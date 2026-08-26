Lucas, de Andy y Lucas, tras su complicada operación en Turquía: "Ya tengo nariz"

Lucas González, exintegrante de 'Andy y Lucas', empieza a ver la luz tras un infierno que ha durado casi dos años; en concreto, en octubre de 2024, cuando decidía pasar por quirófano para someterse a una operación estética para corregir una desviación en el tabique nasal, aunque el resultado no era el esperado. Tras no seguir las recomendaciones de los médicos, no guardar el reposo debido y no respetar el periodo de cicatrización, su apéndice nasal quedaba gravemente dañado y con un aspecto hundido, desatando una oleada de críticas y burlas, y provocando una grave depresión al cantante que le empujaba a alejarse temporalmente del foco mediático.

Sin embargo, tras su polémica separación de Andy a finales de 2025 el gaditano comenzó un largo proceso para volver a ser el mismo de siempre y, después de una larga espera, varios aplazamientos -se rumorea que porque ningún cirujano español querría arriesgarse a operarlo- y viajes a una conocida clínica de Barcelona para tener la certeza de que el cartílago nasal estuviese lo suficientemente regenerado para la operación, Lucas acaba de someterse a una nueva rinoplastia en Turquía.

Como él mismo ha revelado, la operación ha ido "de maravilla" y han sido dos expertos en cirujías plásticas nasales, uno español y otro turco, los que le han intervenido. Como adelantaban en 'De lunes a viernes' hace unos días, el cantante todavía tendrá que permanecer en Estambul unas semanas, hasta principios de septiembre bajo supervisión médica y con una protección en la nariz porque ahora es vital este control exhaustivo durante su recuperación.

Pletórico Lucas ha atendido telefónicamente al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Mediaset y ha expresado que "me han dejado guapísimo, me ha quedado preciosa y por fin puedo mirarme al espejo y me veo la nariz", explicando que todavía tendrá que esperar un tiempo para ver el resultado definitivo, puesto que la inflamación tardará meses en desaparecer y su nuevo apéndice nasal tiene todavía que asentarse.

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"Tengo que estar ocho semanas tomando antibióticos, me han puesto una escayola y me tengo que dar muchos cuidados que son cremas y pomadas, y que tengo que mezclarlas mañana, tarde y noche, pero ya tengo nariz gracias a Dios" ha expresado sin ocultar su feilcidad porque cada vez ve más cerca el final de este largo y complejo proceso.