Galliano renuncia a su gran exposición en el Met tras las críticas por su pasado y a las puertas de su regreso masivo con Zara

John Galliano ha renunciado a la gran retrospectiva que el Metropolitan Museum of Art de Nueva York iba a dedicarle en 2027. El diseñador lo ha comunicado mediante un texto firmado, difundido en Instagram y reproducido íntegramente por el museo. Galliano asegura que, tras mucha reflexión y conversaciones con los implicados, ha concluido que "lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento". El Met, por su parte, habla de una decisión tomada conjuntamente.

La decisión deja sin efecto 'John Galliano: Horizons', la exposición del Costume Institute que debía abrir el 9 de mayo de 2027 y recorrer más de cuatro décadas de carrera, desde Central Saint Martins hasta Givenchy, Dior y Maison Margiela. El proyecto aspiraba a examinar tanto su enorme influencia creativa como la fractura de su biografía pública: los comentarios antisemitas, racistas y contra personas asiáticas de 2010 y 2011 que provocaron su salida de Dior y desembocaron en una condena en París por insultos públicos basados en raza, religión, etnia u origen.

Esclavo de sus palabras

Galliano no esquiva ese pasado en su despedida del proyecto. "Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras", afirma, con una mención específica a las comunidades judía y asiática. "No quiero que el debate en torno a mí ponga al Met en una posición difícil ni que desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute", continúa. También añade que "una verdadera reparación no se consigue mediante una exposición, un reconocimiento institucional o un único gesto público" y reconoce que un homenaje a su obra "sería doloroso para algunos". El diseñador alude también a sus quince años de sobriedad y recuperación y agradece a quienes le han acompañado durante ese proceso.

Fotografía de archivo fechada el 28 de febrero de 2011 del diseñador británico John Galliano (c) a su llegada a una comisaría de París, para prestar declaración. / IAN LANGSDON / EFE

La polémica, en realidad, no sorprendió al Met. Antes de anunciar la retrospectiva, la institución consultó a representantes de la comunidad judía. Según la Jewish Telegraphic Agency (JTA), se organizaron al menos dos encuentros: uno entre Galliano y varios rabinos destacados y otro más amplio con Anna Wintour, responsables del museo y líderes judíos. Se habló de su proceso de arrepentimiento y, sobre todo, de cómo debía abordar la exposición los hechos de 2011. Algunos de los participantes consideraron sincero el proceso de reparación del modisto; otros advirtieron de que elevar su trayectoria a la categoría de homenaje podía continuar causando dolor.

Oposición de la comunidad judía

Las críticas crecieron durante agosto. 'The New York Times' publicó una información sobre la oposición al proyecto y, en los días previos a la retirada, surgió además otro problema: la Met Gala 2027 estaba prevista para el 3 de mayo, fecha que coincide con el comienzo, al anochecer, de Yom HaShoah, el Día del Recuerdo del Holocausto. El medio 'Deadline' informó de que se estudiaba incluso un posible cambio de fecha. Tras la retirada de Galliano, el Met no ha anunciado la cancelación de la gala: comunicará más adelante tanto la nueva exposición de primavera como sus planes para la cita de 2027.

Galliano, el 2 de julio de 2007, en uno de sus desfiles más icónicos en Dior, sus creaciones para la temporada Otoño-Invierno 2007-2008 en la Semana de la Moda de París / BRUNO PELLERIN / EFE

Regreso con Zara

La renuncia llega, además, justo cuando Galliano está a punto de volver a las tiendas. Este mismo septiembre se lanzará la primera colección de su colaboración con Zara, un acuerdo creativo de dos años nacido de sus conversaciones con Marta Ortega, presidenta de Inditex.

La alianza, sin embargo, ya tuvo un primer escaparate público precisamente en la Met Gala 2026: Ortega acudió por primera vez a la cita con un vestido de seda azul marino, cortado al bies y acompañado de una capa de gasa, creado especialmente por John Galliano para Zara. También Stevie Nicks debutó en la gala con un espectacular diseño a medida del creador para la firma, en tafetán de seda azul noche. Aquellas piezas anticipaban la colaboración, aunque no forman parte de la colección que llegará ahora a las tiendas.

Revisión de los archivos de Inditex

Sin embargo, esta gran alianza no será una colaboración puntual: Galliano trabajará durante varias temporadas sobre los archivos de la cadena española para reinterpretar, deconstruir y reconfigurar prendas mediante nuevos materiales y proporciones. La primera entrega llegará este mes y supone su gran regreso a la moda tras dejar Maison Margiela.

El proyecto con Zara adquiere ahora una dimensión todavía más significativa. Mientras desaparece del calendario una retrospectiva concebida para revisar y celebrar su legado, Galliano volverá a enfrentarse al público a través de una colección destinada a una audiencia global y masiva. Dos escenarios muy distintos -el museo y la calle- para un diseñador cuya figura continúa provocando un debate que va mucho más allá de la moda.

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La gran papisa de la moda, Anna Wintour, ha calificado su decisión de "valiente" y Max Hollein, director del Met, confirma que fue tomada de común acuerdo. El museo deberá encontrar ahora otra exposición para una de sus temporadas más mediáticas; Galliano afrontará en breve otro examen público, esta vez desde los escaparates de Zara.