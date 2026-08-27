El proyecto empresarial de Silvia Intxaurrondo lejos de los platós de televisión: una agencia de comunicación

Silvia Intxaurrondo mantiene una vida personal marcada por la discreción, aunque en las últimas semanas han trascendido algunos detalles sobre su faceta más privada: su infancia en el País Vasco, su vínculo con el mundo árabe o su pasión por el deporte.

También se conoce que está casada por Jhinaoui Farouk, con quien tiene dos hijos y al que conoció durante su etapa universitaria. La pareja comparte, además, una estrecha conexión con la cultura árabe: Intxaurrondo estudió Filología Árabe y posteriormente cursó un máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos, mientras que Farouk es especialista en historia del mundo árabe.

Sin salir del mundo de la comunicación

La relación entre ambos no se limita al ámbito personal. Intxaurrondo y Farouk también comparten un proyecto empresarial, ya que son socios fundadores de Sukun Comunicación, una agencia especializada en comunicación que comenzó su actividad en 2023 y que cuenta con una particularidad poco conocida de la trayectoria profesional de la presentadora de RTVE.

Sukun Comunicación S.L. tiene como administradora solidaria a Intxaurrondo y a Farouk como administrador único. La sociedad nació con un capital social de 3.200 euros, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y su objetivo incluye actividades relacionadas con la producción cinematográfica y de vídeo, la representación de medios de comunicación, la producción de programas de televisión y los servicios de relaciones públicas y comunicación.

Directora general

La propia empresa se presenta como una agencia de comunicación que trabaja en diferentes áreas, entre ellas la auditoría de comunicación, la comunicación corporativa, la comunicación de crisis y las relaciones públicas. También ofrece servicios relacionados con la presentación y organización de eventos, formación de portavoces y asesoramiento vinculado al mundo árabe.

En la web de Sukun, la periodista aparece como directora general y la propia agencia destaca su trayectoria como periodista y su experiencia en televisión. Además, Intxaurrondo lidera un equipo de periodistas e 'influencers' encargado de participar y representar a clientes en distintos actos.

De Sukun a La 1

El nombre de Sukun ya había adquirido relevancia pública en el momento de su creación. En 2023, la sociedad pasó a canalizar la contratación de Intxaurrondo para 'La Hora de la 1'. Sukun colaboraba en la producción del programa mediante la participación de la periodista, que prestaba sus servicios como codirectora y presentadora del espacio, además de realizar las labores promocionales que la Corporación le requiriera, según la documentación oficial de RTVE remitida al Congreso.

El acuerdo incluía también la cesión de los derechos de imagen de la periodista y establecía que Sukun ostentaba su representación en exclusiva.

Polémica en 2024 y 2025

La fórmula contractual generó polémica durante 2024, especialmente a raíz de las informaciones sobre la remuneración vinculada al programa. La controversia se centró en los 537.517 euros que correspondían al contrato de Intxaurrondo de dos años para el programa.

Sin embargo, RTVE explicó que la contratación se realizaba con Sukun Comunicación y que era la sociedad la que aportaba los servicios de la periodista, por lo que esa cantidad no debe presentarse como el sueldo que Intxaurrondo recibió directamente.

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La situación volvió a cambiar en 2025, cuando la contratación a través de Sukun fue objeto de una actuación de la Inspección de Trabajo. Durante una sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, la diputada Miriam Bravo afirmó que la Inspección había considerado irregular la contratación y que ello obligaba a RTVE a dar de alta a Intxaurrondo en la Seguridad Social.