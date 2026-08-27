Rosalía, a lo Carrie Bradshaw, en Ciudad de México: la diva catalana luce el mítico estampado de periódico con un modelo de Desigual

El 'print' de periódico vuelve a dar titulares. Después de que Dior y Chanel recuperaran esta primavera uno de los estampados más reconocibles de la historia de la moda, ahora es Rosalía quien lo devuelve a la calle. La cantante ha sido fotografiada en Ciudad de México con un vestido de periódico de Desigual que inevitablemente remite a una de sus imágenes más famosas: Carrie Bradshaw ('Sexo en Nueva York') caminando por Manhattan con aquel inolvidable diseño de John Galliano para Dior.

Rosalía se encuentra estos días en la capital mexicana por su 'LUX Tour 2026', que ha recalado en el Palacio de los Deportes con cuatro conciertos programados los días 24, 26, 28 y 29 de agosto. Y entre fecha y fecha ha convertido las calles de la ciudad en su particular pasarela.

En las imágenes, la artista aparece caminando con el pelo recogido con lazos negros, gafas de sol estrechas y bailarinas negras. Pero todo el protagonismo se lo lleva el vestido: una pieza midi y sin mangas, de fondo crudo, sobre la que se superponen titulares, fotografías, columnas y distintas tipografías que imitan las páginas de un periódico.

El modelo pertenece a Desigual, que recupera así para su última colección un motivo que también forma parte del archivo gráfico de la firma barcelonesa. Está confeccionado en 100% viscosa, tiene escote redondo, corte recto y falda fluida de silueta evasé, y se vende por 89,95 euros.

Rosalía, paseando por las calles de Ciudad de México, con el modelo 'newspaper print' de Desigual. / DESIGUAL

De Carrie Bradshaw a Rosalía

La asociación con 'Sexo en Nueva York' resulta casi automática. Para quienes vivieron la moda de principios de los 2000, hablar de un vestido con estampado de periódico significa hablar de Carrie Bradshaw. El personaje interpretado por Sarah Jessica Parker apareció con uno de los diseños más famosos de la colección otoño-invierno 2000 de John Galliano para Dior durante la tercera temporada de la serie, después de una nueva ruptura con Mr. Big.

La televisión hizo el resto. Aquel vestido pasó de la pasarela al imaginario colectivo y terminó convertido en uno de los 'looks' más icónicos de Carrie Bradshaw. En 2022, un ejemplar llegó a venderse en Bonhams por 15.300 dólares.

Pero Carrie no inventó nada.

La historia del 'newspaper print' se remonta, al menos, a 1866. Ese año, Matilda Butters, esposa del político australiano William Butters, acudió al 'Mayor's Fancy Dress Ball' de Melbourne con un espectacular vestido bautizado como ‘The Press’.

La prenda estaba realizada con paneles de satén blanco sobre los que se habían impreso páginas de 13 periódicos de Melbourne, entre ellos 'The Age', 'The Argus', 'Herald' y 'Punch'. Un vestido de periódico literal más de un siglo antes de que Carrie Bradshaw lo convirtiera en objeto de deseo.

Varios modelos históricos y actuales con el estampado de periódico, del primigenio australiano de 1866, el que lució Sarah Jessica Parker en 'Sexo en Nueva York', a la imagen del bolso de Dior anunciando la colección Crucero de JW Anderson, y uno de los vestidos de la última colección de Matthieu Blazy presentados en Biarritz. / STATE LIBRARY VICTORIA / INSTAGRAM / EPC

De Schiaparelli a Galliano

Décadas después, Elsa Schiaparelli trasladó aquella idea al lenguaje de la moda moderna. En 1935, la gran rival de Gabrielle Chanel creó un estampado a partir de noticias reales publicadas sobre ella misma y sus éxitos.

Había titulares sobre la apertura de su taller en la Place Vendôme, sobre sus perfumes y sobre sus colecciones. Según relató después en su autobiografía, 'Shocking Life', la inspiración le había llegado al observar en Dinamarca a las mujeres de los pescadores utilizando periódicos retorcidos sobre la cabeza para protegerse de la lluvia.

Schiaparelli lo aplicó a blusas, pañuelos, sombreros y prendas de baño. En los años 60, el motivo saltó definitivamente a la cultura pop gracias a los vestidos de papel y a imágenes como la de Twiggy luciendo uno en 1967.

Y entonces llegó Galliano.

En el año 2000, el diseñador recuperó los periódicos para Dior dentro de su controvertida propuesta 'Hobo Chic', inspirada en las personas sin hogar de París, los vagabundos de los años 20 y 30 y las fotografías de Diane Arbus. La colección fue acusada en su momento de romantizar la pobreza, pero algunas de sus piezas terminaron adquiriendo la condición de icono.

Especialmente después de pasar por el armario de Carrie Bradshaw.

Dior y Chanel ya nos avisaron

El vestido que ahora luce Rosalía tampoco aparece aislado. El regreso del estampado de periódico es una de esas pequeñas coincidencias que permiten detectar hacia dónde se mueve la moda.

El pasado mayo, Dior y Chanel lo recuperaron prácticamente al mismo tiempo en sus colecciones Crucero.

Jonathan Anderson adelantó su nueva etapa en Dior con una campaña protagonizada por la actriz Alison Oliver y varios bolsos cubiertos de tipografías de prensa, en un evidente diálogo con el archivo de Galliano.

Mientras, Matthieu Blazy llevó su propia interpretación del estampado al desfile Chanel Cruise 2026/27, presentado en Biarritz, mezclándolo con códigos marineros y referencias a la historia de Gabrielle Chanel.

El periódico de Desigual

Ahora Rosalía se suma a esa historia. La interpretación de Desigual tiene, sin embargo, su propio giro. La marca no reproduce las páginas de un periódico existente, sino que ha diseñado su propio periódico ficticio. Entre las noticias, fotografías y elementos tipográficos aparecen el nombre de la firma y referencias gráficas a algunos momentos de su historia, de manera que el tejido funciona también como una especie de recorrido por el archivo creativo de la compañía.

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Y el vestido de Rosalía no está solo. Desigual ha convertido el motivo en una cápsula más amplia en la que el estampado de periódico aparece en tops, faldas, camisas, pantalones y accesorios.