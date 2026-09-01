Mel Gibson pide disculpas tras haber sido acusado de reírse de una intérprete de signos

El actor y director Mel Gibson (Nueva York, 1956) vuelve a ser foco de críticas después de hacer unos gestos que el público entendió como burlescos hacia una intérprete de signos en la Fan Expo Canada.

Gibson, ganador de dos premios Oscar por 'Bravehart', se encontraba en la Fan Expo Canada este sábado 29 de agosto para participar en una sesión de preguntas y respuestas sobre su trayectoria. Mientras salía al escenario, el actor hizo una serie de gesticulaciones con las manos que las redes han interpretado como una burla hacia la intérprete de signos que se encontraba delante suyo.

Tras la polémica que se ha generado, el actor de la saga 'Arma letal' y 'La Pasión de Cristo' ha hecho un comunicado en 'The Hollywood Reporter' para pedir disculpas públicamente: "A veces, cuando te empujan al escenario bajo los focos, tu mente está dispersa y, a veces, se muestra una idiotez espontánea e irreflexiva. No hubo ninguna malicia intencional detrás, y sin duda pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse molestado por ello".

Esta situación llega cuando Gibson ya ha terminado de rodar 'La resurrección de Cristo', la secuela del fenómeno 'La Pasión de Cristo', que se estrenará dividida en dos partes: la primera entrega saldrá el 6 de mayo de 2027 y la segunda estará disponible el 25 de mayo de 2028.

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El director no es la primera vez que se encuentra bajo crítica por sus acciones. En 2006, Gibson fue detenido por conducir ebrio y, en el momento de ser arrestado, hizo unas declaraciones antisemitas. En 2010, su pareja de entonces, la cantante Oksana Grigorieva, lo denunció por violencia doméstica, e incluso se filtraron grabaciones de llamadas donde el actor la amenazó e insultó.