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Sergio Ramos (40 años), sobre sus estudios: "Matemáticas se me daba muy bien; historia también me gustaba porque es una asignatura que forma parte de la vida"

El ex capitán del Real Madrid reivindica la disciplina académica de su infancia y reflexiona sobre cómo la educación marcó su carácter dentro y fuera del deporte

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Los números Sergio Ramos a sus 40 años - Una carrera memorable

Los números Sergio Ramos a sus 40 años - Una carrera memorable / Perform

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Mariona Carol

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La imagen pública de Sergio Ramos suele asociarse a liderazgo, títulos y momentos importantes para los merengues como su gol de Lisboa. Sin embargo, detrás del futbolista hay un niño sevillano que creció entre cuadernos, horarios estrictos y una familia que consideraba la educación un pilar innegociable.

Ramos recuerda con claridad aquellas tardes en las que la plazoleta llamaba más que los libros, pero la norma era firme: primero estudiar, luego jugar. "Tenía unos horarios de estudio y con mis padres eso era innegociable", afirma.

Matemáticas, Historia y el valor de saber de dónde vienes

El central andaluz confiesa que Matemáticas era una de las asignaturas que mejor se le daban. También disfrutaba Historia, una materia que, según él, conecta directamente con la identidad personal: "Lo que aprendes en esas clases es un poco de dónde vienes".

Sergio Ramos de pequeño

Sergio Ramos de pequeño / Archivo

Esa curiosidad por entender el pasado convivía con su habilidad para el dibujo, una faceta que hoy sigue cultivando. La educación insiste, fue la base que le permitió construir una carrera marcada por la constancia y la disciplina.

A parte de estudiar, también disfrutaba de momentos libres descansando y jugando en su habitación. Allí estaban sus Clics, su bicicleta, la guitarra flamenca, el balón y los pósters de sus ídolos. Pero Ramos destaca sobre todo las fotos familiares: "La familia siempre ha sido uno de los pilares de mi vida".

Educar en otra época: la mirada hacia sus hijos

Ramos reconoce que sus hijos crecen en una sociedad distinta, con más comodidades y tecnología. Por eso intenta transmitirles la perspectiva que él recibió: respeto, dedicación y esfuerzo. "No quiero que pierdan la perspectiva de dónde venimos", explica. La formación académica, igual que en su infancia, sigue siendo para él un elemento esencial en la construcción del carácter.

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Sergio Ramos de pequeño

Sergio Ramos de pequeño / Archivo

Aunque su vida profesional se definió por el fútbol, Ramos insiste en que la base de todo estuvo en la educación recibida en casa. La constancia que aplicaba a sus estudios se trasladó después al deporte, a los entrenamientos y a la competición. Su frase sobre las Matemáticas y la Historia no es un recuerdo aislado: es la síntesis de una filosofía que lo ha acompañado siempre.

Fuente: Sport

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