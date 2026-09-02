Exclusiva: Andy, de 'Andy y Lucas', valora demandar a Lucas

Vuelve el miércoles, vuelven las Mamarazzis. Arranca septiembre y, con él, la nueva temporada del pódcast de prensa del corazón de EL PERIÓDICO —la sexta bajo el sello Mamarazzis—, y lo hace con Laura Fa y Lorena Vázquez todavía con el recuerdo de unas vacaciones que ya quedan demasiado lejos. Vázquez, tras tres semanas de vacaciones, resume su verano en una palabra: "desconexión". Fa, que ayer cumplió años y sigue "abrumada" por la avalancha de felicitaciones, va más allá después de cinco semanas fuera: "El verano que más he desconectado de los últimos diez años".

Pero la actualidad no entiende de síndromes posvacacionales. En este primer capítulo, las periodistas han llegado con exclusiva bajo el brazo sobre uno de los grandes temas del verano —la nariz de Lucas González y la guerra abierta con Andy—, además de la mudanza de Miguel Bosé en Andorra, el último parte de salud de Tita Cervera, el desahogo fiscal de Borja Thyssen, la doble celebración de Terelu Campos, el fenómeno Juls Janeiro y la muerte del rey Harald de Noruega. Vamos con ello.

Lucas González aterriza en España con nariz nueva y documental bajo el brazo

Como no podía ser de otra manera, las Mamarazzis han sacado tajada informativa de "uno de los temas que más se ha hablado esta semana". Lorena Vázquez volvió a ejercer de "reportera asfáltica" para plantarse en el aeropuerto de Barajas y entrevistar a Lucas González, de 'Andy y Lucas', a su regreso de Turquía, donde se ha sometido a una nueva cirugía de nariz. Conviene recordar que la primera operación fue un desastre —prácticamente había desaparecido su tabique nasal— por culpa de una mala recuperación cuya responsabilidad él mismo asumió.

Lo primero que hizo el gaditano al aterrizar en la capital, ayer por la tarde, fue dar nombre y apellidos: el doctor Serkan Göde. Aseguró que la intervención se había retrasado porque ningún profesional quería asumir semejante responsabilidad, hasta que un cirujano de la clínica Teknon de Barcelona le recomendó ponerse en contacto con quien finalmente estuvo al frente de la intervención en el quirófano. El resultado final lo desveló 'Y ahora Sonsoles': una nariz todavía inflamada y con los retenedores puestos que, aun así, para Fa "está muy bien".

El detalle más 'mamarazzi' de la tarde estaba, sin embargo, en el 'photocall' improvisado: tres personas —dos hombres y una mujer— lo esperaban con camisetas con su nombre y, en la espalda, el título del documental que está rodando sobre su vida. Un proyecto centrado en esta última etapa, la del periplo de su nariz, la presión estética y todo lo que ha sufrido, además de la ruptura con Andy. Allí también aguardaba una productora, lo que alimenta la hipótesis de las periodistas de que la convocatoria de medios partía del propio equipo del artista, y de ahí semejante concentración de cámaras. Marta Riesco, de 'El Sótano', le preguntó si Andy se había puesto en contacto con él; la respuesta, como cabía esperar, fue que no. Fue entonces cuando Lorena se interesó por una posible reconciliación, a lo que Lucas, ajeno a la polémica que viene acompañando a su figura, replicó que todavía no entiende ni por qué se produjo la ruptura.

Andy, muy dolido: demanda por intromisión al honor y auditoría de por medio

La primera exclusiva de la temporada, que precisamente incumbe al exdúo musical, no se ha hecho esperar: Andy se siente "muy dolido" y ya ha pedido consejo a sus abogados, porque se estaría planteando interponer una demanda contra Lucas por intromisión al honor. No solo por las declaraciones vertidas sobre él, en las que —recordemos— prácticamente "lo dejaba de tonto", sino que también reclama una auditoría.

