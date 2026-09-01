Iker Casillas (45 años): “La gente ve todo lo que he ganado, pero no que durante ocho años mi padre cogía el coche y me llevaba cada día desde Móstoles. Él sabía que era bueno, pero no quería que me confundiera y era más estricto, porque era Guardia Civil”

La carrera de Iker Casillas es envidiable. Pese a que no salió del Real Madrid de la mejor forma del mundo, por sus últimas discrepancias con el actual entrenador del Madrid, José Mourinho, sus años bajo palos son dignos de admirar. Estuvo toda una vida en el Real Madrid. Fue un 'one club man', hasta 2015, levantando la ansiada décima como capitán y 34 años.

Se marchó al Oporto y allí se retiró del fútbol profesional debido a un infarto agudo de miocardio que sufrió el 1 de mayo de 2019 durante un entrenamiento con el Porto. Casillas será recordado siempre como una leyenda del Real Madrid.

Entró en la escuela del club blanco a los 9 años y pasó por todas las categorías inferiores. Viajaba desde Móstoles varias veces por semana junto a su familia en un coche modesto para poder entrenar y estudiaba antes de entrenar y cuidaba o reparaba sus propios guantes para no gastar de más en casa.

“La gente ve todo lo que he ganado, pero no que durante ocho años mi padre cogía el coche y me llevaba cada día desde Móstoles. Él sabía que era bueno, pero no quería que me confundiera y era más estricto, porque era Guardia Civil”, decía Casillas sobre su padre en una charla con Vicente Del Bosque hace unos años, el que fue su seleccionador.

El 'profesor' de Iker

La relación entre Vicente del Bosque e Iker Casillas fue mucho más allá de la que suele existir entre un entrenador y un futbolista. Del Bosque conoció a Casillas cuando el guardameta todavía era un niño, con apenas nueve años, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Desde entonces, ambos compartieron distintas etapas dentro del club durante muchos años, con algunas interrupciones, hasta 2016.

Para Del Bosque, aquella experiencia también sirve para explicar a los jóvenes futbolistas que el éxito no depende únicamente de conquistar una Champions o un Mundial. El exseleccionador reconoce que tuvo la fortuna de vivir momentos especiales durante su carrera, pero insiste en que llegar a la élite requiere reunir talento, trabajo y también una dosis de suerte. Incluso recuerda que, en algún momento, hubo quienes consideraron que su progresión se estaba produciendo demasiado rápido.

"No eran las mismas carreteras, ni los mismos transportes. Eso es lo que la gente no ve. Ve todo lo que he ganado, pero no que durante ocho años mi padre cogía el coche y me llevaba desde Móstoles. Y nunca se metió en nada. No quiero que suene prepotente, a mi padre todos los entrenadores le decían que era bueno, que iba a llegar a ser portero del Madrid. Él sabía que era bueno, pero no quería que me confundiera", explicaba el guardameta.

Busquets abraza a Casillas tras ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010 / EFE

Las críticas y la relación con el Barça en la selección

Sobre su salida, preguntada por Vicente del Bosque, Casillas fue claro. "Fue una parte mínima del madridismo más joven y voraz. No lo entendía. En lugar de pensar que el resto me aplaudía y estaba orgulloso de mí... Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que toda esa gente que me criticaba lo puede seguir haciendo, pero hay otra que te sigue idolatrando y me quiere más todavía por todo lo que ha pasado. Si miro atrás no tengo por qué pedir perdón. Está olvidado. Después de lo que me pasó hace año y medio lo veo como una anécdota".

También habla sobre su paso por la selección española, en unos años en el que había una creciente tensión entre Barça y Madrid.

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"En los dos partidos amistosos que jugamos en 2011 la sensación era que no se respiraba igual. El ambiente ya no era el mismo. De hecho, nosotros no estábamos bien. Nuestra relación con Xavi, con Puyol... Entre los jugadores del Real Madrid y el Barça no teníamos la misma afinidad que teníamos antes. La recuperamos casi pasados ocho meses, casi un año después", se sincera, afirmando que en esa época los Clásicos eran calientes.

Fuente: Sport