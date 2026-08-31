La conflictiva vida de Paris Jackson: adicciones, intento de suicidio, la relación tardía con su madre y juicio por la herencia

Michael Jackson, apodado como el 'rey del pop', fue una superestrella que marcó profundamente la historia de la música. Como muchos de los grandes artistas, tuvo un camino con luces y sombras que marcaron su vida. Este sábado 29 de agosto, el artista habría cumplido 68 años, y su hija mediana, Paris, quien es modelo y cantante y está acostumbrada a acaparar titulares en la prensa, decidió obsequiar a sus seguidores con nueva música.

Paris Jackson (Beverly Hills, 1998), publicó en agosto su segundo álbum de estudio, titulado 'Happiest day of my life', en el que aborda su adolescencia y los problemas de salud que la acompañaron durante esos años. Sin embargo, este sábado quiso lanzar dos nuevas canciones para hacer un pequeño tributo a su padre: 'The Breeze' y 'Just Me and You'. Estas canciones, escritas, producidas e interpretadas por ella, tratan sobre su experiencia personal en relación con su padre, desde el duelo por su fallecimiento hasta el amor y la presión pública que sentía. "No es un tributo. No es una conmemoración. No es una demostración de ningún tipo. Es una carta. Es un poema de variedad sonora", escribió la cantante en Instagram.

A juicio por la herencia de su padre

En el verano de 2025, la hija mediana del 'rey del pop' acusó a John Branca y John McClain, los albaceas del millonario patrimonio de Michael Jackson, de desviar dinero a bufetes abogados externos mediante pagos y bonificaciones no autorizados. La justicia le dio la razón a Paris cuando, en mayo de 2026, un tribunal de Los Ángeles falló a su favor, ordenando la devolución de 625.000 dólares a la herencia del artista y pidiendo la transparencia completa de los registros financieros.

Branca y McClain, quien falleció poco después del veredicto y cuya muerte ha dejado a su socio como único gestor del patrimonio, estaban en desacuerdo, pero acataron la sentencia, no sin antes defender su labor a lo largo de los años de administrar la herencia del cantante. Cuando ambos tomaron la gestión en 2009, el legado del artista tenía grandes deudas, pero bajo su administración lograron transformar su patrimonio en un imperio comercial.

Problemas con las drogas y salud mental

En agosto, Paris se sinceró sobre las etapas más oscuras de su vida en el podcast 'On Purpose' de Jay Shetty, donde habló abiertamente sobre su adicción a las drogas y el alcohol y los problemas de salud mental que padeció durante años, así como la presión mediática con la que convive.

En el episodio, la artista reveló que, de adolescente, después de intentar suicidarse, se sometió a terapia electroconvulsiva, conocida como terapia de electrochoques. Paris explicó que hizo nueve sesiones en tres semanas, las cuales fueron muy dolorosas y que le provocaron efectos secundarios, como amnesia: "Mis amigos me visitaron y ni siquiera recuerdo haberlos visto, aunque tengo pruebas… No recuerdo las conversaciones".

A principios de 2025, la modelo confirmó que llevaba cinco años sobria, pero que las drogas le habían "arruinado la vida". En noviembre, la cantante hizo un vídeo en el que explicaba que tenía el tabique nasal perforado por culpa de las drogas, algo con lo que lleva conviviendo desde que tiene 20 años.

La relación con su madre

Paris Jackson es la hija de Michael Jackson y Debbie Rowe, quien trabajaba como asistente en la clínica dermatológica a la que el artista asistía para tratarse el vitiligo. La pareja, que concebió a la modelo mediante inseminación artificial, se divorció tras el nacimiento de Paris y Prince (hijo mayor del cantante), y Rowe renunció a la custodia de los niños. De hecho, cuando Jackson murió en 2009, fue la abuela de los niños quien se quedó con la custodia.

En el podcast 'Call her daddy' de Alexandra Cooper, Paris confesó que no conoció a su madre hasta que tuvo 15 años: "Recuerdo con 10 años preguntar: '¿Cómo se llama mi madre?'. No contacté con ella hasta los 15 años, y desde entonces nos hemos ido acercando". "Cuando mi madre llegó a mi vida, ya no se trataba de una relación 'mamá'. Era más bien una relación adulta", explicó la modelo.

Para el Día de la Madre en Estados Unidos de este año, la hija del cantante compartió una imagen en redes donde felicitaba a su madre con un mensaje peculiar donde hacía referencia a cómo fue concebida: "Feliz día de la madre a la señora que usaron como molde durante mi proceso de clonación".

Felicitación de Paris Jackson hacia su madre el Día de la Madre. / @parisjackson / Instagram

En contra del biopic de su padre

En abril se estrenó 'Michael', una película biográfica sobre la vida del artista en la que Jaafar Jackson, sobrino del cantante, se puso en la piel del 'rey del pop'. Pese a que gran parte de la familia apoyó el biopic, Paris se mostró tajantemente en desacuerdo con el film.

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Al contrario que su hermano Prince, quien fue productor ejecutivo de la película, Paris criticó duramente el proyecto, desmarcándose por completo de la producción y asegurando que todo lo que aparecía en la película estaba "edulcorado": "Estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como si lo fuera". Además, la modelo aseguró que el biopic estaba lleno de "inexactitudes" y "mentiras".