio libro contribuye a engordar el personaje. "Si Mangione no fuera un ídolo de la cultura pop, yo no habría escrito este libro -asiente-. En esto hemos participado todos".

Un asesinato puede convertirse en meme en unas horas; una comparecencia judicial, en pasarela; y una tragedia real, en ocho episodios para ver del tirón. ¿O no?