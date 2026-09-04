Ana Mena guarda silencio ante los rumores de reconciliación con Óscar Casas

Dos meses después de su inesperada ruptura tras dos años de discreta y sólida relación, Ana Mena y Óscar Casas vuelven a estar en el punto de mira tras los rumores que apuntan a que pronto podrían sorprendernos con su reconciliación. A pesar de que ninguno se ha pronunciado públicamente sobre su decisión de emprender caminos separados cuando en cada una de sus apariciones públicas se mostraban enamoradísimos, su círculo cercano ha asegurado que en su decisión no hubo terceras personas ni malos rollos, sino la incompatibilidad para compaginar su historia de amor con sus apretadas agendas profesionales, apuntando que se llevarían muy bien y seguirían teniéndose cariño y respeto.

Aunque parecía que en estos momentos una segunda oportunidad no entraba en sus planes, un inesperado movimiento del hermano de Mario Casas -que dio 'like' a una imagen en bikini compartida por su exnovia en redes sociales, aunque horas después eliminó su 'me gusta' ante el aluvión de comentarios desatados- han hecho aflorar las especulaciones sobre una reconciliación que ambos estarían viviendo con cautela y discreción por miedo a dar un paso en falso.

Mientras tanto Ana como Óscar guardan silencio, la artista -que en este tiempo ha sido relacionada con Carlos Alcaraz y Ferran Torres- se encuentra inmersa en su próximo disco, y como ella misma ha adelantado en declaraciones a la revista 'GQ', será su álbum más personal y en él podría sincerarse sobre su ruptura y su desamor: "Creo que sorprenderá, no me apetece cortarme ni suavizar según qué cosas. Quiero hablar de una manera más explícita".

Algo que por el momento nos quedaremos con las ganas de saber, ya que en su impactante reaparición en los Premios Juventud celebrados en el recinto de Starlite de Marbella este jueves, la artista malagueña ha dado la callada por respuesta y ha ignorado las preguntas de la prensa.

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Espectacular con un dos piezas satinado en color negro compuesto por top asimétrico palabra de honor y falda larga de tiro bajísimo con detalle de plumas a la cadera, Ana ha pasado de largo por el photocall sin responder a los rumores de acercamiento con Óscar, ni desvelar si hablará sobre su ruptura -marcándose un 'Shakirazo'- en su nuevo disco.