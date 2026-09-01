Mette-Marit no asistirá hoy al juramento de Haakon VIII tras sufrir nuevas complicaciones por su trasplante pulmonar

Era uno de los momentos más esperados para la familia real noruega, pero Mette-Marit no podrá estar al lado de Haakon VIII en una jornada histórica. La reina se perderá finalmente el juramento constitucional de su marido ante el Storting, el Parlamento noruego, después de haber sufrido nuevas complicaciones relacionadas con el trasplante pulmonar al que fue sometida el pasado mes de junio, ha informado la casa real.

La noticia se ha conocido a pocas horas de la ceremonia (prevista a las una del mediodía) y supone un cambio de última hora en los planes de la familia real. Apenas un día antes, la casa real había confirmado que Mette-Marit acompañaría a Haakon VIII junto a su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra, mientras que la reina Sonia y el príncipe Sverre Magnus presenciarían el acto desde el salón del Parlamento.

Sin embargo, el estado de salud de Mette-Marit ha obligado a modificar el programa. En el nuevo comunicado, la casa real recoge las palabras de Are Holm, neumólogo del Rikshospitalet, quien explica que las complicaciones después de un trasplante de pulmón no son infrecuentes y confirma que la reina ha experimentado varios episodios desde la intervención, también este martes.

Mette-Marit y Haakon, reyes de Noruega. / Europa Press/Contacto/POOL DIDIE / Europa Press

Bajo observación

Por este motivo, Mette-Marit deberá permanecer en observación médica durante todo el día y no podrá desplazarse hasta el Parlamento para acompañar al rey.

La casa real no ha detallado qué tipo de complicación concreta ha sufrido la reina ni ha señalado que su situación revista especial gravedad. Cuando recibió el alta el pasado 14 de julio, los médicos ya explicaron que durante los seis meses posteriores al trasplante permanecería sometida a un estrecho seguimiento ante posibles complicaciones propias de este tipo de intervenciones y que la recuperación sería larga.

Su ausencia resulta especialmente llamativa porque Mette-Marit sí pudo participar este lunes en los actos de despedida a Harald V. La nueva reina salió junto a Haakon, Sonja y la princesa Martha Louise a la plaza del Palacio para contemplar las flores, velas y mensajes depositados en memoria del fallecido monarca.

La reina Mette-Marit, la reina Sonia, la princesa Marta Luisa y el rey Haakon depositan flores en la Plaza del Palacio en Oslo, Noruega, el 31 de agosto. / LISE ASERUD / EFE

Irá la princesa heredera

Será, por tanto, Ingrid Alexandra quien acompañe a su padre durante el juramento de este martes. Sonia y Sverre Magnus estarán igualmente presentes en el Storting. Más tarde, la princesa heredera firmará por escrito su propio juramento constitucional en el Palacio, tal y como establece el procedimiento anunciado por la casa real.