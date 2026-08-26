Nashville llora a Dolly Parton: los fans peregrinan hasta Tennessee y Dollywood para despedir a la reina del country

Nashville ha empezado a llenarse de flores, canciones y mensajes para Dolly Parton. También Sevierville, su localidad natal, y Dollywood, el parque que convirtió en uno de los grandes motores económicos del este de Tennessee. La muerte de la cantante, a los 80 años, ha puesto en marcha una peregrinación sentimental de sus fans por los lugares que marcaron su vida.

En Nashville, la ciudad a la que llegó aún adolescente para convertirse en estrella, los fans se acercan al Country Music Hall of Fame para dejar mensajes y recuerdos. También han aparecido flores ante murales dedicados a la artista, frente a su oficina y en el entorno del Grand Ole Opry, un escenario esencial de su carrera. Algunos visitantes habían viajado hasta la ciudad precisamente por ella y se encontraron allí con la noticia de su muerte.

Pero el duelo adquiere una dimensión más íntima en Sevierville, cerca de las montañas donde Dolly Parton creció en una familia de 12 hermanos y en condiciones de extrema pobreza. Desde el anuncio de su fallecimiento, centenares de personas se han acercado a la estatua de Dolly Parton que la representa sentada sobre una roca y abrazada a una guitarra.

Las mejores imágenes de la carrera de Dolly Parton. / WILL OLIVER / EFE

"Como una madre"

Hay flores, globos, fotografías y familias enteras. "Siempre la hemos considerado nuestra santa patrona de Tennessee", explica a la agencia AFP Callie Konane Rickards, una fan de 43 años. "Dolly es como una madre para todos los que vivimos aquí", resume Jonah La Grand, de 24. No deja de sonar 'Jolene'.

Para los vecinos, el recuerdo va mucho más allá de la música. Hablan de su generosidad, de la ayuda que prestó después de los incendios que arrasaron la región hace una década y de la Imagination Library, la iniciativa con la que envió libros gratuitos a millones de niños.

También hablan de Dollywood. El parque temático de Pigeon Forge, muy cerca de Sevierville, se ha convertido en otra parada inevitable de la despedida de Dolly Parton. Tras conocerse la noticia, comenzaron a acumularse ramos y globos en la entrada. El complejo ha decidido seguir abierto porque, según sus responsables, eso es lo que habría querido su fundadora. "El 'show' debe continuar", han explicado.