Así es el hotel de lujo que tiene Leo Messi en la costa de Cádiz: con terrazas privadas sobre el mar, un restaurante de estrella Michelin y su propio Balón de Oro

Leo Messi ha demostrado que no solo es una de las figuras más destacas de todos los tiempos del fútbol internacional, sino todo un empresario con una enorme visión de futuro gracias a los distintos negocios puestos en marcha más allá del deporte. Y entre ellos, destaca la cadena de MIM, propiedad del futbolista argentino que cuenta con establecimientos en lugares como Sitges, Mallorca, Ibiza, Baqueira, Andorra o su gran apuesta en Andalucía, en Sotogrande, en plena costa de Cádiz.

Es en este punto donde el argentino cuenta con uno de sus hoteles más exclusivos, el MiM Sotogrande Meliá Collection, un hotel boutique de cinco estrellas situado en el puerto deportivo, uno de los enclaves más conocidos de la zona, rodeado de yates y con las mejores vistas al mar.

Un hotel de Messi en pleno puerto deportivo de Sotogrande

El establecimiento que ofrece vistas al Mediterráneo, Gibraltar y la costa del norte de África cuenta con 45 habitaciones, zonas de descanso, piscinas y diferentes espacios destinados a la gastronomía y el bienestar, todo ello con un diseño elegante siguiendo el trabajo del interiorista Luis Bustamante.

Es por ello que en este enclave destaca una decoración en la que predominan las referencias al mar, con un diseño elegante en el que se encuentra un toque de estilo marino, azul y blanco.

"Un lugar inspirado en el espíritu del mar y la elegancia mediterránea", recalcan desde este establecimiento que ha sido "diseñado por Leo Messi".

Un hotel boutique con las mejores vistas junto al mar

"Es el escenario ideal para disfrutar de una experiencia lujosa con elegancia y discreción, y está rodeado de prestigiosos clubes de polo y campos de golf y ofrece experiencias únicas junto al mar", aseguran desde este hotel.

En este hotel boutique, los usuarios pueden escoger entre distintos tipos de habitaciones de gran lujo, entre las que destaca la Suite Leo Messi, un espacio dedicado al futbolista argentino que cuenta con una amplia terraza privada abierta hacia el mar.

Además, la figura del futbolista está presente desde la llegada al hotel, ya que en la propia entrada se expone uno de los ocho Balones de Oro conseguidos por Leo Messi durante su carrera deportiva.

Los huéspedes también pueden utilizar albornoces que llevan el número 10 en la espalda, el número del dorsal del futbolista durante buena parte de su trayectoria sobre el terreno de juego.

El restaurante Hincha de Nandu Jubany en el hotel de Messi en Sotogrande

Otro de los grandes emblemas de este hotel es su oferta gastronómica, que se concentra principalmente en Hincha, el restaurante del hotel, dirigido por el cocinero catalán Nandu Jubany, reconocido con una estrella Michelin.

Su carta utiliza productos de la zona, con gran importancia del pescado fresco, y mantiene diferentes referencias al fútbol y a la vida de Messi. De ese modo, una de las recetas más personales son 'los macarrones de la abuela', un plato que recuerda a los que preparaba la abuela del jugador argentino.

Cócteles y comidas junto a la piscina en la provincia de Cádiz

El hotel cuenta también con el espacio Tribuna, situado junto a la piscina, un espacio más informal en el que los huéspedes pueden tomar un cóctel, un café o algún plato sin abandonar el entorno exterior del establecimiento.

Además, uno de los principales atractivos del hotel se encuentra en la parte superior del edificio, donde se ha instalado una piscina infinita en la azotea, con vistas al puerto deportivo de Sotogrande y al Mediterráneo.

El establecimiento dispone además de piscina exterior, zonas de terraza y acceso directo a la playa. Asimismo, dispone de un spa y un centro de bienestar en el que se ofrecen tratamientos y masajes, además de un circuito de hidroterapia formado por jacuzzis con hidromasaje, sauna de infrarrojos, fuente de hielo y duchas de sensaciones con cromoterapia.

Habitaciones desde 200 euros en el hotel de Leo Messi en Cádiz

El hotel también dispone de piscina climatizada y gimnasio para quienes quieran continuar con sus entrenamientos durante su descanso en la provincia de Cádiz.

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Para hospedarse en el hotel de Leo Messi en Sotogrande, existen diferentes tarifas en función de los días escogidos y la habitación en la que se quiera alojar, con precios que varían desde los 200 euros la noche por persona hasta los 700 euros.

Fuente: El Correo de Andalucía