Elie Saab x H&M: la alta costura tomará el centro de la ciudad con precios desde 29,99 euros

La cadena sueca H&M lleva más de dos décadas convirtiendo sus colaboraciones con diseñadores en pequeños acontecimientos de moda -la diseñadora británica Stella McCartney fue la segunda después del debut 'blockbuster' de Karl Lagerfeld, en 2004- , pero la siguiente promete subir varios peldaños el termómetro del glamur. Elie Saab x H&M llegará el 22 de octubre con una colección que traslada a la calle los códigos que han hecho del creador libanés un habitual de la alta costura y de la alfombra roja.

Se trata de un armario donde conviven vestidos ornamentados, acabados brillantes y una sastrería de líneas marcadas con el vocabulario más reconocible de la maison: encaje, lentejuelas degradadas y monogramas. "Nuestros clientes pueden esperar una colección mágica, ornamentada y muy glamurosa", avanza Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M y responsable de diseño de mujer.

Un vestido de la ELIE SAAB x H&M con lentejuelas degradadas. / H&M / Mario Sorrenti

55 piezas

Se trata de una cápsula en 55 piezas y paleta nocturna de negro, oro y verde esmeralda, con precios entre 29,99 y 399 euros. Y, entre todo lo visto hasta ahora, hay una pieza que concentra especialmente bien el ADN del encuentro: un vestido bustier verde esmeralda con efecto degradado hacia el negro, concebido con ese dramatismo de alfombra roja que ha convertido a Saab en uno de los grandes nombres del vestir de noche. Es el candidato más claro a convertirse en la pieza objeto de deseo de Elie Saab x H&M.

Vestido palabra de honor en verde oscuro a noche negra. / H&M / Mario Sorrenti

A su alrededor aparecen un 'blazer' de lentejuelas que transita del dorado al negro y una chaqueta de piel de cordero en tonos chocolate y negro, la pieza que alcanza los 399 euros. También destacan prendas de punto ornamentadas y accesorios. La colaboración extiende el lenguaje de la casa desde los vestidos de noche hasta la sastrería, los conjuntos brillantes y los complementos.

Encajes y chaquetas estructuradas definen la nueva colaboración de la cadena sueca con Elie Saab. / H&M / Mario Sorrenti

Alta costura de masas

El reto está en traducir artesanía de alta costura a una colección de gran distribución sin perder la sensación de lujo. El propio Saab lo ha resumido así: "No one wants 'basic' from Elie Saab" ("Nadie quiere algo 'básico' de Elie Saab"). El encaje, los degradados, el brillo y las siluetas marcadas no aparecen aquí como guiños tímidos, sino como la razón de ser del proyecto.

Un modelo de la nueva colección propio de alfombra roja. / H&M / Mario Sorrenti

No es un encuentro casual. Fundada en Beirut en 1982, ELIE SAAB creció desde la moda nupcial hasta convertirse en una casa reconocida internacionalmente y en uno de los primeros miembros internacionales de la Chambre Syndicale de la Haute Couture francesa. Su universo se ha ampliado al 'prêt-à-porter' y los accesorios, pero conserva una idea muy reconocible de feminidad basada en la ornamentación, el refinamiento y el glamur.

Alfombra roja en París

"Cada pieza ha sido creada con cuidado y dedicación, reuniendo un vestuario completo que refleja cada momento de la vida de una mujer", explica Elie Saab en el comunicado. Las primeras imágenes de campaña refuerzan esa idea: una alfombra roja desplegada por París sirve de hilo conductor mientras vestidos negros, encajes, dorados y sastrería avanzan literalmente por la ciudad. No se trata solo de llevar un vestido de fiesta a precio H&M, sino de convertir el gesto de arreglarse en el centro de la colaboración.

Un dos piezas de pel, de ELIE SAAB x H&M. / H&M / Mario Sorrenti

La colección Elie Saab H&M se pondrá a la venta el 22 de octubre en tiendas seleccionadas y en hm.com. Con el vestido bustier verde esmeralda ya situado como posible objeto de deseo, la carrera no será por conseguir una invitación a la alfombra roja, sino por llegar a tiempo a la percha.