La 'escuela' de Silvia Intxaurrondo: el maestro del periodismo con el que se formó la comunicadora

A lo largo de los años, Silvia Intxaurrondo, nacida en Barakaldo (Vizcaya) hace 46 años, se ha consolidado como una de las periodistas mejor valoradas del país. Su forma de comunicar, tan directa como clara, y su perfil contundente y firme son algunas de las características que más la definen y que la han llevado a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión pública.

Para lograrlo sin perder la profesionalidad, lo cierto es que su formación ha sido clave. No obstante, realmente su interés por el mundo de la comunicación se remonta a cuando era pequeña.

En varias ocasiones, Intxaurrondo ha hecho referencia a quienes le han instruido a lo largo de su carrera periodística. En concreto, siempre hay un nombre que menciona y que recuerda como un gran maestro para ella: Iñaki Gabilondo.

"Él es sin duda mi maestro"

Uno de los grandes mentores periodísticos de Intxaurrondo ha sido, según reconoce ella misma, Iñaki Gabilondo, otro de los periodistas mejor valorados del país. La relación profesional entre ambos empezó cuando Intxaurrondo llegó a los estudios de la Cadena Ser a hacer prácticas de radio después de completar sus estudios en la universidad de Navarra, en la entrevista con 'Vanity Fair' explicó: "Allí, en 'Hoy por hoy', me encontré con Iñaki Gabilondo. Recuerdo que la primera vez que lo vi me dijo: ‘Bienvenida, esta es tu casa’ y me comentó cuatro cosas más".

Desde su experiencia, cuenta que se sintió una periodista "afortunada": "Supe que había tenido mucha suerte de llegar a ese lugar, la Ser, y de encontrarme con Iñaki Gabilondo. Él es sin duda mi maestro".

El mejor consejo que aprendió de Gabilondo

Además, en otra entrevista con 'Esquire' reveló uno de los mayores consejos que aprendió de Gabilondo: "Si nos tomamos treinta segundos para pensar lo que estamos contando, podemos afinar la información. Porque a veces en esos treinta segundos, podemos confirmarla, rechazarla o determinar que es un bulo. A veces esos treinta segundos o un minuto son el tiempo diferencial entre un periodista y el que no lo es. Treinta segundos para que pienses y te hagas unas preguntas".

A raíz de este, compartió una gran reflexión: "Porque no tenemos por qué tener claro todo, ni tener todas las respuestas, pero en ese tiempo uno puede pensar en llamar a un experto o a un compañero que lo confirme. En ese tiempo te da tiempo a reflexionar, a ubicarte y pensar quién lo puede contar mejor", y concluyó afirmando que "eso es lo más importante que me enseñó. Y el trabajo duro".

El periodista Iñaki Gabilondo. / José Luis Roca

Vocación desde pequeña

Con todo, antes de conocer al periodista vasco ya había dos personas en la vida de Intxaurrondo que influyeron para despertar su interés: sus padres y sus abuelos, los que define como "los contadores de historias que acompañaron mi infancia de una forma magistral", explicó en una entrevista con 'Vanity Fair'. "Lo hicieron, primero, acercándome a la oralidad y a la necesidad de contar historias, de estar pegados a la radio y a la televisión para enterarnos de qué es lo que sucedía", continuó.

En este sentido, desde pequeña el periodismo siempre ha sido la vocación de Intxaurrondo, ella misma lo reveló en otra entrevista: "A los 13 o 14 años me quedé impresionada por las coberturas de algunos corresponsales de guerra españoles en la antigua Yugoslavia".

Algo que le impactó fue que, "además de su concisión y de acercarnos realidades lejanas como si sucedieran aquí al lado, narraban con pasión. Y, desde entonces, nunca he dejado de sentir esa pasión", afirmó la presentadora vasca a la Universidad Autónoma de Madrid.