Bad Gyal (29 años), sobre lo que ha heredado de su madre: "Todo lo que yo tengo de Bad Gyal viene de ella"

Alba Farelo, mejor conocida como Bad Gyal, atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista catalana, oriunda de Vilassar de Mar (El Maresme, Barcelona), publicó el pasado 6 de marzo 'Más Cara', su segundo álbum de estudio y, apenas dos semanas después, el 20 de marzo, arrancó en el Palau Sant Jordi de Barcelona la gira con la que llevó el disco a los escenarios.

Casi seis meses después del lanzamiento del álbum, que ya acumula más de 305 millones de reproducciones en Spotify, el trabajo continúa marcando una nueva etapa para la cantante, que este año celebra además una década de trayectoria musical.

Su madre como referente

En plena promoción del álbum, Bad Gyal pasó por los micrófonos de la Cadena Ser, donde habló sobre su evolución artística, la libertad que ha conseguido dentro de la industria y algunos de los aspectos más personales.

Por ejemplo, abordó cómo es la relación con su madre, una figura a la que atribuye parte de la personalidad que ha construido alrededor de su nombre artístico. La cantante no dudó en definirla como una persona "fuerte" y fue tajante al explicar cuánto hay de ella en la artista que es hoy: "Todo lo que yo tengo de Bad Gyal viene de mi madre. 100%". La afirmación surgió cuando le preguntaron por las letras sexuales de sus canciones y, en concreto, por 'Double Team', el tema que comparte con Anitta.

¿Qué piensa su familia sobre las letras que canta?

Bad Gyal explicó que inicialmente tuvo dudas sobre participar en esa colaboración internacional con la artista brasileña por la reacción que pudiera provocar en su familia. "El estribillo repetía sin fin, todo el rato, una muy mala palabra", recordó. Sin embargo, sus preocupaciones no se debían a lo que pudiera pensar el público sobre ella, sino la recepción que tendría para sus familiares. "Pensé no en mí o en lo que proyecté, que la gente diga tal o cual de mí, porque eso ya lo tengo como siempre van a hablar, pero pensaba más en mi familia, en mis abuelas, en mis tíos", contó.

Fue entonces cuando decidió hablar con su madre. Su respuesta terminó de despejar cualquier duda, ya que, según relató la cantante, le dijo: "Ay, pues está chulísima la cançó, Alba, l'has fet. Hazla, hazla, hazla". Así que Farelo, con "la bendición" de su madre, tiró para adelante, y fue un "hit", asegura.

Además, la artista también destacó que una de las razones que terminaron de convencerla para participar en la canción fue la forma en la que se planteaba la letra: "Lo mismo que las dos mujeres cantamos en el coro, lo canta el hombre. Se llama 'puta' a sí mismo en femenino y me pareció un punto guay".

Dieza años de carrera

La entrevista también sirvió para conocer cómo ha cambiado Bad Gyal desde que comenzó su carrera. Diez años después de sus primeros pasos, la cantante asegura sentirse "superrica en recursos y con todas las herramientas posibles", algo que considera "un lujazo" después de haber empezado haciendo las cosas "con lo que podía y como podía".

Gracias a este crecimiento, la cantante asegura que disponer de más medios le ha permitido ampliar sus posibilidades creativas: "Más bien siento que, obviamente después del trabajo duro, pues esperas siempre un 'upgrade' y poder mejorar y estar en una posición más cómoda", y "tener más recursos me pone los límites mucho más lejos", explicó.

"Siempre me mantengo fiel a mí"

Esa libertad es, precisamente, uno de los elementos que más ha protegido durante su trayectoria. Bad Gyal recordó que cuando firmó su contrato discográfico, siendo todavía muy joven, ya tenía claro que quería conservar el control sobre su música: "Mi prioridad en mi contrato siempre era tener esa libertad creativa y tener la decisión final, siempre la voz final en qué se hace y qué no se hace".

Una filosofía que, según aseguró, tampoco ha cambiado con el paso de los años. Cuando le preguntaron sobre si la industria ha conseguido "domesticar" su rebeldía, respondió: "Yo siento que no. Para nada, para nada. [...] Yo solo sé hacer lo que a mí me gusta y solo sé hacer las cosas a mi manera".

Aunque reconoce que con el tiempo ha aprendido a desenvolverse mejor ante los medios, Farelo continúa alejándose de aquello que considera demasiado construido. "No soy especialmente fan de lo que es súper 'pop' o superconstruido, nunca ha sido mi rollo", afirmó. Su identidad, en cambio, sí ha evolucionado desde que empezó con 19 años, pero mantiene que "siempre me mantengo fiel a mí".

Sobre la comunidad LGTBIQ+ y Palestina

Su conexión con el público es otro de los aspectos sobre los que reflexionó durante la conversación. Aunque no se considera "referente de nada", sí reconoce el vínculo especial que mantiene con buena parte de sus seguidores, especialmente con la comunidad LGTBIQ+: "Es un público que ha entendido desde el principio muy bien lo que es Bad Gyal y lo que representa". "Estoy agradecida eternamente con ellos por eso, porque me entendieron antes de que nadie me entendiese", afirmó.

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Bad Gyal en el concierto por Palestina en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Bad Gyal también habló de su participación en un acto por Palestina en Barcelona. La artista aseguró que para ella acudir era algo "no negociable" y que ni siquiera lo vivió como una decisión que tuviera que valorar: "Era como: 'tengo que estar ahí, a ver qué puedo hacer para aportar mi granito de arena'". Además, destacó que el hecho de celebrarse en su ciudad daba todavía más sentido a su presencia en el evento: "Obviamente, pues en mi ciudad con más razón todavía. Sentía que necesitaba estar ahí".