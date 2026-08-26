Seis años después del 'Megxit'
Enrique y Meghan ya están en suelo inglés: han aterrizado en Birmingham
Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, llegaron este miércoles al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después de su controvertida ruptura con la Casa Real británica, revela el periódico The Telegraph.
Los duques aterrizaron en avión privado este mediodía en el aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra, dice el diario.
Los medios revelaron la semana pasada la decisión del príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III, y Meghan Markle de volver al Reino Unido, donde han matriculado a sus hijos en un colegio.
El hijo menor del rey Carlos III y su esposa planean establecerse en una residencia privada y ajena a las propiedades de la familia real, previsiblemente situada fuera de Londres, según 'The Telegraph'. La mudanza devolvería así a los duques de Sussex una base propia en el Reino Unido después de que abandonaran Frogmore Cottage, su antigua residencia en Windsor.
El regreso, sin embargo, no supondrá una ruptura completa con la vida que han construido en Estados Unidos. Según publica 'People', Harry y Meghan mantendrán su casa de Montecito, en California, y su propiedad en Portugal mientras establecen su nueva residencia británica.
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