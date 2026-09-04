¿Qué va a pasar con la Met Gala 2027?: plan exprés, cancelación o Dolly Parton como nuevo tema tras el no a Galliano

El Met se ha quedado sin tema, sin exposición y con el reloj corriendo. A ocho meses de la Met Gala 2027, el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art debe sustituir 'John Galliano: Horizons', la retrospectiva dedicada al diseñador británico. El museo y John Galliano anunciaron el 31 de agosto que el proyecto no seguiría adelante tras las críticas por los comentarios antisemitas y racistas que el creador pronunció en 2011 y la oposición de dirigentes políticos, organizaciones judías y donantes. De momento, el Met solo ha dicho que anunciará una nueva exposición y noticias sobre la gala "más adelante".

El problema es que una muestra del Costume Institute no se improvisa como un vestido de última hora. 'Horizons' llevaba años en la cabeza de su comisario jefe, Andrew Bolton, y debía reunir prendas, accesorios, bocetos y archivos de cuatro décadas de carrera, de Givenchy y Dior a Maison Margiela. Con la inauguración prevista para mayo de 2027, rehacer el proyecto obliga a correr donde los museos suelen trabajar a largo plazo.

¿Qué puede hacer el Met? La prensa de EEUU especializada echa humo. Según fuentes consultadas por 'Page Six', una posibilidad sería acelerar una exposición futura que ya estuviera suficientemente avanzada. Otra, construir una muestra a partir de los propios fondos del Costume Institute. Y una tercera, mucho más drástica, sería cancelar el evento.

Los mejores vestidos de la Gala MET 2026 / epc

Hay precedentes

Cancelar gala y exposición no sería algo sin precedentes: ya ocurrió en 2000 y volvió a no haber ninguna de las dos en 2002. En 2020, la pandemia obligó a suspender la Met Gala, aunque la exposición prevista sí logró inaugurarse meses después.

La posibilidad de que no haya gala es, aun así, especialmente delicada porque el baile es la principal fuente anual de financiación del Costume Institute, según confirma el propio Metropolitan Museum. El departamento conserva además unos 33.000 objetos, entre prendas y accesorios que abarcan siete siglos de historia de la moda, un fondo que podría convertirse en una de las salidas más prácticas si el calendario obliga a improvisar.

Tirar de ese fondo permitiría sortear uno de los grandes problemas de organizar una exposición a contrarreloj: negociar préstamos internacionales, seguros y desplazamientos de piezas que normalmente requieren meses, cuando no años, de preparación.

Dolly Parton, durante una actuación en la gala de los 61º Grammy. / ROBYN BECK / AFP

El runrún de Parton

Y mientras en los despachos se busca una salida, fuera empieza a escucharse un nombre con peluca rubia, pedrería y un armario capaz de resolver cualquier 'dress code': Dolly Parton. La cantante murió el 25 de agosto, seis días antes de que se anunciara la retirada de Galliano, y la coincidencia ha convertido una idea nacida entre periodistas de belleza, moda y redes en un pequeño runrún.

'Allure' fue uno de los primeros medios estadounidenses en plantearlo abiertamente: si la Met Gala necesita otro tema, su voto es Dolly. Dos días después, 'The Washington Post' dedicó una columna entera a defender que Parton sea no solo la inspiración de la gala, sino el objeto de la exposición. No se trataría únicamente de poner a medio Hollywood con pelucas cardadas y cristales. La propuesta permite tirar de moda estadounidense, artesanía de los Apalaches, 'western wear', cultura 'camp', industria textil, feminidad construida y esa frontera cada vez más borrosa entre moda y espectáculo.

Fans de Dolly Parton visitan un mural en Chicago, el 26 de agosto. / SCOTT OLSON / Getty Images via AFP

Imaginario colectivo

La idea tiene además una virtud difícil de ignorar después de la tormenta Galliano: cambia polémica por celebración. Parton hizo de la exageración una identidad visual y del artificio una forma de autenticidad. "Cuesta mucho dinero parecer tan barata", decía con su habitual retranca. Nunca asistió a la Met Gala, pero su estética ha alimentado durante décadas el imaginario de diseñadores y estilistas.

Que el runrún llegue a convertirse en exposición es otra cosa. Ni el Metropolitan Museum ni Anna Wintour, miembro del patronato y gran artífice de la gala desde 1995, han dado señal alguna de que Dolly Parton esté sobre la mesa. 'Vogue', por ahora, se limita a informar de que el proyecto Galliano no seguirá adelante. Pero, después de perder una exposición preparada durante años, el Met necesita una idea potente, realizable y capaz de cambiar la conversación. Y pocas personas han sabido cambiar de conversación entrando en una habitación mejor que Dolly Parton.