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Elie Saab x H&M: la alta costura tomará el centro de la ciudad con precios desde 29,99 euros

La colaboración más glamurosa de H&M llegará el 22 de octubre con vestidos de alfombra roja, encaje, lentejuelas degradadas y sastrería, en una colección de 55 piezas para mujer y hombre

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Imagen de la campaña de ELIE SAAB x H&amp;M, con París como telón de fondo.

Imagen de la campaña de ELIE SAAB x H&M, con París como telón de fondo. / H&M / Mario Sorrenti

Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
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La cadena sueca H&M lleva más de dos décadas convirtiendo sus colaboraciones con diseñadores en pequeños acontecimientos de moda -la diseñadora británica Stella McCartney fue la segunda después del debut 'blockbuster' de Karl Lagerfeld, en 2004- , pero la siguiente promete subir varios peldaños el termómetro del glamur. Elie Saab x H&M llegará el 22 de octubre con una colección que traslada a la calle los códigos que han hecho del creador libanés un habitual de la alta costura y de la alfombra roja.

Se trata de un armario donde conviven vestidos ornamentados, acabados brillantes y una sastrería de líneas marcadas con el vocabulario más reconocible de la maison: encaje, lentejuelas degradadas y monogramas. "Nuestros clientes pueden esperar una colección mágica, ornamentada y muy glamurosa", avanza Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M y responsable de diseño de mujer.

Imagen de la campaña de ELIE SAAB x H&amp;M, con París como telón de fondo.

Un vestido de la ELIE SAAB x H&M con lentejuelas degradadas. / H&M / Mario Sorrenti

55 piezas

Se trata de una cápsula en 55 piezas y paleta nocturna de negro, oro y verde esmeralda, con precios entre 29,99 y 399 euros. Y, entre todo lo visto hasta ahora, hay una pieza que concentra especialmente bien el ADN del encuentro: un vestido bustier verde esmeralda con efecto degradado hacia el negro, concebido con ese dramatismo de alfombra roja que ha convertido a Saab en uno de los grandes nombres del vestir de noche. Es el candidato más claro a convertirse en la pieza objeto de deseo de Elie Saab x H&M.

Vestido palabra de honor en verde oscuro a noche negra.

Vestido palabra de honor en verde oscuro a noche negra. / H&M / Mario Sorrenti

A su alrededor aparecen un 'blazer' de lentejuelas que transita del dorado al negro y una chaqueta de piel de cordero en tonos chocolate y negro, la pieza que alcanza los 399 euros. También destacan prendas de punto ornamentadas y accesorios. La colaboración extiende el lenguaje de la casa desde los vestidos de noche hasta la sastrería, los conjuntos brillantes y los complementos.

Encajes y chaquetas estructuradas definen la nueva colaboración de la cadena sueca con Elie Saab.

Encajes y chaquetas estructuradas definen la nueva colaboración de la cadena sueca con Elie Saab. / H&M / Mario Sorrenti

Alta costura de masas

El reto está en traducir artesanía de alta costura a una colección de gran distribución sin perder la sensación de lujo. El propio Saab lo ha resumido así: "No one wants 'basic' from Elie Saab" ("Nadie quiere algo 'básico' de Elie Saab"). El encaje, los degradados, el brillo y las siluetas marcadas no aparecen aquí como guiños tímidos, sino como la razón de ser del proyecto.

Un modelo de la nueva colección propio de alfombra roja.

Un modelo de la nueva colección propio de alfombra roja. / H&M / Mario Sorrenti

No es un encuentro casual. Fundada en Beirut en 1982, ELIE SAAB creció desde la moda nupcial hasta convertirse en una casa reconocida internacionalmente y en uno de los primeros miembros internacionales de la Chambre Syndicale de la Haute Couture francesa. Su universo se ha ampliado al 'prêt-à-porter' y los accesorios, pero conserva una idea muy reconocible de feminidad basada en la ornamentación, el refinamiento y el glamur.

Alfombra roja en París

"Cada pieza ha sido creada con cuidado y dedicación, reuniendo un vestuario completo que refleja cada momento de la vida de una mujer", explica Elie Saab en el comunicado. Las primeras imágenes de campaña refuerzan esa idea: una alfombra roja desplegada por París sirve de hilo conductor mientras vestidos negros, encajes, dorados y sastrería avanzan literalmente por la ciudad. No se trata solo de llevar un vestido de fiesta a precio H&M, sino de convertir el gesto de arreglarse en el centro de la colaboración.

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Un dos piezas de pel, de ELIE SAAB x H&amp;M.

Un dos piezas de pel, de ELIE SAAB x H&M. / H&M / Mario Sorrenti

La colección Elie Saab H&M se pondrá a la venta el 22 de octubre en tiendas seleccionadas y en hm.com. Con el vestido bustier verde esmeralda ya situado como posible objeto de deseo, la carrera no será por conseguir una invitación a la alfombra roja, sino por llegar a tiempo a la percha.

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