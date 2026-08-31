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Felipe VI y Letizia acompañarán a la Familia Real noruega en el funeral de Harald V

La reina Sonia ha reaparecido públicamente junto a su hijo y nietos en la primera misa celebrada en memoria de Harald V

Felipe VI y Doña Letizia en el Palacio de Marivent, este verano.

Felipe VI y Doña Letizia en el Palacio de Marivent, este verano. / EUROPA PRESS REPORTAJES / Europa Press

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Agencias

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Felipe VI y doña Letizia se preparan para viajar a Noruega para acompañar a la Familia Real noruega en el último adiós a Harald V. La despedida del monarca, fallecido el pasado viernes a los 89 años, tendrá lugar durante la semana del 7 al 13 de septiembre, según ha comunicado el presidente del Parlamento noruego. Una cita solemne en la que se espera la presencia de los Reyes de España, que de esta manera volverán a estar junto a una de las familias reales europeas con las que mantienen una estrecha relación, según Europa Press.

La presencia de Don Felipe y Doña Letizia supondrá un gesto de cariño y cercanía hacia la nueva familia real encabezada por Haakon VIII, que acaba de asumir el trono tras la muerte de su padre. Los Reyes españoles ya trasladaron públicamente su pesar por la pérdida de Harald, y ahora, su presencia en el funeral servirá para arropar personalmente a los miembros de la Casa Real en uno de los momentos más difíciles.

Mientras se prepara este último adiós, la reina Sonia ha reaparecido públicamente tras la pérdida de su marido. Visiblemente arropada por su hijo Haakon y por sus nietos, participó en la primera misa celebrada en su memoria, protagonizando una de las imágenes más emotivas de estos primeros días de duelo.

Especialmente significativa está siendo también la ausencia de Mette-Marit, esposa del nuevo rey Haakon VIII. La nueva reina consorte no pudo participar en la primera misa por Harald V debido a su delicado estado de salud, ya que continúa recuperándose del trasplante de pulmón al que se sometió el pasado mes de junio.

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Con Noruega todavía conmocionada por la pérdida de un monarca que permaneció durante décadas en el trono, la próxima ceremonia reunirá previsiblemente a representantes de distintas casas reales europeas. Entre ellos, Felipe VI y doña Letizia, que tendrán la oportunidad de acompañar a la familia real noruega en una despedida cargada de emoción.

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