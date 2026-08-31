El 9 de septiembre
Marius Borg, condenado por violación, asistirá al funeral del rey Harald V
La fiscalía autoriza la salida del hijo de Mette-Marit de su arresto domiciliario para el funeral del rey Harald V
Agencias
El hijo de la reina de Noruega, Marius Borg Høiby, condenado por violación en junio y en arresto domiciliario con una pulsera electrónica, fue autorizado a asistir al funeral del rey Harald V, anunció este lunes la policía. Høiby, nacido de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el rey Haakon, fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros 32 cargos, entre ellos maltratos a una expareja. La televisión pública noruega ha emitido hoy imágenes de Borg junto a su familia política, que ha llevado el féretro de monarca fallecido.
"La fiscalía ha considerado que procedía acceder a las solicitudes de salida presentadas por Høiby en relación con el fallecimiento", declaró la fiscal Oda Karterud a la AFP. "Se ha concedido una salida (...) para los funerales del 9 de septiembre", añadió. El rey Harald falleció el viernes a los 89 años. Høiby había recibido permiso para visitarlo en el hospital la víspera de su muerte.
Asimismo, se le ha autorizado a asistir al traslado del cuerpo del rey a la capilla del Palacio Real el lunes. Desde mediados de julio, el joven de 29 años cumple condena bajo arresto domiciliario mientras espera la resolución de su juicio en apelación.
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