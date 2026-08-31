Alexandria Ocasio-Cortez: congelación de óvulos, ruptura con su prometido y su futuro en la presidencia

Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York, 1989), congresista de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es una de las figuras más importantes del sector más progresista del Partido Demócrata actualmente. Con solo 36 años y desde que se convirtió en la mujer más joven en entrar en el Congreso en 2018, Ocasio-Cortez ha destacado por su defensa del feminismo y los derechos de las mujeres, la sanidad universal, el acceso gratuito a la educación y la protección del medio ambiente.

A principios de agosto, la congresista dio la noticia, a través de sus redes sociales, de que había tomado la decisión de congelar sus óvulos. A partir de ahí, la joven ha ido publicando cómo es el proceso, mostrando una insólita transparencia con el objetivo de desestigmatizar esta realidad. De manera detallada, la congresista narra todas las pruebas que debe hacerse y las inyecciones que tiene que administrarse para poder congelar sus óvulos.

Alexandria Ocasio-Cortez y su exprometido Riley Roberts en 2018. / PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / AP

Estos vídeos, además de mostrar cuáles son las etapas clínicas por las que va pasando, también le sirven para enfatizar las deficiencias del sistema sanitario de Estados Unidos, explicando lo costosos que son los procedimientos y cómo buena parte de la ciudadanía no puede permitírselo. El seguro médico del que goza la congresista "no cubre ni un centavo" de la congelación de óvulos, por lo que tiene que pagar de su cuenta el procedimiento, que le costará casi 10.000 dólares, además de la preservación de los óvulos, cuya factura ascenderá a los 1.200 dólares anuales.

En los vlogs, Ocasio-Cortez ha confesado que detallar públicamente esta parte íntima de su vida le hace sentirse vulnerable, pero que lo ve necesario para luchar contra el estigma que acarrean estos procedimientos médicos y reclamar como las mujeres deben tener el control de las decisiones que toman sobre su cuerpo. "Hay una horrible retórica que nos inculcan como mujeres y como sociedad sobre nuestra fertilidad. Es fácil sentirte paralizada o un fracaso. Como si, por no permitirme esto, fueras a sufrir consecuencias negativas", explicaba en uno de los vídeos.

La congresista, muy crítica con el presidente republicano Donald Trump, explicó en una entrevista con la cadena ABC News que su decisión de documentar su congelación de óvulos fue, en parte, por el contexto político en el que se encuentra el país actualmente: "La Administración niega la atención reproductiva a las mujeres de todo el país, desde el derecho al aborto hasta la posibilidad de llevar a cabo un embarazo saludable". "Creo que es importante que nosotros, como líderes, mantengamos estas conversaciones, compartamos estos procesos y los normalicemos, especialmente para las mujeres trabajadoras del país", añadió la política.

La ruptura con su prometido

Pese a su perfil público, la congresista siempre ha intentado mantener su vida sentimental en privado. Ocasio-Cortez estaba en una relación duradera con Riley Roberts, que se dedica al mundo del marketing y a quien conoció cuando ambos estudiaban en la Universidad de Boston. En 2022, la pareja anunció que se habían comprometido mientras estaban en Puerto Rico, de donde procede la familia de la congresista.

La pareja explicó que preferían disfrutar del momento antes de empezar a preparar la boda, pero parece que ya no habrá nada que organizar. Durante estos días, varios medios estadounidenses han informado de que personas conocedoras de la vida privada de la congresista afirmaron que la relación terminó hace un tiempo. La noticia de la ruptura de la pareja ha sorprendido al público, ya que la congresista suele mostrar diferentes facetas de su vida en redes, respondiendo preguntas sobre su rutina diaria y enseñando su vida en casa y a qué se dedica en su tiempo libre, pero jamás informó del fin de su relación.

Los rumores de la separación de la pareja aumentaron hace unos días, cuando un periodista le preguntó, después de la noticia de que iba a congelar sus óvulos, que qué opinaba su prometido sobre su decisión, a la cual Ocasio-Cortez esquivó responder directamente: "Todos mis seres queridos me han apoyado mucho".

Alexandria Ocasio Cortez, congresista de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en una imagen de archivo. / EFE / EPA / WILL OLIVER

Un posible futuro en la Casa Blanca

Ocasio-Cortez, que se graduó con un doble título en economía y relaciones internacionales y ayudó a organizar la campaña presidencial de Bernie Sanders en las elecciones primarias de 2016, ha explicado que no descarta postularse para las elecciones presidenciales de 2028. Sin embargo, dichas aspiraciones se encuentran en un segundo plano, ya que ahora está enfocada en su reelección por su candidatura para su distrito de Nueva York en las elecciones de medio mandato, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

En mayo, durante un foro político en la Universidad de Chicago, Alexandria Ocasio-Cortez pronunció unas palabras que avivaron los rumores sobre su posible futuro en el despacho Oval de la Casa Blanca: "Dan por hecho que mi ambición es el cargo. Asumen que mi ambición es un título o un asiento, pero mi ambición va mucho más allá de eso. Mi ambición es cambiar este país".