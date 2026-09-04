De Violeta Julbe a Clara Galle, las dobles de Aitana que confunden a todos

Encontrar a alguien que se parezca a un famoso es uno de esos fenómenos que las redes sociales convierten rápidamente en viral. Algunas personas anónimas, o no tanto, comienzan a circular entre los usuarios hasta convertirlas en protagonistas por derecho propio.

En el caso de la cantante Aitana, cuenta desde hace años con una particular colección de parecidos razonables que han llamado la atención de sus seguidores.

Entre ellos destacan especialmente dos mujeres que, aunque son consideradas dobles de la artista, lo son por razones diferentes. En primer lugar, el caso de Violeta Julbe, que ha sido señalada por su extraordinario parecido físico con Aitana, hasta el punto de que las redes llegaron a compararlas como si fueran "hermanas gemelas".

"Separadas al nacer"

El caso de Violeta Julbe se hizo conocido en redes sociales en el año 2020, cuando comenzaron a circular fotografías que comparaban su rostro con el de Aitana. Las semejanzas son especialmente llamativas: el pelo largo castaño, el flequillo, la forma del rostro, los ojos y determinados rasgos faciales que han hecho que numerosos usuarios lleguen a describirlas como "separadas al nacer".

Julbe, tiene además varias coincidencias con la cantante más allá de su aspecto. Las dos son de Barcelona y, la ahora también 'influencer', comparte el mismo amor por la música. Violeta, que entonces era estudiante de periodismo, había compartido en sus redes sociales vídeos en los que aparecía cantando y tocando el piano.

Desde entonces, Violeta ha continuado manteniendo presencia en redes sociales, donde comparte parte de su día a día y contenidos relacionados con sus intereses a su más de 100.00 seguidores entre TikTok e Instagram. Además, dirige el pódcast sobre amor propio 'Me regalo flores' y ha debutado como escritora con su primera novela contemporánea titulada 'El año de las flores'.

"No canto tan bien como ella"

Si el parecido de Violeta Julbe con Aitana entra por los ojos, el de Clara Galle lo hace por los oídos. La actriz ha explicado en varias ocasiones que existe una similitud entre su voz y la de la cantante, una coincidencia que ha provocado que algunas personas tengan dificultades para distinguirlas cuando no pueden ver quién está hablando.

Galle volvió a referirse a ello en una entrevista concedida a 'Esquire' en marzo de 2026. La actriz explicó que su relación con su propia voz es "confusa" porque en ocasiones se encuentra con personas que la reconocen al hablar y que también la confunden con Aitana. "Tengo un timbre parecido a Aitana, es verdad", reconoció.

Pero no es la primera vez que la intérprete habla de esta curiosa coincidencia. Ya en 2022, durante una entrevista con 'La Caja de Música TV', contó que se lo decían "bastante" y explicó que incluso había vivido situaciones especialmente llamativas junto a Aitana y sus respectivos amigos.

"Yo la conozco y solemos quedar. Estuvimos con amigos suyos y se volvían locos cuando no nos veían", explica, precisamente porque sus voces resultaban suficientemente parecidas como para generar dudas. La actriz reconoció que "es gracioso, aunque no canto tan bien como ella, eso es verdad".

Galle aseguró también de sentirse "muy afortunada" de que la relacionaran de esa forma con la artista, ya que la "admira mucho".

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Dos parecidos, por tanto, que tienen poco que ver entre sí pero que terminan llevando al mismo nombre. Violeta Julbe se convirtió en la doble de Aitana por unas facciones y Clara Galle, por una voz cuyo timbre recuerda al de la cantante incluso cuando ninguna de las dos aparece en pantalla.