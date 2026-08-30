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Jason Isaacs, conocido actor de 'Harry Potter' y 'The White Lotus', visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona y deja un mensaje: "Gracias por mantener vivos estos recuerdos""
El actor ha dejado una reflexión contra el odio y las mentiras coincidiendo con el 25º aniversario de la primera película de la saga de Harry Potter
Tony Di Marino
El actor británico Jason Isaacs, conocido por haber interpretado a Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter, ha visitado este viernes el Museo de Historia de los Judíos de Girona. Durante la visita, el intérprete ha dejado un mensaje escrito en el que reivindica la preservación de la memoria de la comunidad judía.
«Un testimonio muy importante de una comunidad extraordinaria, destruida por las mismas mentiras y el mismo odio que hoy vemos crecer en España y en todo el mundo. Gracias por mantener vivos estos recuerdos», ha escrito el actor al final de la visita. Su estancia ha coincidido con el regreso de la saga a los cines.
Sin embargo, el OCine Girona proyecta este viernes Harry Potter y la piedra filosofal para conmemorar el 25.º aniversario de la primera película.
Más allá de Harry Potter
Su papel como Timothy Ratliff en la tercera temporada de The White Lotus (2025) le valió una nominación al Premio Primetime Emmy al mejor actor secundario. No es, sin embargo, la primera vez que recibe el reconocimiento de la industria: anteriormente había sido nominado al Globo de Oro por su papel en The State Within (2006), al BAFTA por su interpretación de Harry H. Corbett en The Curse of Steptoe (2008) y al Emmy Internacional por Case Histories (2011-2013).
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Fuente: Diari de Girona
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