En concreto, Andy valora solicitar que Lucas presente todas las liquidaciones de los años que compartieron escenario, con especial atención a la última gira, la que más dinero movió, para verificar que las cifras cuadran y que él cobró lo que le correspondía. Sus abogados, por el momento, están estudiando cómo llevar a cabo esa demanda.

Así que, por si alguien conservaba la esperanza de un acercamiento entre ambos, las Mamarazzis despejan cualquier duda al respecto: "De reconciliación, nada de nada", ha zanjado Vázquez.

El otro frente judicial de Lucas

Con todo, este no es el único frente abierto. Como ya contaron las Mamarazzis en su día, Lucas tiene por delante un juicio contra su exrepresentante y expromotor del dúo, Pol Sánchez, que firmó varios de los contratos de Andy y Lucas. La versión de Sánchez habla de una presunta deuda que ascendería a más de 300.000 euros.

Las periodistas, que han tenido acceso a varias pruebas, pueden confirmar que la relación laboral entre ambos existía. Además, avisan de que este capítulo tiene más recorrido del que parece: "Andy va a tener mucho que decir sobre esa relación laboral".

Miguel Bosé cambia de casa (otra vez) en Andorra

El episodio que abre esta sexta temporada ha proseguido con la felicitación por parte de las Mamarazzis al medio andorrano 'L'Altaveu' por su exclusiva sobre Miguel Bosé, que ha abandonado el chalet en el que se encontraba y ya se ha trasladado a la urbanización de Can Diumenge, una zona de lujo situada más arriba en la que también tienen propiedades el alcalde de Andorra o Tita Cervera.

Se trata de la típica casa de montaña de madera, solo que en este caso dispone de nada más y nada menos que de cuatro o cinco plantas. De momento, no ha trascendido cuánto paga el cantante de alquiler —en la anterior eran 10.000 euros mensuales—, aunque uno de los motivos que han llevado a esta segunda mudanza sí está claro: el primer inmueble al que llegó no tenía espacio suficiente para todos sus "trastos".

Eso sí, tras el reconocimiento a sus compañeros de profesión, las periodistas reclaman lo que es suyo: fueron ellas quienes dieron la exclusiva de la mudanza del cantante al principado hace ya meses; una mudanza que ahora, a las puertas del inicio del nuevo curso escolar que los hijos del artista arrancarán ya en un colegio de Andorra, ya se ha concretado.

Todo sobre el estado de salud de Tita Cervera

Una de las nuevas vecinas de Bosé en el principado es precisamente Tita Cervera, aunque los problemas de salud que arrastra han provocado que últimamente la veamos más por territorio catalán que por tierras andorranas. Varias personas se pusieron en contacto con las Mamarazzis desde el centro médico Teknon tras avistar allí a la baronesa Thyssen. Cuentan que ha perdido mucho peso y está muy delgada, según coinciden quienes la vieron.

La socialité ha acudido a la clínica en al menos dos revisiones, siempre acompañada de escoltas, y la vieron caminando pese a sus problemas de movilidad —sigue necesitando, eso sí, ayuda para desplazarse—. En paralelo, Beatriz Cortázar compartió en exclusiva unas declaraciones de la propia Cervera en las que mandaba un mensaje tranquilizador al asegurar que se encuentra mucho mejor.

Borja Thyssen, "un moroso menos"

Buenas noticias también en el capítulo económico de la familia Thyssen. Según una fuente "bastante oficial", Borja Thyssen ya ha solucionado sus problemas con Hacienda. Las Mamarazzis han celebrado la noticia antes de ahondar en los motivos detrás de esta regularización: "Tenemos un moroso menos".

Parece ser que la deuda con el banco se ha saldado gracias a los contactos de su madre con la entidad. Ya puestos con los trámites, las periodistas también han comentado que la obtención de la nacionalidad andorrana por parte de las hijas de la baronesa, Sabina y Carmen.

Terelu Campos: de celebración en celebración

Felicitación por partida doble para Terelu Campos, que cumplió 61 años justo el día antes que Laura Fa y que, además, acaba de estrenarse por segunda vez como abuela: Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, que ha recibido el alta hospitalaria, han vuelto a ser padres. La pequeña se llamará Tessa, un nombre en honor a las dos abuelas de sus padres: Teresa, por María Teresa Campos, y Elsa, la abuela de Carlo. A las periodistas no les cabe ninguna duda de que pronto veremos al bebé posando en las páginas de '¡Hola!'. Tiempo al tiempo.

