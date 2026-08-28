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Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit
OBITUARIO | Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona
El rey Harald V de Noruega ha fallecido, poniendo fin a un reinado marcado por la cercanía con su pueblo, la modernización de la monarquía escandinava y más de tres décadas de servicio a su país.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora sobre el deceso, el protocolo del luto oficial en Escandinavia, la proclamación de su sucesor, el príncipe Haakon, y todas las reacciones de los líderes mundiales y las familias reales tras el adiós del monarca.
Mette-Marit, reina consorte de Noruega
Mette-Marit, por su parte se convierte en reina de Noruega en calidad de reina consorte, como Sonia pasó a ser reina cuando Harald accedió al trono en 1991. No sería reina reinante ni jefa del Estado.
'The King is dead – long live the King'
Tras la muerte de Harald V, Haakon se convierte en rey -Haakon VIII- en ese mismo momento, sin esperar proclamación, juramento ni ceremonia. La propia casa real noruega explica el principio con la fórmula 'The King is dead – long live the King' (el rey ha muerto, larga vida al rey): el sucesor accede al trono simultáneamente al fallecimiento del monarca.
Toda la noche en el hospital junto a su padre
En las últimas horas, ante la extrema gravedad de la salud de Harald de Noruega, todo el país estaba en vilo. Y su familia le ha estado acompañando en el hospital de Oslo. Mientras el Palacio Real se llenaba de ramos de flores y de cientos de personas que de modo espontáneo y sin contener las lágrimas no dudaban en acercarse hasta la residencia de la familia real preparándose para una posible despedida al monarca, sus allegados han estado junto al rey hasta su último aliento. La reina Sonia -que ha pasado en el interior del Rikshospitalet más de 10 horas al lado de su marido, con el que lleva casada 58 años-; la princesa Astrid (94), hermana mayor del rey y uno de sus grandes apoyos; los príncipes Haakon y Mette-Marit, ambos muy serios y de riguroso luto. Hasta el polémico hijo de Mette-Marit, Marius Borg, que cumple condena a cuatro años de prisión en régimen de arresto domiciliario con vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia de los príncipes herederos, también se desplazó al hospital para estar cerca de Harald, al que conoció siendo muy pequeño y al que siempre ha considerado su abuelo.
El hoy ya rey Haakon ha pasado toda la noche en el hospital al lado de su padre.
Su hijo se convierte en el rey Haakon VIII
El popular rey modernizó la casa real, pero se negó a seguir los pasos de otros monarcas ancianos que habían abdicado en tiempos recientes. Su hijo se convierte automáticamente en el rey Haakon VIII.
PERFIL | Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona
El soberano, monarca reinante de mayor edad de Europa, ocupó el trono desde 1991 y convirtió junto a Sonia una institución todavía rígida y masculina en una Corona más cercana e inclusiva, preparada para el relevo de Haakon.
Antes de ser rey, Harald ya había protagonizado una pequeña revolución dinástica. Se enamoró de Sonia Haraldsen, hija de un comerciante de Oslo y sin sangre real, cuando todavía se esperaba que el heredero buscara esposa entre las casas reales o la nobleza europeas. La relación se prolongó durante nueve años y abrió un debate que llegó a plantear si aquel matrimonio podía poner en peligro a la propia monarquía. Harald terminó comunicando que, si no podía casarse con Sonja, permanecería soltero. Olav V acabó dando su consentimiento y se casaron en la catedral de Oslo el 29 de agosto de 1968. La propia casa real define aquel enlace como "una ruptura con la práctica tradicional".
Puedes leer el obituario completo del rey Harald, en este artículo.
El rey Harald de Noruega ha muerto
El rey Harald V de Noruega, quien se exilió en Estados Unidos siendo niño durante la ocupación nazi de su país y rechazó a varias nobles europeas para casarse con su novia de la infancia, ha fallecido este viernes a los 89 años. El palacio informó que falleció en el Hospital Nacional de Oslo a las 6:35 de la mañana. En el momento de su muerte era el monarca más anciano de Europa.
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