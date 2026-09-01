Qué es la adenomiosis, la enfermedad que padece La Vecina Rubia tras revelarlo en Instagram

La creadora de contenido conocida como La Vecina Rubia ha decidido compartir con sus seguidores una parte de su estado de salud que hasta ahora había mantenido en privado. Pese a que mantiene desde sus comienzos en redes sociales el anonimato total sobre tu identidad y rostro, se trata de una de las 'influencers' más conocidas de España.

Su perfil de Instagram reúne casi tres millones de seguidores y se caracteriza por publicaciones relacionadas con el humor, la vida cotidiana, la moda y diferentes aspectos de la actualidad. También ha desarrollado su faceta como escritora y recientemente publicó la novela 'El hombre ideal'.

Años para un diagnóstico

Ahora, sin embargo, ha utilizado su altavoz en redes sociales para hablar de un asunto mucho más personal. En un carrusel de fotografías publicado en Instagram, la creadora ha anunciado: "Tengo adenomiosis y endometriosis profunda, además de otras cosas". Según explica, han sido necesarios "muchos, muchos años" hasta conseguir poner nombre a lo que le ocurría.

La Vecina Rubia ha aprovechado su experiencia para lanzar un mensaje dirigido especialmente a las mujeres que puedan identificarse con sus síntomas: "Nunca hay que normalizar el dolor intenso de la regla ni los sangrados abundantes".

Otras patologías confidenciales

La creadora también ha explicado que todavía está asimilando su diagnóstico y que, en su caso, la endometriosis es profunda y afecta a varios de sus órganos. "No entiendo cómo no lo he sabido antes", ha reconocido.

La 'influencer' señala además que convive con otras enfermedades crónicas que ha decidido no revelar para preservar su anonimato al tratarse de patologías "mucho más raras y menos frecuentes". En cambio, considera importante hablar públicamente de la adenomiosis y la endometriosis para contribuir a que otras mujeres puedan reconocer sus síntomas y obtener un diagnóstico.

¿Qué es la adenomiosis?

La adenomiosis es una enfermedad ginecológica en la que el tejido que normalmente recubre el interior del útero, el endometrio, crece dentro de la pared muscular del propio útero, conocida como miometrio. Por tanto, no debe confundirse con la endometriosis, aunque ambas enfermedades están relacionadas con el tejido endometrial.

El Ministerio de Sanidad incluye precisamente la adenomiosis como una forma en la que el tejido endometrial se localiza dentro del miometrio. Cuando este tejido responde a los cambios hormonales del ciclo menstrual, puede producir inflamación, dolor y sangrado dentro de la pared uterina.

Entre los síntomas más habituales se encuentran las reglas especialmente dolorosas, los sangrados menstruales abundantes o prolongados y el dolor pélvico. Algunas mujeres, sin embargo, pueden no presentar síntomas.

El diagnóstico puede ser complicado porque la patología puede confundirse con la de otras enfermedades ginecológicas. Para estudiarla, pueden utilizarse pruebas de imagen como la ecografía y la resonancia magnética.

¿Y la endometriosis profunda?

La endometriosis, en cambio, es una enfermedad crónica en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este órgano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva, unos 190 millones de personas en todo el mundo.

Aunque la pelvis es la zona donde aparece con mayor frecuencia, las lesiones pueden afectar a diferentes órganos. La enfermedad puede provocar dolor menstrual intenso, dolor pélvico crónico, sangrados abundantes, dolor durante las relaciones sexuales y problemas relacionados con la fertilidad.

Dentro de sus diferentes formas se encuentra la endometriosis profunda, aquella en la que las lesiones penetran en profundidad en los tejidos y pueden afectar a diferentes estructuras y órganos de la pelvis. El Ministerio de Sanidad señala entre las localizaciones posibles el intestino, especialmente el recto y el sigma (la parte del intestino grueso con forma de 'S' antes del recto), así como la vejiga y los uréteres.

Enfermedades que coexisten

También existen varias formas de presentación de la enfermedad, entre ellas la endometriosis peritoneal (el tejido similar al endometrio se implanta de forma superficial en el peritoneo), la ovárica o quística (el endometrio crece dentro del ovario formando quistes oscuros) y las formas extrapélvicas (el tejido endometrial crece fuera de la cavidad pélvica y el aparato reproductor).

Aunque la adenomiosis y la endometriosis no son la misma enfermedad, pueden coexistir y compartir algunos síntomas, especialmente el dolor menstrual y el sangrado abundante. En la adenomiosis, el tejido endometrial se encuentra dentro de la pared muscular del útero; en la endometriosis, el tejido similar al endometrio aparece fuera del útero.

La normalización del dolor menstrual

El dolor durante la menstruación es una experiencia muy extendida: más de dos de cada tres mujeres aseguran sentir dolor durante el sangrado menstrual, según datos de la OMS. Sin embargo, que sea frecuente y común no significa que cualquier nivel de dolor –como el intenso– deba considerarse normal.

Una mujer con dolor intenso por el sangrado menstrual. / Anna Bizon

La OMS advierte de que la normalización y la estigmatización del dolor menstrual pueden hacer que se ignore un síntoma que, en algunos casos, está relacionado con enfermedades como la endometriosis.

Prestar atención a los síntomas

Algo similar ocurre con los sangrados excesivamente abundantes. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) señala que el sangrado menstrual abundante es muy común, pero recalca que no es normal. Se considera una señal de sangrado abundante que la menstruación dure más de siete días o que sea necesario cambiar una compresa o tampón cada hora durante varias horas consecutivas. Aproximadamente una de cada tres mujeres busca tratamiento médico por este motivo.

Según el Ministerio de Sanidad la aceptación del dolor menstrual como algo normal puede hacer que transcurran siete u ocho años desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de una enfermedad como la endometriosis.

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Por tanto, no se trata de considerar anormal cualquier molestia menstrual, sino de diferenciar el dolor habitual de aquel que puede estar alertando de una patología.