El pizzero Eric Ayala critica el tiramisú que hace Jordi Cruz: "Va diciendo que se hace con Amaretto y eso es rotundamente falso"
El propietario de Il Figlio di Emiliano de Sabadell carga contra el chef Michelin en un vídeo del creador de contenido Peldanyos: "Ahora mismo es mi archienemigo"
Eric Ayala, el pizzero que hornea 10.000 pizzas al mes: destina 3.000 euros a la comida del personal y usa ChatGPT para gestionar su equipo
Alba Díaz
El pizzaiolo Eric Ayala, propietario de la pizzería Il Figlio di Emiliano de Sabadell y conocido en las redes como @ericayalapizzaiolo, ha cargado contra el chef manresano Jordi Cruz en un vídeo publicado por el creador de contenido gastronómico Peldanyos, Sergio Bolaños, en TikTok. Durante una conversación mientras probaban una pizza en la terraza de un local, Ayala acusa a Cruz de difundir información falsa sobre la gastronomía italiana.
"Es uno de los mayores mentirosos que hay ahora mismo en las redes sociales", afirma el pizzaiolo. Ayala pone como ejemplo unas declaraciones del chef sobre la elaboración del tiramisú: "Va diciendo que el tiramisú clásico se hace con Amaretto (una bebida alcohólica destilada italiana con sabor a almendras dulces) y eso es rotundamente falso. El tiramisú clásico es solo café y ya está".
Ante las críticas, el creador de contenido valenciano le pregunta directamente si tiene «pique» con el cocinero de Manresa. "Jordi Cruz ahora mismo es mi archienemigo", responde Ayala, antes de añadir: "Para mí es una persona a la que le falta la verdad".
Apasionado de la pizza napolitana
Eric Ayala, nacido en Sant Quirze del Vallès en 1998, volvió de Nápoles con el objetivo de hacer realidad su sueño de montar una pizzería napolitana en Catalunya. Il Figlio di Emiliano, abierta en octubre de 2023, destaca por su apuesta por los productos elaborados por el propio pizzaiolo: en un pequeño obrador propio produce mozzarella fior di latte y de búfala. Para conseguir la materia prima, trabaja con granjas de Catalunya y de Huesca, e incluso ha viajado en furgoneta hasta los pies del Vesubio para seleccionar personalmente los tomates que utiliza.
En paralelo al desarrollo del proyecto, su perfil se ha proyectado con fuerza en las redes en los últimos años, donde comparte su pasión por la pizza napolitana. Actualmente, su perfil acumula 229.000 seguidores.
Fuente: Regió7
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