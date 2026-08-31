El refugio millonario de Xavi Hernández en Barcelona: una terraza interminable y vistas de infarto

Xavi Hernández vuelve a estar en el centro del fútbol internacional. El exjugador y exentrenador del FC Barcelona acaba de iniciar una nueva etapa profesional al frente de la selección de Países Bajos, después de que la federación neerlandesa confirmara su contratación hasta el Mundial de 2030.

El técnico español, que sustituye a Ronald Koeman, ya ha sido presentado oficialmente y afronta ahora uno de los grandes retos de su carrera.

600 m2 de azotea

Lejos de los terrenos de juego, Xavi Hernández mantiene en Barcelona uno de sus principales refugios junto a su mujer, Núria Cunillera, y sus hijos. La familia reside desde ya hace unos años en un espectacular ático situado en la zona alta de Barcelona que cuenta con unos 220 metros cuadrados de espacio interior y una enorme azotea de alrededor de 600 metros cuadrados –según recogen distintos medios–, donde se encuentra una piscina y distintas zonas de descanso.

Aunque la pareja siempre ha mantenido bastante discreción sobre su vida privada, algunas de las fotografías que Cunillera ha compartido en su perfil de Instagram permiten hacerse una idea de cómo es el ático.

Vistas del skyline de Barcelona

En varias de sus publicaciones aparecen imágenes tomadas en la terraza, donde la protagonista indiscutible es una enorme piscina. El espacio exterior ocupa buena parte de la propiedad y combina la zona de baño con otras áreas destinadas al descanso y al juego para los niños.

Las fotografías también permiten apreciar la amplitud de la terraza y la sensación de estar ante un auténtico oasis privado en plena ciudad. La piscina, situada en la parte superior de la vivienda, ofrece además unas vistas privilegiadas del paisaje urbano de Barcelona.

En algunos 'selfies' y fotografías familiares se puede observar al fondo la panorámica de Barcelona desde las alturas, por lo que la terraza se convierte en un mirador privado desde el que contemplar el 'skyline' barcelonés.

Vivienda minimalista

La vivienda se encuentra en Sarrià-Sant Gervasi, una de las zonas residenciales más exclusivas de Barcelona, y ha sido descrita por otros medios como una auténtica "mansión vertical" por sus dimensiones y por la combinación de vivienda y espacios exteriores.

Las imágenes que Cunillera ha publicado también dejan entrever algunos espacios del interior. En uno de sus 'selfies' frente al espejo puede apreciarse parte del dormitorio, mientras que otras permiten observar la estética general de la vivienda.

El interior sigue una línea contemporánea y minimalista, con predominio de tonos neutros y mucha iluminación. La decoración de la vivienda busca mantener los espacios despejados y conectar visualmente las estancias.

De azulgrana a 'oranje'

La vivienda ha sido durante los últimos años uno de los espacios donde Xavi ha podido mantener una vida más alejada de los focos después de su salida del banquillo del Barcelona. Ahora, con su regreso al fútbol internacional, el técnico afronta una nueva etapa que le llevará a pasar buena parte de su tiempo fuera de España.

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Su llegada a Países Bajos supone además un desafío histórico: Xavi se ha convertido en el primer seleccionador extranjero de la selección 'oranje' desde 1978. Su debut está previsto para el 24 de septiembre, cuando Países Bajos se enfrente a Alemania en la Nations League.