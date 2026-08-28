Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaMette MaritControladores aéreosAlbiolBarcelonaAliança CatalanaAlstomMartín PérezJubilación flexibleNepal
instagramlinkedin

El pizzero Eric Ayala critica el tiramisú que hace Jordi Cruz: "Va diciendo que se hace con Amaretto y eso es rotundamente falso"

El propietario de Il Figlio di Emiliano de Sabadell carga contra el chef Michelin en un vídeo del creador de contenido Peldanyos: "Ahora mismo es mi archienemigo"

Eric Ayala, el pizzero que hornea 10.000 pizzas al mes: destina 3.000 euros a la comida del personal y usa ChatGPT para gestionar su equipo

Eric Alaya y Jordi Cruz

Eric Alaya y Jordi Cruz / Tiktok / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Díaz

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El pizzaiolo Eric Ayala, propietario de la pizzería Il Figlio di Emiliano de Sabadell y conocido en las redes como @ericayalapizzaiolo, ha cargado contra el chef manresano Jordi Cruz en un vídeo publicado por el creador de contenido gastronómico Peldanyos, Sergio Bolaños, en TikTok. Durante una conversación mientras probaban una pizza en la terraza de un local, Ayala acusa a Cruz de difundir información falsa sobre la gastronomía italiana.

"Es uno de los mayores mentirosos que hay ahora mismo en las redes sociales", afirma el pizzaiolo. Ayala pone como ejemplo unas declaraciones del chef sobre la elaboración del tiramisú: "Va diciendo que el tiramisú clásico se hace con Amaretto (una bebida alcohólica destilada italiana con sabor a almendras dulces) y eso es rotundamente falso. El tiramisú clásico es solo café y ya está".

Ante las críticas, el creador de contenido valenciano le pregunta directamente si tiene «pique» con el cocinero de Manresa. "Jordi Cruz ahora mismo es mi archienemigo", responde Ayala, antes de añadir: "Para mí es una persona a la que le falta la verdad".

Apasionado de la pizza napolitana

Eric Ayala, nacido en Sant Quirze del Vallès en 1998, volvió de Nápoles con el objetivo de hacer realidad su sueño de montar una pizzería napolitana en Catalunya. Il Figlio di Emiliano, abierta en octubre de 2023, destaca por su apuesta por los productos elaborados por el propio pizzaiolo: en un pequeño obrador propio produce mozzarella fior di latte y de búfala. Para conseguir la materia prima, trabaja con granjas de Catalunya y de Huesca, e incluso ha viajado en furgoneta hasta los pies del Vesubio para seleccionar personalmente los tomates que utiliza.

Noticias relacionadas

En paralelo al desarrollo del proyecto, su perfil se ha proyectado con fuerza en las redes en los últimos años, donde comparte su pasión por la pizza napolitana. Actualmente, su perfil acumula 229.000 seguidores.

Fuente: Regió7

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los migrantes de Ceuta se deshacen de miles de móviles dificultando las pesquisas policiales sobre ellos
  2. Christian (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  3. Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
  4. Un histórico de Boixos Nois busca 50 'protectores' de Silvia Orriols para el acto del Fossar de les Moreres
  5. Muere Harald de Noruega, el rey inclusivo que eligió el amor y modernizó la corona
  6. Drama en un salto con paracaídas en Girona: un fallo en el despliegue provoca una grave caída de 20 metros
  7. La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades
  8. Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto

Zontes 125V, deportividad a peso pluma

Zontes 125V, deportividad a peso pluma

Pedriscos, heladas, incendios y olas de calor ya han causado este año daños por más de 441 millones en el campo español

Pedriscos, heladas, incendios y olas de calor ya han causado este año daños por más de 441 millones en el campo español

Nepal busca a cerca de 2.500 desaparecidos en la riada mientras el balance sube a 584 muertos

Nepal busca a cerca de 2.500 desaparecidos en la riada mientras el balance sube a 584 muertos

El gobierno archiva el expediente a Holaluz

El gobierno archiva el expediente a Holaluz

José Andrés, chef: "En Catalunya se puede ver un olivo de 1.700 años que todavía da fruto"

José Andrés, chef: "En Catalunya se puede ver un olivo de 1.700 años que todavía da fruto"

LaLiga denuncia cánticos de "puta España" en el Camp Nou y de "puta Catalunya" en el Metropolitano

LaLiga denuncia cánticos de "puta España" en el Camp Nou y de "puta Catalunya" en el Metropolitano

Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí

Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí

El Circo del Sol levanta una gran carpa en L'Hospitalet para presentar su espectáculo 'Kurios'

El Circo del Sol levanta una gran carpa en L'Hospitalet para presentar su espectáculo 'Kurios'