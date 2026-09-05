Anatomía del (corto) aplauso de Margarita Robles a Pedro Sánchez

Un ídolo efímero Desde que Javier Cercas tituló 'Anatomía de un instante' su disección del golpe de Estado, el uso de esa fórmula para presentar casi cualquier tipo de análisis pormenorizado ha tomado ímpetu. Y sirve también perfectamente para describir lo que han hecho desde el jueves las redes sociales con el debate del Congreso sobre Ceuta. Y, más concretamente, con el breve lapso de tiempo en el que Pedro Sánchez ha terminado su discurso y sus ministros lo aplauden, como exige el manual político. ¿Todos los ministros aplauden al presidente? Han corrido ríos de tinta digital al respecto. Por culpa de las imágenes de la tele, al principio se instaló la especie de que Margarita Robles no celebró la intervención de Sánchez, lo cual tenía sentido y morbo porque la ministra de Defensa parece la única integrante del Gobierno empeñada en defender que el CNI sí avisó de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta. Robles se convirtió automáticamente en ídolo de los antisanchistas. "Impresionante imagen de Margarita Robles sin levantarse, ¿por fin demostrará que es una mujer de principios y dimitirá o seguirá pasando vergüenza si es que aún le queda algo?", escribió por ejemplo en X @PacoMurcia4. Incluso Gabriel Rufián, desde la tribuna, advirtió al presidente del Gobierno de que tenía "un problemón" con la ministra de Defensa porque no le había aplaudido. Pero un repaso a la secuencia completa basta para comprobar que Robles sí se levantó y aplaudió, aunque es cierto que tanto su aplauso como el tiempo que estuvo erguida fueron mucho más cortos que los de sus compañeros del banco azul. Lo cual da desde luego para seguir elucubrando acerca del enfrentamiento entre ambos, pero también para frenar algunos entusiasmos exacerbados. "Margarita Robles. Que una foto no os ciegue. Es más sanchista que Sánchez. ¿Cuántos años lleva junto a él y sigue? Se levanta y aplaude. Vean", constató @GarPadAlex.

Margarita Robles sí aplaudió a Sánchez, pero tímidamente / X

El fútbol no es 'black or white' Tuve un jefe en otro diario, hace muchos años, que para mitigar el tedio de una campaña electoral pedía a sus subordinados que le retaran a colar alguna palabra aleatoria en sus textos. Y es así como en una crónica política apareció un día la palabra tarántula –dentro de la frase "han diseñado la campaña como si tuvieran que tejer una telaraña propia de una tarántula para atrapar tantos votos nacionalistas como les sea posible"– y muchas otras metidas con calzador que no tenían nada que ver con la política ni con el periodismo, pero servían para que la redacción se echara una risas. Por la misma época, un par de becarios jugaban con la técnica del acróstico en los destacados de Televisión para incluir mensajes a menudo ofensivos si se leían solo las primeras letras de cada línea. Este tipo de divertimentos lingüísticos parecían pasar siempre desapercibidos a los lectores. Algo parecido ha hecho esta semana el entrenador del Southend United, un modesto equipo que juega en la National League, la quinta categoría del fútbol inglés.El técnico, Kieron Dyer, dio una rueda de prensa que se ha hecho viral porque, cuando la terminó, dijo a los periodistas: "Disculpad. Los chicos [sus jugadores] me retaron a incluir todos los títulos de canciones de Michael Jackson que pudiera en esta rueda de prensa. He colado unos cuantos, y el dinero será donado a la beneficiencia". Entre otras frases, integró en su discurso con una cara perfectamente seria 'Wanna Be Startin’ Somethin’', 'Thriller', 'Billie Jean' o 'Black or white', cuando dijo "el fútbol no es blanco o negro". "No me puedo creer que no me hayáis pillado, especialmente cuando he dicho ‘Billie Jean’", se reía Dyer al final de la rueda de prensa. "Brillante, yo no podría decir todo eso sin reírme", le reconocían en los comentarios de Instagram.

Michael Jackson dio tres concieftos en España aquel 1988: Marbella, Madrid y Barcelona. / EFE

Dictadores en bañador ¿Cómo no va a tener éxito una cuenta de Instagram en la que se puede viajar en un 'scroll' de una foto de Franco pescando un salmón a una de Brézhnev bañándose en una piscina, de una del yugoslavo Tito con sombrero mexicano y brindando con una copa de vino a una del sirio Assad haciéndose un café en calzoncillos en la cocina, de una de Lukashenko y Putin jugando juntos a hockey sobre hielo a una de Gorbachov dándole de comer a una ardilla? Más de 182.000 personas han caído ya rendidas a las curiosas imágenes de 'Dictators having fun' (@dictators_having_fun), pero hay algunas protestas con respecto precisamente al nombre de la cuenta, porque es evidente que no todas las fotografías recogen la intimidad de dictadores. Por ejemplo, una de las más recientes es de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2023, en una moto de agua. "No es un dictador", dice ya el primer comentario. "El peor tipo de dictador, uno cobarde. Ahora está en la cárcel, como debe ser", difiere otro usuario. Pocos clics después aparece la foto de Lula en una playa. "Lula no es un dictador", afirma el comentario más votado. "Como brasileño, digo que sí que lo es", sostiene otro. Así que, como era de esperar, los comentarios de la cuenta de los dictadores –y otros dirigentes políticos– sirven ahora para dirimir disputas locales. No hay demasiados casos en los que haya unanimidad en que el personaje fotografiado es, efectivamente, un dictador. Uno de ellos es el de Kim Jong Un: una imagen suya disparando una pistola se publicó el pasado jueves y ha cosechado un gran éxito de crítica y público. En este caso, la única discrepancia en los comentarios es si con la chupa de cuero que lleva el dictador norcoreano parece más un 'Intocable de Eliot Ness' o un personaje de una película de John Woo.