Rupert Murdoch, "muy contento" con que Guy Pearce lo interprete en 'Ink', la nueva película de Danny Boyle

El magnate de los medios Rupert Murdoch está "muy contento" de ver al actor Guy Pearce, australiano como él, darle vida en una película sobre sus inicios en la prensa, dijo el intérprete este miércoles durante el estreno del filme en Venecia. El oscarizado director Danny Boyle escogió a Pearce para interpretar a Murdoch en "Ink", una película sobre los primeros años del multimillonario en el negocio de los medios, cuando adquirió el tabloide británico The Sun para transformarlo.

"Estuve intercambiando mensajes con Elisabeth, su hija [de Murdoch], y ella me dijo: 'Papá está muy contento de que lo interpretes'", dijo Pearce en rueda de prensa en la Mostra de Venecia, donde "Ink" compite por el León de Oro. "Pero él no había visto la película en ese momento, así que ya veremos", añadió Pearce, conocido por "L.A. Confidential" y más recientemente por "The brutalist"

Boyle ("Slumdog millionaire") dijo que no se había propuesto hacer una película negativa sobre Murdoch, que ahora tiene 95 años. En "Ink", Boyle se centra en la llegada de Murdoch al Reino Unido a finales de la década de 1960. Se trata de una adaptación de una obra del dramaturgo británico James Graham, que se representó en el West End y en Broadway entre 2017 y 2019. "La obra de teatro [...] no hace de Rupert Murdoch un monstruo, cosa que, por supuesto, mucha gente hace ahora", dijo el cineasta.

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"Creo que es porque en aquel momento él representaba [...] un soplo de aire fresco en lo que era una sociedad británica muy rígida. Y se enfrenta a muchos prejuicios contra él por ser australiano", añadió.