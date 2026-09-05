Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalCeutaManresaSeat VolkswagenVolcán KrakatoaFutbol en catalàCamp NouMédica cubana camareraBombero ayudó a que nacieraUnai fontanero
instagramlinkedin

Crimen de Manresa

El expiloto de MotoGP Toni Elías llora la muerte de Carles Vilajosana, la víctima del homicidio de Manresa: "Deja un vacío imposible de llenar"

El manresano despide a su amigo en las redes sociales y destaca la huella que deja en la ciudad después de su asesinato

Sor Lucía Caram: "Ni el alcalde ni yo somos culpables de lo que ha pasado en Manresa"

Marcha silenciosa con velas en recuerdo de Carles Vilajosana

Marcha silenciosa con velas en recuerdo de Carles Vilajosana / Mireia Arso / RG7

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ariadna Gombau

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"No me salen las palabras para describir la tristeza y la impotencia que siento", escribe el expiloto de motociclismo manresano Toni Elías en un mensaje publicado en las redes sociales para despedir a Carles Vilajosana, asesinado la madrugada del 1 de septiembre, después del Correfoc de la Fiesta Mayor de Manresa.

Elías habla también desde su vinculación con la capital del Bages, su lugar de origen: "Mi ciudad, mi gente, mis calles, mi familia, mis amigos… Y ahora, la pérdida de un manresano", escribe el expiloto. En este sentido, se pregunta: "¿Quién no conocía a Carles?"

A Vilajosana, Elías lo define como alguien "alegre, simpático, auténtico y con un par de cojones. Siempre entusiasmado con las carreras, siempre con un mensaje positivo, siempre apoyando a los demás". La víctima había regentado el bar Estadi, situado en la calle Barcelona de Manresa. De aquella época, Elías recuerda "aquel grito" de "Toniiiiiii!!" que, según explica, "no se olvidará nunca".

El expiloto asegura que "así te recordaremos, Carles. Como eras tú: un amigo de todos, de esos que dejan huella y que, cuando ya no están, dejan un vacío imposible de llenar". "Te echaremos mucho de menos, ben parit", añade.

Noticias relacionadas

Finalmente, Toni Elías ha querido trasladar sus condolencias a la familia, a los amigos y a toda la gente de Manresa que siente esta pérdida.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Regió7

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Carlos III pide a los profesores de Leonor 'normalidad' en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase
  2. Italia muestra su perplejidad y su admiración ante un Márquez que sigue ganando con el brazo derecho dañado
  3. Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo
  4. Aldama solicita vender él mismo sus coches incautados porque considera que la Justicia no los subastará a buen precio
  5. La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
  6. Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto
  7. Para ganar campeonatos': el bar de Cerdanyola aclamado por sus patatas bravas
  8. Francia penaliza con hasta 12 euros cada prenda de 'ultra fast fashion': por qué Zara, Mango y H&M no son el objetivo

Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y comprobar números del Sorteo Extraordinario de Septiembre

Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y comprobar números del Sorteo Extraordinario de Septiembre

Crisis de Ceuta | Última hora sobre las derivadas políticas y el papel de Marruecos

Crisis de Ceuta | Última hora sobre las derivadas políticas y el papel de Marruecos

Bruce Campbell (68 años), actor de 'Spider-Man' y ‘Evil Dead’, revela que podrían quedarle 5 años de vida por un cáncer: "He decidido vivir con ello, no morir a causa de ello"

Bruce Campbell (68 años), actor de 'Spider-Man' y ‘Evil Dead’, revela que podrían quedarle 5 años de vida por un cáncer: "He decidido vivir con ello, no morir a causa de ello"

Batacazo de España ante Mali que complica el camino hacia las medallas

Batacazo de España ante Mali que complica el camino hacia las medallas

Lamine Yamal viaja dolorido a Valencia

Lamine Yamal viaja dolorido a Valencia

Así está quemando España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Así está quemando España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Lamine Yamal no se entrena con el grupo antes de jugar contra el Valencia

El PSOE exige a Feijóo el cese de Mompó por "insultar" de manera "reincidente" a Morant: "Ya está bien"

El PSOE exige a Feijóo el cese de Mompó por "insultar" de manera "reincidente" a Morant: "Ya está bien"