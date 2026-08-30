Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit

El rey Harald V de Noruega ha fallecido, poniendo fin a un reinado marcado por la cercanía con su pueblo, la modernización de la monarquía escandinava y más de tres décadas de servicio a su país.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora sobre el deceso, el protocolo del luto oficial en Escandinavia, la proclamación de su sucesor, el príncipe Haakon, y todas las reacciones de los líderes mundiales y las familias reales tras el adiós del monarca.

Un océano de flores para despedir a Harald V en una procesión espontánea que no cesa Lo que el viernes era un mar de flores frente al Palacio Real de Oslo para honrar la memoria del rey Harald V de Noruega, fallecido esa misma mañana, se había convertido este sábado en un verdadero océano. Desde primera hora de la mañana, miles de noruegos recorren las calles del centro de la capital con ramos en las manos para despedir al rey Harald V, en una procesión espontánea que no se ha detenido durante todo el día.

Haakon VIII se dirige este sábado por primera vez como rey a la nación noruega Haakon VIII se dirigirá este sábado por primera vez a la nación como nuevo rey de Noruega en un discurso en memoria de su padre, Harald V, fallecido a primeras horas del viernes a los 89 años de edad. "Su Majestad el rey Haakon VIII pronunciará un discurso en memoria de su padre, el rey Harald. El discurso se retransmitirá hoy, sábado 29 de agosto, a las 19.00 horas", anunció la Casa Real a través de su página oficial.

Los presidentes de Kenia y RD Congo, apenados por la muerte del rey Harald V de Noruega Los presidentes de Kenia, William Ruto, y la República Democrática del Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, expresaron este sábado su pena por la muerte del rey Harald V de Noruega, a quien definieron como un "monarca excepcional" y "profundamente respetado". "Kenia lamenta junto a Noruega el fallecimiento de un monarca excepcional cuya vida estuvo marcada por el deber, la dignidad, la humildad y una devoción inquebrantable a su pueblo", subrayó Ruto en un comunicado.

Oficios religiosos por Harald V en Noruega este domingo Este domingo se celebrarán servicios religiosos por Harald V en catedrales e iglesias de todo el país. El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes por la tarde al Palacio Real de Oslo. El pueblo noruego tendrá ocasión de darle el último adiós al fallecido monarca en la capilla del Palacio Real, donde permanecerá el féretro del Harald V hasta el día de su funeral y del sepelio.

El rey Haakon y la princesa heredera Ingrid Alexandra celebran audiencias de condolencia El rey Haakon VIII de Noruega y la princesa heredera Ingrid Alexandra celebrarán este sábado audiencias de condolencia tras el fallecimiento del rey Harald V. El monarca y su hija recibirán a partir de las 17.30 horas (hora local) al presidente del Storting (Parlamento), Masud Gharahkhani, después a la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie, y a continuación al obispo presidente de la Iglesia Noruega, Olav Fykse Tveit.

Una Noruega en duelo abre una nueva era bajo el reinado de Haakon VIII Noruega abre este sábado una nueva página de su historia de la mano de su rey Haakon VIII, quien asume el trono tras la muerte de su padre Harald V, una figura unificadora que permaneció 35 años a la cabeza del reino. El país escandinavo decretó luto nacional tras el fallecimiento, el viernes a los 89 años, del que era el monarca más longevo de Europa.

Trump lamenta el fallecimiento del rey Harald V: "¡Una gran pérdida!" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el fallecimiento este viernes del rey Harald V, a los 89 años, que consideró "¡realmente una gran pérdida!" de un "hombre fuerte, orgulloso y profundamente respetado". "Es muy triste enterarse del fallecimiento del rey Harald de Noruega (...) Amaba a su país y era verdaderamente amado y respetado por su pueblo", publicó en su red Truth Social. "Nuestros corazones están con la Familia Real y con toda Noruega en estos momentos difíciles", añadió.

Haakon jurará fidelidad a la Constitución el próximo martes Haakon prestará el juramento de fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado de Noruega el próximo martes ante el Storting o Parlamento, informó esta institución. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, resumió el sentir de los noruegos, al afirmar en un discurso a la población que "toda una nación está unida en el duelo y la gratitud".

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real El féretro del rey Harald V de Noruega, fallecido este viernes a los 89 años de edad, llegó esta tarde al Palacio Real y será trasladado a la capilla, donde permanecerá hasta el día de su funeral para que las personas que lo deseen puedan dar el último adiós a su monarca. El féretro fue trasladado en coche desde el Hospital Nacional, en el que permanecía ingresado desde el pasado día 17 y donde murió a primeras horas de la mañana, y fue acompañado hasta palacio por la comitiva real formada por Su Majestad el rey Haakon, Su Majestad la reina Mette-Marit, Su Alteza Real la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonia, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa, según informó la propia Casa Real en un comunicado. El coche estaba iluminado desde el interior, de manera que los numerosos curiosos podían ver el féretro.