En el otro lado del árbol genealógico, Mar Flores defiende que no tiene por qué mantener relación con Terelu: "Si no la tenía antes porque tengo que tenerla ahora". Estas declaraciones contrastan con el hecho de que ni siquiera coinciden en las visitas al hospital —de hecho, se organizan precisamente para que no lo hagan—, lo cual parece un indicio bastante claro de que la relación entre ambas partes no es buena.

Juls Janeiro se convierte en el personaje del verano

"Soy fan de Juls Janeiro", han coincidido las Mamarazzis. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se ha convertido en uno de los grandes personajes del verano a base de atender a los reporteros cada día a las puertas de su gimnasio. Esta disposición salta todavía más a la vista si tenemos en cuenta que es la primera vez que vemos a una de las hijas del torero hablando abiertamente de los problemas entre él y su expareja, Belén Esteban.

Juega, eso sí, con ventaja. Vive un momento televisivo inmejorable: Atresmedia está de su lado, porque formará parte de su parrilla, y Telecinco se muestra muy poco beligerante. En la cadena de Mediaset, mientras tanto, se cocina otro movimiento: según la información compartida por Marta Riesco, Belén Esteban estaría planeando participar en 'Gran Hermano VIP' y en un par de 'De Viernes' como moneda de intercambio para volver a trabajar allí como colaboradora. Fa tiene sus dudas, y más recordando todo lo que ha dicho siempre del formato: "Me costaría mucho ver a Belén Esteban en Gran Hermano".

Entre Juls y Belén, en cambio, la cosa no está tan cordial: "A Juls se le nota la rabia contra Belén", a la que llega a calificar de "meme televisivo". Aquí las Mamarazzis introducen el contexto que explica buena parte del enfado: Juls, de entrada, ya tiene piso propio y nunca le ha faltado apoyo por parte de su padre, mientras que es Belén quien tiene que asumir todos los gastos de los estudios de Andrea, la otra hija de Jesulín de Ubrique, en Estados Unidos.

Adiós a Harald de Noruega

Cierra el programa la muerte del rey Harald V de Noruega a los 89 años. Un tipo "muy majo", según las periodistas, que regateaba en las regatas de Palma de Mallorca y al que Lorena Vázquez llegó a entrevistar en la cubierta de su propio barco. En los últimos años alargaba sus vacaciones en España hasta cuatro meses —el año pasado, sin ir más lejos, tuvo que ser ingresado en Canarias por una infección—.

El monarca, cuyo ataúd ha costado la friolera cantidad de dos millones de euros, iba a cumplir 58 años de matrimonio con la reina Sonia, aunque bien podría haber sido el marido de la reina Sofía, han recordado las Mamarazzis. Finalmente, él se negó a cualquier acuerdo entre la Casa Real de un país y de otro. Solo tenía ojos para aquella plebeya. Tanto, que llegó a amenazar con abandonar la Corona y dejarla sin heredero si no le permitían casarse con ella.

En el funeral, programado para el próximo 9 de septiembre, habrá una presencia que ha dejado anonadadas a ambas periodistas: la de Marius Borg, condenado por dos violaciones, agresión sexual y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. El hijastro de Haakon VIII de Noruega sigue en el palacio real cumpliendo condena con una pulsera telemática y no ha pasado ni una sola noche entre rejas.

Mamarazzis - Andy y Lucas

Para su madre, Mette-Marit, el reinado ha arrancado de forma accidentada después de haber sido ingresada a causa del trasplante de riñón al que se sometió en junio. El médico que la operó ya ha reconocido que no es la primera complicación que experimenta a raíz de esa intervención.

Noticias relacionadas

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast Mamarazzis se emite cada miércoles en directo a las 14.30 horas en las cuentas de Instagram y X de este diario. También lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.