Omar Montes, operado de urgencia tras romperse un nudillo boxeando

Los problemas se le acumulan a Omar Montes. Coincidiendo con la reaparición de Rocío Muñoz -la mujer que asegura que está esperando un hijo suyo- en plena cuenta trás para convertirse en madre revelando aterrada que ha recibido amenazas contra su bebé a través de redes sociales, y advirtiendo que en cuanto nazca el niño va a interponer una demanda de paternidad para demostrar que no miente y que el cantante es el padre como lleva sosteniendo desde que hizo público su embarazo, el de Pan Bendito ha sido operado de urgencia.

Tal y como ha revelado él mismo a través de su cuenta de TikTok, se ha roto un nudillo boxeando y los médicos le han dicho que no quedaba más remedio que pasar por quirófano. "El problema es que la fractura no es limpia, son muchos fragmentos. No afecta a la diáfisis del hueso, sino que afecta a la articulación, a toda la cabeza. Está hundido, son muchos fragmentos y está colapsado. Aparte, en el hueso de al lado tienes un quistecito, que es un punto frágil si quieres seguir boxeando. Entonces, seguramente lo tenemos que rellenar también", ha explicado el traumatólogo encargado de operarle en uno de los vídeos que ha compartido con sus seguidores, lamentándose de que esta lesión implica "bastante tiempo de recuperación, de inmovilización" y al tratarse de una "fractura grave" no podrá practicar su deporte favorito en una larga temporada.

Con el brazo escayolado desde la cama del hospital y con su habitual sentido del humor, Omar se despedía de sus fans antes de entrar en quirófano bromeando: "Volveré. Lo bueno es que si me muero os dais cuenta rápido. Se entera uno siempre más de las desgracias que de lo bueno. En tres horillas nos vemos".

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Horas después, ya operado, el cantante de 'Alocao' ha actualizado su estado para contar cómo ha ido la operación. "Estoy muerto vivo, en una situación de la ostia. Sigo con la anestesia y estoy viendo gnomos a caballo" ha expresado divertido, revelando que aunque "va a haber mal rato todavía", "ha salido todo bien gracias a Dios" y pronto podrá volver a casa para continuar con su recuperación.