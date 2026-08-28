Rozalén anuncia que está embarazada de su primer hijo: "Pollito vasco manchego en camino"

La cantante Rozalén ha anunciado este viernes en sus redes sociales que está embaraza de su primer hijo. "Pollito vasco manchego en camino", ha compartido la de Albacete en su cuenta de Instagram. En la publicación, la cantante aparece posando junto a su pareja, el vizcaíno Álvaro Alonso, y mostrando a sus seguidores una ecografía.

"Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas. Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra", ha escrito la intérprete de 'La puerta violeta'. A finales del año pasado, la cantante ya anunció su intención de echar el freno y tomarse un "descanso de guerrera" tras 15 años de productividad continua". "Sé que es un privilegio parar, pero me lo he ganado a pulso", dijo entonces.

Ahora, Rozalén ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su embarazo. "Qué fuerte y emocionante es esto. Besos y amores a montones", ha celebrado en un post al que no han tardado en reaccionar amigos y compañeros de profesión como David Bisbal, Miguel Ángel Muñoz, Blanca Suárez, Mala Rodríguez y Dulceida, entre otros.

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La cantante también ha explicado que esta nueva etapa llega en un momento en el que está intentando tomarse la vida con más calma y dedicar tiempo a su vida profesional. "Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura", ha dicho.