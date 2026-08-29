Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit

El rey Harald V de Noruega ha fallecido, poniendo fin a un reinado marcado por la cercanía con su pueblo, la modernización de la monarquía escandinava y más de tres décadas de servicio a su país.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora sobre el deceso, el protocolo del luto oficial en Escandinavia, la proclamación de su sucesor, el príncipe Haakon, y todas las reacciones de los líderes mundiales y las familias reales tras el adiós del monarca.

Trump lamenta el fallecimiento del rey Harald V: "¡Una gran pérdida!" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el fallecimiento este viernes del rey Harald V, a los 89 años, que consideró "¡realmente una gran pérdida!" de un "hombre fuerte, orgulloso y profundamente respetado". "Es muy triste enterarse del fallecimiento del rey Harald de Noruega (...) Amaba a su país y era verdaderamente amado y respetado por su pueblo", publicó en su red Truth Social. "Nuestros corazones están con la Familia Real y con toda Noruega en estos momentos difíciles", añadió.

Haakon jurará fidelidad a la Constitución el próximo martes Haakon prestará el juramento de fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado de Noruega el próximo martes ante el Storting o Parlamento, informó esta institución. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, resumió el sentir de los noruegos, al afirmar en un discurso a la población que "toda una nación está unida en el duelo y la gratitud".

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real El féretro del rey Harald V de Noruega, fallecido este viernes a los 89 años de edad, llegó esta tarde al Palacio Real y será trasladado a la capilla, donde permanecerá hasta el día de su funeral para que las personas que lo deseen puedan dar el último adiós a su monarca. El féretro fue trasladado en coche desde el Hospital Nacional, en el que permanecía ingresado desde el pasado día 17 y donde murió a primeras horas de la mañana, y fue acompañado hasta palacio por la comitiva real formada por Su Majestad el rey Haakon, Su Majestad la reina Mette-Marit, Su Alteza Real la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonia, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa, según informó la propia Casa Real en un comunicado. El coche estaba iluminado desde el interior, de manera que los numerosos curiosos podían ver el féretro.

Guterres despide a Harald V y recuerda su "compromiso con los niños y el medioambiente" El secretario general de la ONU, António Guterres, despidió este viernes al rey noruego Harald V, que falleció hoy a los 89 años en Oslo, y destacó su compromiso con "el bienestar de los niños y el medio ambiente". Así lo expresó su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria después de que la Casa Real de Noruega informara de la muerte del monarca en el Hospital del Reino de Oslo, en el que ingresó el 17 de agosto. "El secretario general se ha entristecido profundamente al conocer el fallecimiento de Su Majestad el rey Harald V de Noruega", aseguró Dujarric. El secretario general defendió también que Harald V apoyó "la diversidad" y destacó por "sus llamamientos a la generosidad a lo largo de su reinado". "Encarnó el profundo compromiso de Noruega con la solidaridad y la cooperación internacionales, que se refleja en la firme colaboración de su país con las Naciones Unidas y en su compromiso duradero con la paz y el multilateralismo", añadió el portavoz.

Haakon sube al trono de Noruega con el reto de rescatar a una institución sacudida por los escándalos Haakon se ha convertido en el rey de Noruega tras el fallecimiento de su padre, Harald V, un rey respetado por sus compatriotas como el puntal de estabilidad frente a las turbulencias familiares que han sacudido a la casa real del país nórdico. El decano entre los monarcas europeos murió este viernes en el Hospital Nacional de Oslo a los 89 años. Su fallecimiento convierte automáticamente a su hijo en su sucesor, al frente de una monarquía constitucional, anclada en el sistema parlamentario noruego y refrendada por un plebiscito en 1905. Más información, aquí.

Con la muerte de Harald V, Sonia de Noruega cede el testigo a los 89 años Con la muerte este viernes del rey Harald V, Sonia de Noruega pierde a su gran amor y cede el testigo, tras 35 años como reina consorte, a Mette-Marit, como ella, de origen plebeyo. La reina Sonia, de 89 años, fue sometida en 2025 a una intervención quirúrgica para implantarle un marcapasos.

La nueva vida de Mette-Marit de Noruega, una reina con achaques La nueva reina de Noruega, Mette-Marit, accede al trono del país nórdico tras la muerte este viernes de Harald V, padre de su esposo, Haakon VIII, con el que esta mujer de 53 años se casó siendo madre soltera y acaba de celebrar sus bodas de plata entre preocupación por su salud y escándalos pasados. Su Majestad la Reina Mette-Marit toma el testigo de Sonia, esposa del fallecido Harald V y que mantendrá el título de reina. A Mette-Marit le diagnosticaron en 2018 una fibrosis pulmonar crónica y en junio se sometió a un trasplante de pulmón del que todavía se recupera en vista del empeoramiento de la dolencia. Desde 2004, la pareja ha vivido en el Palacio de Sakaugum, en Asker, a unos 20 kilómetros de Oslo, donde se espera marquen ahora una nueva era de la monarquía noruega bajo el lema elegido por Haakon VIII para su reinado, el mismo que tuvieron su padre, su abuelo y su bisabuelo: "Todo por Noruega".

Países árabes expresan sus condolencias por la muerte de Harald V de Noruega Varios países árabes expresaron sus condolencias por la muerte este viernes del rey de Noruega, Harald V, y el Palacio Real jordano anunció tres días de luto. "Por orden de su Majestad el Rey Abdalá II bin Al Hussein, la Corte Real Hachemí anuncia un período de luto por el difunto, que tendrá lugar en la Corte Real Hachemí durante tres días a partir de este viernes", dijo el Palacio Real de Jordania en un comunicado. Abdalá II expresó su "profundo pesar y el del pueblo del reino Hachemí por esta pérdida", y "reafirmó su solidaridad con el reino de Noruega y su pueblo amigo en estos momentos difíciles", añadió.

Líderes africanos lamentan la muerte del rey Harald V de Noruega Líderes africanos expresaron su "más sentido pésame" y su tristeza por la muerte del rey Harald V de Noruega este viernes a los 89 años de edad, al destacar el legado del monarca o la ayuda al desarrollo del país europeo. "En nombre del pueblo y del Gobierno de Burundi, extiendo mis más sentidas condolencias al rey Haakon VIII, la familia real y al pueblo Noruego", señaló en la red social X el presidente burundés, Évariste Ndayishimiye, al valorar el "reinado ejemplar" de Harald V.