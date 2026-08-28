Romances y rupturas de famosos del verano de 2026: de la confirmación de Carolina Yuste y Héctor Bellerín a lo de Ferran Torres y Martina Hunter

El verano es temporada alta para el amor (y también el desamor). Basta una escapada a Ibiza, un paseo ante un fotógrafo o una publicación en Instagram para que meses de discreción se vayan por el desagüe. La canícula del 2026 deja parejas sorpresa, romances que por fin salen a la luz y relaciones que no han llegado vivas a septiembre. El salseo está servido.

Nuevas parejas

❤️Carolina Yuste y Héctor Bellerín

Carolina Yuste y Héctor Bellerín tienen muchas papeletas para ser la pareja sorpresa del verano. La actriz y el futbolista del Betis mantuvieron su historia lejos de los focos hasta que unas fotografías con paseo, pícnic y beso incluido hicieron saltar el secreto (en la revista 'Semana'). No ha habido presentación oficial, pero tampoco parece hacer falta: varias informaciones apuntan a que el romance se estaría cociendo desde hace un año, en realidad.

Carolina Yuste y Héctor Bellerín. / EPC

❤️Vanesa Martín y Julieta Grajales

Mucho menos margen para la especulación han dejado Vanesa Martín y Julieta Grajales. Tras semanas de rumores, la cantante y la actriz mexicana convirtieron unas vacaciones en Portugal en su particular puesta de largo sentimental. Grajales publicó un vídeo del viaje con cenas, paseos y un beso que despejó cualquier duda, y Martín correspondió al gesto.

Vanesa Martín y Julieta Grajales. / EPC

❤️Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Había rumores, después llegaron los viajes, en pareja, primero, y con toda la familia, luego. Kim Kardashian y Lewis Hamilton han convertido su cercanía -son amigos desde hace una década- en uno de los grandes culebrones internacionales de 2026. Este verano las fotografías juntos, las vacaciones y los gestos cariñosos han terminado de poner la historia en el escaparate. Del runrún han pasado a un romance cada vez más difícil de disimular.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton. / EPC

❤️Bruna Marquezine y Shawn Mendes

Shawn Mendes y Bruna Marquezine llevaban meses apareciendo juntos lo suficiente para alimentar rumores, pero no tanto como para confirmarlos. Hasta que al cantante le pudo el romanticismo. Por el cumpleaños de la actriz brasileña, Mendes publicó imágenes de ambos y una dedicatoria especialmente cariñosa. Si aquello pretendía seguir siendo un secreto, salió regular.

Bruna Marquezine y Shawn Mendes. / EPC

❤️Kendall Jenner y Jacob Elordi

Dos guapos muy guapos. Otra combinación fabricada para generar titulares: Kendall Jenner y Jacob Elordi. La modelo y el actor empezaron a ser relacionados en primavera y desde entonces se han acumulado viajes, cenas y encuentros. Este agosto fueron fotografiados cogidos de la mano en Londres y varias fuentes aseguran que llevan meses saliendo. Ninguno ha hecho todavía el gran anuncio, pero a estas alturas el misterio ya no es si pasa algo, sino cuándo decidirán contarlo.

Kendall Jenner y Jacob Elordi. / EPC

❤️Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky

La actriz vive un nuevo romance con el artista neoyorquino Jason Bard Yarmosky, de 39 años. Se conocieron en junio durante una cena ligada al Festival de Tribeca y desde entonces han sido vistos muy cómplices en Nueva York y los Hamptons, de la mano, abrazados y juntos en varios eventos. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente la relación, sus apariciones públicas apuntan a un noviazgo bien consolidado este verano. Desde su ruptura con Bobby Wooten III en diciembre de 2022, a Holmes no se le había conocido ninguna relación sentimental.

