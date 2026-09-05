El expiloto de MotoGP Toni Elías llora la muerte de Carles Vilajosana, la víctima del homicidio de Manresa: "Deja un vacío imposible de llenar"

"No me salen las palabras para describir la tristeza y la impotencia que siento", escribe el expiloto de motociclismo manresano Toni Elías en un mensaje publicado en las redes sociales para despedir a Carles Vilajosana, asesinado la madrugada del 1 de septiembre, después del Correfoc de la Fiesta Mayor de Manresa.

Elías habla también desde su vinculación con la capital del Bages, su lugar de origen: "Mi ciudad, mi gente, mis calles, mi familia, mis amigos… Y ahora, la pérdida de un manresano", escribe el expiloto. En este sentido, se pregunta: "¿Quién no conocía a Carles?"

A Vilajosana, Elías lo define como alguien "alegre, simpático, auténtico y con un par de cojones. Siempre entusiasmado con las carreras, siempre con un mensaje positivo, siempre apoyando a los demás". La víctima había regentado el bar Estadi, situado en la calle Barcelona de Manresa. De aquella época, Elías recuerda "aquel grito" de "Toniiiiiii!!" que, según explica, "no se olvidará nunca".

El expiloto asegura que "así te recordaremos, Carles. Como eras tú: un amigo de todos, de esos que dejan huella y que, cuando ya no están, dejan un vacío imposible de llenar". "Te echaremos mucho de menos, ben parit", añade.

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Finalmente, Toni Elías ha querido trasladar sus condolencias a la familia, a los amigos y a toda la gente de Manresa que siente esta pérdida.