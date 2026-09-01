Campaña publicitaria
Desigual desata la polémica con un anuncio que ironiza sobre la masificación turística de Barcelona: "Amamos a nuestras palomas"
La firma catalana recibe críticas en redes sociales por una campaña publicitaria en la que aborda con sarcasmo situaciones a las que se enfrenta la ciudad, como los carteristas, los precios abusivos y el caos del tráfico
La marca barcelonesa Desigual ha desatado la polémica con su última campaña publicitaria, de su nueva colaboración con la firma berlinesa Ottolinger, en la que expone al máximo la masificación turística y la gentrificación de la capital catalana. En el vídeo promocional, con tono de humor y sarcasmo, se muestran situaciones que se viven a diario en la ciudad, como el caos del tráfico, los robos de carteristas por sus calles y los precios cada vez más abusivos de la ciudad.
"Bievenidos a Barcelona, dejadme que os la enseñe", empieza la modelo, hablando en inglés, en el vídeo de la marca. A continuación, la joven muestra situaciones cotidianas que viven los barceloneses en la ciudad, como el tráfico "caótico", e ironiza con ellas: "Está aquí desde la semana pasada", comenta subida sobre un taxi en una larga cola de coches. También usa el sarcasmo para hablar de la gran cantidad de palomas que hay en plaza Catalunya, con las que los turistas se sacan fotografías a diario. "Amamos a nuestras palomas", expone, mientras las saca a pasear como si fueran perros.
El vídeo sigue con otras circunstancias controvertidas. "Todo el mundo quiere nuestros bolsos", comenta la modelo entre risas, mientras alguien intenta quitarle su cartera, en referencia a los robos de carteristas que abundan por el centro de la ciudad. La joven también se pide un café con hielo en una terraza, por el que paga 9,50 euros, y asegura que Barcelona es "el lugar más tranquilo para pasear", mientras una chica catalana la increpa por estar en medio de la calle. "¡Los locales aman compartir su cultura contigo!", ironiza el vídeo.
"Pero sí, es definitivamente la ciudad con más estilo", concluye el anuncio, pronunciado estas últimas palabras en catalán. "Bienvenidos a la cara B de Barcelona. La que las postales no muestran", se puede leer, a su vez, en la publicación de Desigual de sus redes sociales.
Polémica en redes sociales
Sin embargo, lo que podría haber sido una crítica a la situación que vive la ciudad, las redes sociales se han llenado de comentarios en contra del mensaje que envía esta publicación. "¿Cómo una marca de Barcelona hace un anuncio convirtiendo en estética los problemas reales de la gente local?", "Nuestra lucha no es vuestro márketing" y "Qué vergüenza que os riáis de la gentrificación y de la imposibilidad de vivir en nuestras ciudades" son algunos de los comentarios en el vídeo de TikTok.
Esta campaña forma parte de la nueva colaboración de edición limitada de Desigual con la firma berlinesa experimental Ottolinger. La colección reúne prendas de archivo y excedentes de Desigual, con estampados y colores icónicos, deconstruidos capa a capa y reconstruidos y reinterpretados bajo la atenta mirada de Ottolinger, para transformarse en piezas exclusivas hechas a mano en Barcelona. La colaboración cuenta con diseños artesanales reciclados, producidos en cantidades extremadamente limitadas, con construcciones patchwork, botones a la vista, cremalleras visibles y volúmenes extragrandes que contrastan con siluetas ultracortas.
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