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky. / EPC

Rupturas

💔María Hervás y Dani Martín

Lo suyo fue discreto desde el principio y hasta para romper han mantenido el mismo perfil bajo. María Hervás y Dani Martín habrían puesto fin a su relación después de algo más de un año juntos. La noticia saltó en agosto, aunque fuentes próximas sitúan la separación en junio. La pista que hizo saltar las alarmas llegó en julio. Martín actuó el día 9 en el Mad Cool de Madrid y Hervás no estuvo entre el público. No hubo confirmación solemne del noviazgo ni ha habido comunicado lacrimógeno.

Dani Martín y María Hervás. / EPC

💔Ana Mena y Óscar Casas

Parecían diseñados para triunfar en Instagram: cantante de éxito, actor de moda y romance nacido trabajando juntos en 'Ídolos'. Pero Ana Mena y Óscar Casas no llegaron a celebrar su segundo aniversario. En junio trascendió que habían roto semanas antes y su entorno habló de una separación amistosa, sin terceras personas. Poco después, ella se emocionó sobre el escenario con un tema de desamor y la maquinaria de interpretar letras, miradas y gestos volvió a funcionar a pleno rendimiento. Quién sabe...

Ana Mena y Óscar Casas. / EPC

💔 Carlos Latre y Yolanda Marcos

Carlos Latre y Yolanda Marcos han puesto fin a su matrimonio después de 22 años casados y más de dos décadas de relación. La separación, revelada por la revista 'Semana', se habría producido de mutuo acuerdo y en buenos términos. Ambos quieren mantener la máxima discreción y seguirán vinculados por su hija de 20 años y por los proyectos profesionales que comparten, incluida su productora audiovisual. La pareja ya superó una grave crisis en 2015.

Carlos Latre y Yolanda Marcos. / EPC

💔Ferran Torres y Martina Hunter

El verano sentimental de Ferran Torres merece capítulo propio. Primero llegó su relación con Martina Algueró, conocida como Martina Hunter; después, ambos dejaron de seguirse en Instagram y su entorno dio por terminada la historia. Según contó Javier de Hoyos tras hablar con el entorno de ambos, el romance terminó justo antes del partido de cuartos de final del Mundial contra Bélgica y dejaron de seguirse en Instagram. Pero el futbolista volvió a Ibiza y allí fue fotografiado con Jasmine Hafez, una joven italiana convertida de inmediato por la prensa en su "nueva ilusión". Su entorno rebajó después la temperatura de los titulares y evitó hablar de novia.

Ferran Torres y Martina Hunter. / EPC

💔Ariana Grande y Ethan Slater

Pocos romances empezaron rodeados de tanto ruido como el de Ariana Grande y Ethan Slater. Se conocieron durante el rodaje de 'Wicked' y su relación, revelada en 2023, fue analizada con lupa. Tres años después, la historia ha terminado. La ruptura trascendió en junio, aunque fuentes próximas aseguraron que llevaban meses separados. El giro llegó después: Grande ha vuelto a ser vista con el bailarín Ricky Álvarez, con quien ya salió hace una década.

Ariana Grande y Ethan Slater. / EPC

💔Dakota Johnson y Role Model

Dakota Johnson parecía haber pasado página de su historia con Chris Martin cuando empezó a ser relacionada con Tucker Pillsbury, más conocido como Role Model. Las apariciones de ambos a comienzos de 2026 hicieron pensar que aquello iba en serio, pero en agosto una fuente cercana confirmó que habían roto "hace un tiempo". Ninguno ha explicado los motivos.

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Dakota Johnson y Role Model. / EPC

💔Margaret Qualley y Jack Antonoff

Otra separación que ha sorprendido a Hollywood es la de Margaret Qualley y Jack Antonoff. La actriz y el productor musical se casaron en 2023 y durante años proyectaron una imagen especialmente sólida. Este verano comenzaron a circular informaciones sobre una grave crisis y una separación, alimentadas también por varias ausencias llamativas de Qualley junto a Antonoff. De momento no hay guerra pública, reproches ni divorcio explosivo, y algunas fuentes incluso dejan abierta la puerta a una posible reconciliación.