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El detalle del vestuario de Silvia Intxaurrondo que esconde una clara regla de la televisión

La periodista reflexiona sobre la diferencia entre información y espectáculo

De querer curar niños a contar historias: la vocación oculta de Silvia Intxaurrondo que cambió a los 14 años

Ni gimnasio ni 'running': el deporte que practica Silvia Intxaurrondo para desconectar de las cámaras

Silvia Intxaurrondo en una imagen de archivo.

Silvia Intxaurrondo en una imagen de archivo. / RTVE / DDG

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Clara Dalmau Merencio

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Silvia Intxaurrondo tiene claro qué prendas encajan delante de las cámaras de 'La hora de la 1'. La periodista ha revelado que su elección de corbata no es casual y que determinados estampados no tienen cabida en el programa que presenta.

La confesión tuvo lugar durante su visita a 'Al cielo con ella', el programa presentado por Henar Álvarez en la 1. Intxaurrondo acudió al espacio el pasado mes de abril con una corbata de rayas, mientras que Álvarez lucía una con estampado animal.

Intercambio de corbatas

Durante la conversación, la presentadora del programa le propuso intercambiarse las prendas: ella llevaría la corbata de Intxaurrondo en su programa e Intxaurrondo presentaría su programa con la de estampado animal.

La respuesta de la periodista fue tajante: este tipo de corbatas no entran en el programa de Intxaurrondo. La periodista explicó así que existe una diferencia entre la imagen que considera apropiada para un programa de entretenimiento como el de Álvarez y la que debe proyectar en un espacio centrado en la actualidad política y la información.

La periodista también reflexionó sobre la diferencia entre información y espectáculo y sobre la forma en la que entiende su trabajo televisivo. Por tanto, no se trata de una norma de vestuario fijada de forma oficial, sino de una regla que la propia periodista establece para su imagen en pantalla.

Practicidad ante todo

La relación de Intxaurrondo con la ropa que utiliza ante las cámaras ya había aparecido en una entrevista anterior. En 2023, la periodista explicaba a 'El País' cómo afrontaba su vestuario en televisión y reconocía que optaba habitualmente por fórmulas sencillas y prácticas.

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Aunque la presentadora apuesta por la practicidad, determinados elementos sí forman parte de la imagen que quiere proyectar en televisión. Entre ellos está ahora la corbata, que en ocasiones aparece como parte de su vestuario durante su intervención en el espacio matinal.

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