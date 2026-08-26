Adiós a un icono
¿De qué ha muerto Dolly Parton? La reina del country llevaba meses arrastrando problemas de salud
La leyenda de la música ingresó en el hospital de Nashville el 21 de agosto y hace tres meses tuvo que suspender sus conciertos en Las Vegas
Muere Dolly Parton, la voz que llevó el country al mundo, a los 80 años
PERFIL | Santa Dolly Parton de América, retrato de un icono global, de la A a Z (infancia, marido, hijos, éxitos...)
Quién era Carl Thomas Dean, el discreto marido de Dolly Parton con el que estuvo casada 60 años
La muerte de Dolly Parton, este martes 25 de agosto a los 80 años, ha dejado una pregunta sin respuesta durante las primeras horas: qué había provocado el fallecimiento de una artista que llevaba meses reconociendo que su salud no atravesaba su mejor momento. Ahora, su entorno ha despejado parte de la incógnita. La cantante murió después de una "breve batalla contra el cáncer", según ha confirmado su equipo a la revista 'People'.
La enfermedad, hasta ahora desconocida públicamente, terminó con la vida de la intérprete de 'Jolene' en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville, donde se encontraba acompañada por sus seres queridos. Su publicista, Marcel Pariseau, ha confirmado también la causa a Associated Press. El comunicado no ha especificado, sin embargo, qué tipo de cáncer padecía Parton ni cuándo había recibido el diagnóstico.
Parton había ingresado en el hospital el viernes 21 de agosto, cuatro días antes de su muerte. En las semanas y meses anteriores había sufrido diferentes problemas médicos, entre ellos complicaciones renales y autoinmunes, según informaciones recogidas por la citada revista.
Alejada de los escenarios
Las señales de que algo no iba bien habían comenzado mucho antes. En septiembre de 2025, Parton tuvo que cancelar una aparición pública después de sufrir un cálculo renal y una infección. Poco después aplazó los conciertos que tenía previstos en Las Vegas alegando problemas médicos.
A sus 80 años, y pese a su proverbial energía, la cantante empezó a reducir sus compromisos. En algunas apariciones recurrió al vídeo en lugar de desplazarse personalmente y llegó a explicar que episodios de mareos y deshidratación habían llevado a sus médicos a recomendarle que evitara viajar.
Ella misma había hablado de esa etapa apenas unos días antes de morir. Parton reconoció a 'People' que había descuidado su propia salud mientras cuidaba de Carl Dean, su marido [desconocido] durante casi seis décadas, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años. Tras su muerte, decía, había tenido que enfrentarse a problemas que durante un tiempo había preferido dejar en segundo plano.
Nada en aquellas palabras dejaba entrever públicamente un diagnóstico de cáncer. Al contrario, Parton seguía insistiendo en que quería trabajar y sacar adelante los muchos proyectos que tenía pendientes.
Una vida extraordinaria
Parton ha muerto en Nashville, la ciudad alrededor de la cual construyó buena parte de una carrera que comenzó en la pobreza rural de Tennessee y terminó convirtiéndola en una de las figuras más reconocibles de la cultura popular estadounidense, en un icono global.
Autora de 3.000 canciones como 'Jolene', 'Coat of Many Colors', '9 to 5' o 'I Will Always Love You', vendió más de 100 millones de discos y consiguió trascender ampliamente las fronteras del country. También fue actriz, empresaria y una destacada filántropa. Su Imagination Library ha distribuido cientos de millones de libros entre niños y su fundación ha financiado iniciativas educativas, ayudas para víctimas de desastres e investigación médica.
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