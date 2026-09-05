Bruce Campbell (68 años), actor de 'Spider-Man' y ‘Evil Dead’, revela que podrían quedarle 5 años de vida por un cáncer: "He decidido vivir con ello, no morir a causa de ello"

El actor estadounidense Bruce Campbell, conocido mundialmente por interpretar a Ash Williams en la saga ‘Evil Dead’, ha hablado abiertamente sobre el cáncer incurable que padece y el pronóstico que recibió de los médicos.

Durante una entrevista con el 'podcaster' Adam Carolla, el actor explicó que su enfermedad se encuentra dentro de un horizonte médico de aproximadamente cinco años y admitió, ante una pregunta directa sobre si ese periodo podía corresponderse con el tiempo que le queda de vida, que "más o menos" es así.

Bruce Campbell habla de su pronóstico de cinco años

El intérprete abordó su situación médica mientras conversaba con el presentador de radio Adam Carolla sobre su enfermedad y el efecto psicológico que ha tenido el diagnóstico. Campbell prefirió no entrar en detalles sobre el tipo de cáncer que padece, pero sí explicó cuál es el escenario que le han planteado.

Campbell explicó que la experiencia va mucho más allá de las consecuencias físicas de la enfermedad, ya que conocer un pronóstico de este tipo "también te trastorna la cabeza".

Fue entonces cuando Carolla le preguntó directamente si aquel plazo significaba que, en términos generales, podrían quedarle unos cinco años de vida. Campbell respondió de forma concisa: "Más o menos, sí”".

Cambio en la forma de afrontar la muerte

La conversación también llevó al protagonista de ‘Evil Dead’ a reflexionar sobre la muerte y sobre la manera en que las personas afrontan la posibilidad de conocer cuánto tiempo les queda. "La gente muere. Tenemos que superar eso. Y no tiene por qué ser un proceso horrible y espeluznante", sostuvo.

Campbell cuestionó además la obsesión por prolongar la vida a cualquier precio y planteó que concentrarse exclusivamente en sumar años puede impedir disfrutar del presente. "Pienso que no estás viviendo; acabas de descubrir una nueva fascinación que te tiene obsesionado. Te dan cinco años más, ¿qué piensas hacer con esos cinco años?", reflexionó.

Sus declaraciones llegan después de que en marzo de 2026 hiciera público que había sido diagnosticado con un cáncer incurable y anunciara su retirada de los escenarios para centrarse en su recuperación. Ahora, el actor ha retomado sus apariciones públicas coincidiendo con la promoción de 'Ernie & Emma', su próximo proyecto cinematográfico.

"He decidido vivir con ello, no morir a causa de ello"

Pese al pronóstico recibido, Campbell dejó claro que no considera esos cinco años como una sentencia inamovible. Durante la charla se abordó la posibilidad de que algunos pacientes superen las expectativas iniciales y también los avances que la medicina pueda experimentar en ese periodo.

"¿Qué va a tener en cinco años la medicina? Pueden poner cosas por ahí que hará algo", planteó el actor. En ese contexto, explicó que su decisión ha sido intentar convivir con la enfermedad sin permitir que esta determine por completo su día a día.

"He decidido, de forma bastante específica, vivir con ello, no morir a causa de ello", afirmó. Campbell reconoció que enfrentarse al cáncer puede conducir a una preocupación constante y describió esa experiencia como "un laberinto enorme".

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A pesar de la gravedad del diagnóstico y de la incertidumbre sobre su evolución, el intérprete aseguró que actualmente mantiene una percepción positiva de su estado. "Me siento perfecto", sentenció.