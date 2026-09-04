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Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: "El padre de mis hijos es de una aldea de 100 habitantes. Y a mis hijos les encanta"
La periodista reivindica sus raíces rurales con orgullo y asegura que se continúa sintiendo muy de pueblo
Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales en menos de un año
Álex Pareja
Sara Carbonero ha vuelto a reivindicar con orgullo sus raíces rurales y las de la familia que formó con Iker Casillas. La periodista ha explicado que se siente muy de pueblo y que no ve ese origen como algo menor, sino como parte de su identidad y también de la educación que quiere transmitir a sus hijos.
Entorno humilde
Carbonero insiste, en una nueva entrevista con El País, que procede de un entorno humilde y que eso le ha marcado de forma positiva. En sus palabras, no reniega de sus orígenes, sino que los reivindica con naturalidad. Ese vínculo con la tierra y con la vida sencilla sigue muy presente en su forma de entender la familia y el día a día.
La periodista también destaca que el padre de sus hijos viene de un pueblo todavía más pequeño, una aldea de apenas 100 habitantes. Según cuenta, a sus hijos les gusta mucho esa manera de vivir y de relacionarse con sus raíces, alejados de la vida más ajetreada de la ciudad.
Su pueblo de Toledo
En su caso, Sara Carbonero es de Corral de Almaguer, en Toledo, un lugar que también reivindica con orgullo y que forma parte de su identidad personal. Esa referencia a su propio pueblo encaja con el mensaje que quiere transmitir: venir de un entorno pequeño no es algo que esconder, sino una parte valiosa de su historia.
Carbonero deja claro que quiere que sus hijos crezcan sin complejos respecto a sus orígenes. Para ella, haber nacido o vivido en un pueblo no es algo que deba ocultarse, sino una parte valiosa de su vida. Por eso habla con orgullo de ese entorno y lo presenta como un aprendizaje, no como una carencia.
Sus declaraciones reflejan una manera de entender la vida alejada de la ciudad y mucho más conectada con lo esencial. En un momento en el que muchas celebridades ensalzan el lujo o la exclusividad, ella pone en valor justo lo contrario: la sencillez, la identidad y las raíces.
Fuente: Sport
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