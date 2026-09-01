¿Quién es Illojuan, el novio de Lola Índigo, que ha anunciado en sus redes que puede casarse en breve con la cantante?

IlloJuan volvió a situarse en el centro de la conversación este lunes, cuando sorprendió a sus seguidores en pleno directo al hablar de sus planes de futuro y afirmar que el año que viene "seguramente" habrá boda, en una referencia directa a su relación con la cantante Lola Índigo.

La declaración llega menos de un año después de la oficialización de su noviazgo a finales de 2025. Desde entonces, ambos han exhibido públicamente su relación y se han consolidado como una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento a nivel nacional.

Pero, más allá de su relación con la cantante, ¿quién es IlloJuan y cómo ha conseguido convertirse en uno de los creadores de contenido más populares de España?

Del derecho al 'streaming'

Detrás del nombre IlloJuan se encuentra Juan Alberto García Gámez, nacido el 22 de junio de 1994 en Fuengirola, Málaga. A sus 32 años, lleva más de una década vinculado a la creación de contenido en internet.

Antes de convertir el 'streaming' en su profesión, estudió Derecho y llegó a especializarse con un máster en Derecho Penal. Durante sus primeros años en internet compaginó incluso la creación de contenido con su formación y sus prácticas profesionales.

Sin embargo, poco a poco las horas delante del ordenador fueron ganando terreno. Lo que inicialmente era una afición terminó convirtiéndose en una carrera profesional y, finalmente, en una de las marcas personales más reconocibles del 'streaming' español.

Salto a la fama

Antes de ser conocido principalmente como IlloJuan, Juan Alberto ya había construido una comunidad en Youtube con su canal LMDShow, que se convirtió en la principal plataforma desde la que desarrolló su particular estilo, basado en los videojuegos, el humor y los comentarios espontáneos.

El salto definitivo llegó con Twitch, donde su contenido fue alejándose progresivamente de la idea de limitarse a jugar delante de una cámara para convertirse en una combinación de videojuegos, conversaciones, reacciones y momentos improvisados con su comunidad.

Su participación en grandes proyectos colectivos del mundo del 'streaming' como Egoland, Marbella Vice o Karmaland contribuyó a ampliar y consolidar todavía más su audiencia. Fue especialmente importante su participación en Ibailand en 2021, un proyecto impulsado por Ibai Llanos que reunió a algunos de los principales creadores de contenido españoles.

Actualmente, IlloJuan supera los 4,6 millones de seguidores en Twitch. A su vez, también reúne millones de seguidores entre YouTube e Instagram. Las cifras lo sitúan entre los creadores españoles con mayor peso dentro de la plataforma de directos.

Cantante y boxeador

En 2024 recibió el Premio Ídolo al mejor 'streamer', uno de los reconocimientos más relevantes del sector de los creadores digitales en España. Ese mismo año se lanzó al mundo de la música junto al artista SpokSponha bajo el nombre de Los Diozes, con un proyecto nacido de su participación en 'Marbella Vice' y que contó con colaboraciones de artistas de la talla de Kase.O y Foyone.

Ya en 2026, recientemente ha dado otro paso más allá de la pantalla con su participación en La Velada del Año VI, evento de boxeo también organizado por Ibai Llanos. IlloJuan se enfrentó al 'youtuber' y 'streamer' español TheGrefg en uno de los combates principales de la edición, juntando así a dos de los grandes nombres de Twitch en el cuadrilátero.

Vida privada

La vida sentimental de IlloJuan también ha formado parte de su trayectoria pública. Durante años mantuvo una relación de siete años con la creadora de contenido María Isabel Rodríguez, conocida como Masi. Ambos anunciaron su ruptura en 2024, después de haber compartido buena parte de su vida y de su actividad en internet.

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Un año después comenzó una relación sentimental con Lola Índigo que se ha prolongado hasta hoy. Los primeros rumores surgieron durante 2025 y, tras meses de especulaciones, ambos terminaron haciendo pública su relación a finales de ese mismo año.