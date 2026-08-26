La insólita rutina de Silvia Intxaurrondo a las 3 de la mañana para prepararse antes del directo

Silvia Intxaurrondo es uno de los rostros más conocidos de la televisión pública. La presentadora de televisión actualmente lleva una vida condicionada por su trabajo al frente de 'La hora de la 1', el programa que aborda la actualidad política y social y que se emite de lunes a viernes a partir de las 7.50 horas (hora peninsular española). Es por este motivo que la rutina de Intxaurrondo comienza muy pronto por la mañana.

A las 3.00 horas suena el despertador

El día de la presentadora arranca cuando la mayoría de personas duerme: alrededor de las 3.00 horas suena el despertador y "a las 3.15 horas termino de desayunar; a y 20 leo periódicos", confiesa en una entrevista a 'El País'. Una vez está preparada para salir de casa, el reloj marca las 4.20 horas. Es entonces cuando se dirige a los platós de televisión de RTVE en Prado del Rey y, tras un trayecto de media hora, llega a su destino alrededor de las 4.50 horas.

De esta forma, antes de las 5 de la mañana ya está preparada para iniciar su jornada laboral con su primera tarea del día, que se da a las 5.05 horas: la primera reunión. En esta, el equipo trata de actualizar la escaleta del programa para adaptar la información a la actualidad matutina. Una vez finalizada la reunión, a las 6.00 horas empiezan las tareas de redacción para preparar correctamente los contenidos que se retransmitirán.

Libertad el resto del día

A partir de las 7.00 horas, el inicio del programa ya está más cerca, por lo que se da paso a la sesión de maquillaje y peluquería, que suele durar una media hora. Así, a las 7.30 horas es el momento del vestuario: "Me visto en un máximo de siete minutos", afirma Intxaurrondo. Es entonces cuando se sienta en la mesa del plató que, según explicó a 'El Español', es cuando está "totalmente protegida" y desde las 7.50 horas que empieza el directo ya no tiene descanso hasta terminarlo sobre las 10.35 horas.

En este sentido, y a pesar de madrugar, la periodista vasca de 46 años tiene el resto del día libre para poder dedicar el tiempo a lo que más desee. Una de esas actividades es, como ella misma ha confesado ir en bicicleta. Asimismo, también puede pasar la tarde junto a sus dos hijos o a su marido, Farouk Jhinaoui.

Finalmente, cuando llega la hora de dormir, la periodista reconoce que debería acostarse temprano. "Intento no irme a la cama después de las 21.30 horas"; algo que, sin embargo, no siempre sucede: "Siempre hay una distracción, un 'hostia, el insta', 'cuál es la última hora' o 'el petróleo y Ormuz cómo siguen'", admite sobre lo difícil que le resulta desconectar del móvil.

"Somos los primeros en contar lo que sucede"

La de Intxaurrondo puede parecer una rutina difícil por la actividad tan temprana en sus horarios, pero, igualmente, su trabajo le encant y, de hecho, es su vocación desde pequeña.

La pasión que la periodista pone al presentar 'La hora de la 1' queda reflejada en el éxito del programa, aunque para llegar a este logro, Intxaurrondo propuso un cambio de enfoque: "Las mañanas estaban divididas en un tramo informativo con debate y otro de sucesos, sociedad y consumo. Me parecía artificial, porque tenías que dedicar toda la mañana a la guerra de Ucrania, la salida de Pablo Casado o la dana, y no podías separarlos. Lo que es noticia, es noticia. La clave es que nosotros somos los primeros en contar lo que sucede y de la forma más exacta", ha explicado.

"Lo que había que hacer estaba claro: cuando te levantas, quieres información para saber a lo que te vas a enfrentar. El éxito es saber leer lo que necesitaba la audiencia, información honesta, directa y sencilla, y se logra con un engranaje perfecto del equipo y las posibilidades de TVE de llegar a todo el mundo", concluye.