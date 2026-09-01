El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX

En la montaña el tiempo pasa más lento, se respira más tranquilo. Quizá por esa calma, Tamara Falcó ha confesado en su documental de Netflix 'La marquesa' que la finca que heredó de su padre era el lugar donde él "era verdaderamente feliz", por lo que revitalizarla tras su fallecimiento ha sido el "gran proyecto" de la reconocida aristócrata.

El refugio de tantas tardes junto a su padre, Carlos Falcó, marqués de Griñón, se encuentra en Aldea del Fresno, al suroeste de Madrid. No es difícil llegar, a menos de una hora de la capital, lo complicado es irse de un oasis de bosque mediterráneo, ríos y nostalgia.

La finca de 123,41 hectáreas se llama El Rincón y cuenta con el encanto de un estilo de vida mucho más pausado que el citadino, de conexión con la naturaleza y alejado del ruido. Con alguna diferencia, siempre fue así desde su construcción a finales del siglo XIX como residencia señorial.

Refugio con bagaje histórico desde finales del siglo XIX

Hay hábitos que nunca se pierden, y El Rincón nunca, desde que Juan Manuel de Manzanedo (duque de Santoña) lo levantó en 1862, dejó ese carácter de las grandes fincas de recreo de la época. Por fuera, parece una fortaleza ajardinada, pero por dentro llegó a usarse como hospital y cuartel general durante la Guerra Civil.

El Rincón, en Aldea del Fresno, se contruyó en el siglo XIX, por lo que lleva relativamente poco en el patrimonio Falcó / Comunidad de Madrid

Tras el fin del conflicto, la propiedad regresó a las manos de los Manzanedo, pero en 1967, el entonces marqués de esa casa cedió la finca a su esposa, Paloma Falcó y Escandón y, por ende, la finca de Aldea del Fresno entró al patrimonio de los Falcó.

Un par de generaciones más tarde y después del fallecimiento de Carlos Falcó en marzo de 2020, la herencia llegó a Tamara y sus hermanos, quienes han decidido rehabilitar la finca y su palacio que alguna vez fue el refugio de su padre, apasionado por el campo y el vino.

Rincón de recuerdos y de naturaleza

Como buen palacio, tiene su jardín con árboles centenarios para pasear sin prisa, como si la misma naturaleza hubiera encontrado su ritmo con cada paso histórico de la finca. De hecho, ahí mismo se celebró la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva en julio de 2023 ante más de 400 invitados.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva dos días después de su boda en El Rincón en Aldea del Fresno / INSTAGRAM TAMARA FALCÓ / Europa Press

Asimismo, era la escapada predilecta de la familia. En verano, la cercanía con el río Alberche se convierte en su mejor atributo y en invierno, compartían un chocolate caliente mientras veían a través de la ventana los árboles despejados. De esta forma, era perfecto para desconectar de Madrid sin conducir muchas horas para llegar al recinto de más de 30 habitaciones.

Pero ahora, detrás de esos muros de piedra recubiertos de hiedra, el papel decorativo está desconchado, la escayola del techo ha cedido en varias zonas con escombros todavía en el suelo, y en otras, se ve el yeso o está abombado por humedad.

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Por este deterioro se rumoreó en 2023 que la familia habría puesto en venta la propiedad, pero si alguna vez llegó a ser cierto, ya no es así. En su lugar, Tamara Falcó junto a su hermano Manuel, principal propietario de la finca, se muestran comprometidos con recuperar el refugio de su padre.