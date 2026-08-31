Lady Di, 29 años después: la batalla por explicar a la princesa Diana de Gales a una generación que nunca la conoció

Este lunes, 31 de agosto, se cumplen 29 años de la muerte de Lady Di en París. Diana tenía solo 36 años. No es una cifra redonda, pero en Reino Unido su memoria ya empieza a moverse como si 2027 hubiera comenzado. A las puertas del 30º aniversario, libros, exposiciones, memoriales y hasta los movimientos de sus hijos vuelven a colocar a Diana de Gales en el centro de la conversación. Aunque muchos aún recuerdan qué hacían y dónde estaban el día que murió Diana, la pregunta ya no es solo qué queda de ella, sino quién contará su historia a una generación que nunca llegó a conocerla.

El primero que quiere intervenir en ese relato es su hermano, Charles Spencer. El 22 de septiembre publicará en el Reino Unido 'Swan Song: Diana, My Sister' ('El canto del cisne. Diana, mi hermana', lo publicará un día después en España Plaza & Janés), una biografía de 384 páginas en la que promete contar a Diana desde el lugar más íntimo posible: el del hermano pequeño que creció con ella, compartió el divorcio de sus padres y terminó pronunciando en Westminster Abbey uno de los discursos fúnebres más recordados del siglo XX. Spencer llega al libro convencido de que alrededor de su hermana se han instalado demasiadas versiones y falsedades aceptadas con el paso del tiempo. Casi treinta años después, quiere contar "la verdad" y recuperar a la Diana de antes de convertirse en Lady Di.

Diana, princesa de Gales, saludando a la multitud cuando llega a la Cite de la Musique en La Villette en París, el 14 de noviembre de 1992 / AFP / JOEL ROBINE

Memorial con guiño a Peter Pan

Ese movimiento coincide con otro mucho más inesperado. El Diana, Princess of Wales Memorial Playground, junto a Kensington Palace, reabrió este agosto tras una reforma de tres millones de libras. El espacio, inspirado en Peter Pan y visitado cada año por más de un millón de personas, estrena un enorme galeón de madera, una casa del árbol y zonas de juego más inclusivas. Es quizá el memorial que mejor habría entendido la princesa: no una estatua solemne, sino niños corriendo a pocos metros de la casa donde vivió.

Sus 'looks' más famosos

También Londres se prepara para volver a mirar su armario, aunque esta vez con otra intención. Del 16 de septiembre al 6 de octubre, Somerset House acogerá Fleurs de Villes DIANA, una exposición de 15 maniquís florales inspirados en algunos de sus looks más famosos. Detrás de cada vestido habrá una historia: su apoyo a los enfermos de sida, su trabajo humanitario o aquella caminata entre minas antipersona en Angola que dio la vuelta al mundo. La moda sirve aquí para explicar su activismo. Parte de la recaudación irá destinada a The Diana Award, la organización creada en su memoria.

El príncipe Guillermo (izq.) y Enrique, duque de Sussex, develan una estatua que encargaron de su madre, Diana, en el Jardín Hundido del Palacio de Kensington, el 1 de julio de 2021. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Y en medio de esa reconstrucción del personaje están inevitablemente el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique, los dos hombres sobre los que Diana proyectó buena parte de su futuro. Durante años, los hermanos fueron los guardianes conjuntos de su legado. Los dos inauguraron juntos su estatua en Kensington Gardens en 2021, una de las últimas imágenes públicas en las que compartieron el homenaje a su madre. Hoy su relación continúa marcada por la distancia (a pesar de que ahora vuelven a vivir más cerca), y hasta los homenajes a Diana se leen bajo esa fractura. Guillermo conserva el vínculo institucional con ella desde el corazón de la familia real; Enrique ha hecho de su recuerdo una parte mucho más explícita de su relato personal (su lucha contra el asedio de los tabloides, su implicación con causas benéficas y con el continente africano...).

Los Sussex, de vuelta

En esta ocasión, además, la efeméride coincide con el reciente regreso de Enrique y Meghan Markle al Reino Unido con Archie y Lilibet. La prensa británica sitúa su llegada el 26 de agosto, después de seis años con su centro de vida en EEUU. No vuelven como miembros activos de la familia real, pero para Harry el movimiento significa también acercar a sus hijos al paisaje familiar del que procede su madre. En julio, Archie y Lilibet ya estuvieron en Althorp, la finca de los Spencer donde Diana creció y donde está enterrada, durante una visita familiar.

La imagen tiene una carga casi perfecta para este aniversario: los nietos que Diana nunca conoció recorriendo el lugar en el que descansan sus restos. Y ocurre mientras Enrique sigue distanciado de Guillermo, aunque su presencia de nuevo en Reino Unido abre la posibilidad -por ahora, solo eso- de que los dos hermanos vuelvan a encontrarse en un mismo escenario. Su madre continúa siendo uno de los pocos vínculos imposibles de borrar entre ambos.

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Althorp, además, tiene este año otra coincidencia. La casa familiar abrió sus puertas al público durante el verano y cerrará precisamente el 31 de agosto, día del aniversario. La memoria de Diana volverá a convivir allí con visitantes, flores y curiosos en el mismo lugar donde pasó buena parte de su infancia.