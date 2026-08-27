Halle Berry (60 años): "Dejé de desayunar hace más de 20 años. Todo el mundo necesita romper su ayuno de la noche en diferentes momentos"

Hace poco más de una semana que Halle Berry (Cleveland, 1966) celebró su 60 cumpleaños. La actriz de Hollywood lleva cerca de cuatro décadas en la industria cinematográfica. Durante su carrera, la norteamericana fue una de las actrices mejor pagadas en la década de los 2000.

Antes de adentrarse en el mundo de la interpretación, Berry comenzó siendo modelo. La cineasta participó en varios concursos de belleza, consiguió el segundo puesto en Miss Estados Unidos y el sexto lugar en Miss Mundo. Desde entonces, compaginó su faceta como actriz y modelo.

La intérprete ganó un globo de oro, un premio Emmy y un premio SAG por la película 'Introducing Dorothy Dandridge'. En 2001, Berry se convirtió en la única mujer afrodescendiente en ganar un premio Oscar a mejor actriz por su papel en Monster's Ball, recibiendo también su segundo premio SAG.

Fotografía facilitada por Diamond Films de Halle Berry en "Moonfall". EFE / .

Además, ha participado en sagas notables como James Bond, John Wick y X-Men. Recientemente, Berry ha lamentado no estar en la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel. "Aunque me entristece no estar en Vengadores esta vez, habrá otras ocasiones. Y lo haría sin dudarlo ni un segundo", explicó al medio Screen Rant.

En la actualidad, Halle Berry se encuentra en plena forma para volver a interpretar a Tormenta. Para ello, la actriz mantiene un estilo de vida saludable y una rutina de entrenamiento. Según sus declaraciones a la revista Marie Claire, la artista practica el ayuno desde hace más de dos décadas.

"Dejé de desayunar hace más de 20 años. Todo el mundo necesita romper su ayuno de la noche en diferentes momentos, así que he aprendido a escuchar realmente a mi propio cuerpo y a no seguir esos pensamientos convencionales que dicen 'el desayuno es la mejor comida'", explica la estrella de Hollywood.

Halle Berry / ERIC GAILLARD

Para Berry, esa comida llega justo después: "La mejor comida es cuando se rompe el ayuno. Y para mí eso es alrededor de las 14:00 todos los días", añadió a la publicación. En este caso, la estadounidense toma un café con leche de avellana y edulcorante nada más levantarse, sin ingerir ningún alimento sólido hasta el mediodía.

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"Hay carreras escolares por la mañana. Tengo dos hijos, así que normalmente me levanto temprano, como a las 6:00 llevando a uno de ellos a la escuela", comentó al citado medio. Posteriormente, Berry realiza una sesión de entrenamiento, alternando varias disciplinas como yoga, pilates, cardio o ejercicios de fuerza: "Solo trato de mezclarlo. Creo que nuestros cuerpos se acostumbran a los mismos ejercicios. Así que para mí, siempre ha sido importante hacer cosas diferentes todo el tiempo".

Fuente: Sport