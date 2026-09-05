Crimen de Manresa
El expiloto de MotoGP Toni Elías llora la muerte de Carles Vilajosana, la víctima del homicidio de Manresa: "Deja un vacío imposible de llenar"
El manresano despide a su amigo en las redes sociales y destaca la huella que deja en la ciudad después de su asesinato
Sor Lucía Caram: "Ni el alcalde ni yo somos culpables de lo que ha pasado en Manresa"
Ariadna Gombau
"No me salen las palabras para describir la tristeza y la impotencia que siento", escribe el expiloto de motociclismo manresano Toni Elías en un mensaje publicado en las redes sociales para despedir a Carles Vilajosana, asesinado la madrugada del 1 de septiembre, después del Correfoc de la Fiesta Mayor de Manresa.
Elías habla también desde su vinculación con la capital del Bages, su lugar de origen: "Mi ciudad, mi gente, mis calles, mi familia, mis amigos… Y ahora, la pérdida de un manresano", escribe el expiloto. En este sentido, se pregunta: "¿Quién no conocía a Carles?"
A Vilajosana, Elías lo define como alguien "alegre, simpático, auténtico y con un par de cojones. Siempre entusiasmado con las carreras, siempre con un mensaje positivo, siempre apoyando a los demás". La víctima había regentado el bar Estadi, situado en la calle Barcelona de Manresa. De aquella época, Elías recuerda "aquel grito" de "Toniiiiiii!!" que, según explica, "no se olvidará nunca".
El expiloto asegura que "así te recordaremos, Carles. Como eras tú: un amigo de todos, de esos que dejan huella y que, cuando ya no están, dejan un vacío imposible de llenar". "Te echaremos mucho de menos, ben parit", añade.
Finalmente, Toni Elías ha querido trasladar sus condolencias a la familia, a los amigos y a toda la gente de Manresa que siente esta pérdida.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Regió7
- La Carlos III pide a los profesores de Leonor 'normalidad' en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase
- Italia muestra su perplejidad y su admiración ante un Márquez que sigue ganando con el brazo derecho dañado
- Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo
- Aldama solicita vender él mismo sus coches incautados porque considera que la Justicia no los subastará a buen precio
- La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
- Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto
- Para ganar campeonatos': el bar de Cerdanyola aclamado por sus patatas bravas
- Francia penaliza con hasta 12 euros cada prenda de 'ultra fast fashion': por qué Zara, Mango y H&M no son el objetivo