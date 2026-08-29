Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalHarald de NoruegaChinaAir CanadaAlbiolBarcelonaAliança CatalanaAlstomJubilación flexibleSusanna Griso
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit

OBITUARIO | Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real

El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El rey Harald V de Noruega ha fallecido, poniendo fin a un reinado marcado por la cercanía con su pueblo, la modernización de la monarquía escandinava y más de tres décadas de servicio a su país.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora sobre el deceso, el protocolo del luto oficial en Escandinavia, la proclamación de su sucesor, el príncipe Haakon, y todas las reacciones de los líderes mundiales y las familias reales tras el adiós del monarca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
  2. Christian (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  3. Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
  4. Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona
  5. Un histórico de Boixos Nois busca 50 'protectores' de Silvia Orriols para el acto del Fossar de les Moreres
  6. Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto
  7. Drama en un salto con paracaídas en Girona: un fallo en el despliegue provoca una grave caída de 20 metros
  8. La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades

Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit

Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit

Entrevista a Ona Baradad, jugadora del RCD Espanyol

Entrevista a Marc Ballester, entrenador del FC Badalona Women

DIRECTO | Rescatado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

DIRECTO | Rescatado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

DIRECTO | Sentido un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en Huelma (Jaén)

DIRECTO | Sentido un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en Huelma (Jaén)

Prince Crandall (86 años), auxiliar de vuelo durante 66 años, se prepara para jubilarse: "El trabajo ahora es más difícil, es más largo"

Prince Crandall (86 años), auxiliar de vuelo durante 66 años, se prepara para jubilarse: "El trabajo ahora es más difícil, es más largo"

Abascal busca revalidar a Vox como un referente de la extrema derecha mundial en el año de la gran oportunidad de Le Pen

Abascal busca revalidar a Vox como un referente de la extrema derecha mundial en el año de la gran oportunidad de Le Pen

Alstom prepara una oferta económica para el gran contrato de 35 trenes del metro de Barcelona

Alstom prepara una oferta económica para el gran contrato de 35 trenes del metro de Barcelona