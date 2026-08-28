Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit

Toda la noche en el hospital junto a su padre

En las últimas horas, ante la extrema gravedad de la salud de Harald de Noruega, todo el país estaba en vilo. Y su familia le ha estado acompañando en el hospital de Oslo. Mientras el Palacio Real se llenaba de ramos de flores y de cientos de personas que de modo espontáneo y sin contener las lágrimas no dudaban en acercarse hasta la residencia de la familia real preparándose para una posible despedida al monarca, sus allegados han estado junto al rey hasta su último aliento. La reina Sonia -que ha pasado en el interior del Rikshospitalet más de 10 horas al lado de su marido, con el que lleva casada 58 años-; la princesa Astrid (94), hermana mayor del rey y uno de sus grandes apoyos; los príncipes Haakon y Mette-Marit, ambos muy serios y de riguroso luto. Hasta el polémico hijo de Mette-Marit, Marius Borg, que cumple condena a cuatro años de prisión en régimen de arresto domiciliario con vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia de los príncipes herederos, también se desplazó al hospital para estar cerca de Harald, al que conoció siendo muy pequeño y al que siempre ha considerado su abuelo.

El hoy ya rey Haakon ha pasado toda la noche en el hospital al lado de su padre.