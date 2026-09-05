José Mari Bakero, excapitán del Barça, recuerda el día que el ordenador de su hijo paralizó un aeropuerto de Polonia: "Un montón de policías, con bomberos, todo acotado"

Sirenas. Coches de policía. Bomberos. Una terminal entera vaciada y acordonada. Y en el centro de todo aquel dispositivo, el excapitán del FC Barcelona, José Mari Bakero, y el ordenador portátil de su hijo, que por aquel entonces tenía apenas 12 años.

Ocurrió en el aeropuerto de Varsovia, cuando el exfutbolista –que encaraba su nueva etapa, ya en los banquillos como entrenador– acababa de fichar por el Polonia Varsovia. Años más tarde, el que fuera uno de los nombres grabados a fuego en aquel histórico 'Dream Team' ha recordado esta anécdota que vivió con estupor junto al resto de su familia durante una visita de la misma a tierras polacas.

El despiste que lo cambió todo

La confesión ha llegado a través de 'Sembla mentida', la sección estrella del programa 'Aquí Catalunya' que dirige y presenta Marina Fernàndez en SER Catalunya. El mecanismo del espacio consiste en que tres personalidades cuentan una anécdota personal difícil de creer, y una de ellas miente. Esta vez, contra lo que muchos creían, el impostor no ha sido Bakero, pues el exjugador y exentrenador vasco ha dejado claro que, detalle por detalle, todo su relato ocurrió de verdad

Todo empezó con un cambio de aires profesional. Bakero había firmado como entrenador en el fútbol del Este de Europa, en el Polonia de Varsovia, y su familia viajó hasta allí para reunirse con él.

Aterrizaje, recogida de maletas, carro cargado hasta arriba, taxi al hotel. Todo iba según lo previsto. Hasta que llegaron a la habitación y el hijo de Bakero, de unos 12 años entonces, advirtió que se había dejado el ordenador en el carrito del aeropuerto. Tocaba deshacer el camino de vuelta hacia la terminal.

Un despliegue policial de película

La familia hizo lo lógico: montarse otra vez en el taxi y volver corriendo a la terminal a por el portátil. Lo que no esperaban, sin embargo, era encontrarse "un montón de policías, con bomberos; todo acotado".

Sorprendidos por el despliegue, el taxista, que era el único que sabía hablar inglés, actuó como traductor de urgencia para informar del motivo que había llevado a la familia a regresar al lugar. Esto les permitió pasar y poder proseguir con la búsqueda.

Tras algunas interacciones de otras personas presentes en la lengua local consiguieron llegar a "un carro con un ordenador", que parecía ser el "protagonista" de esta rocambolesca historia: acababan de encontrar el dispositivo del niño, pero también el origen del caos aeroportuario.

Susto con multa

Lejos de terminar ahí la anécdota, Bakero cuenta que su familia fue sometida a algunas preguntas como parte del protocolo de interrogatorios habitual en incidencias de este tipo. Afortunadamente, los agentes pudieron corroborar que, efectivamente, la persona a la que venían a visitar los dos implicados [la mujer y el hijo de Bakero] era el entrenador del club de la capital polaca.

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Por si fuera poco, el susto terminó con una sanción económica: "Cogieron el ordenador, les pusieron una multa y les dejaron ir al hotel", concluye.