Santa Dolly Parton de América, retrato de un icono global, de la A a Z

"Debajo de estas tetas hay un corazón, y de esta peluca barata, un cerebro". Con este certero 'dollysmo' (chascarrillo 'ad hoc') se define la reina del country. Tras seis décadas de carrera, Dolly Parton (Sevierville, Tennessee; 19 de enero de 1946) es más que una vieja gloria musical en EEUU, pues su figura tiene estatus de icono global. La artista ha fallecido hoy a los 80 años, según ha anunciado su familia.

Si un día fue vista como 'kitsch' y hortera, en la actualidad había alcanzado el estatus de ejemplo 'cool' para una nueva generación de cantantes y fans que siguen sus pasos en TikTok e Instagram, donde en 2023 anunciaba la publicación de 'Rockstar', un disco con colaboraciones a su altura [por favor, no es literal, que la estrella no pasa del metro cincuenta]: Paul McCartney, Sting, Debbie Harry, Elton John, Pink...

Fascinada por su portentoso talento (11 Grammys, entre otras distinciones), su olfato para los negocios y, sobre todo, su habilidad para ser una especie de santa laica a la que adora todo el mundo (republicanos, demócratas, pueblerinos, urbanitas, feministas, gais, 'millennials'...), la periodista Beatriz Navarro (Sabiñánigo, 1977) buscó explicación para el 'fenómeno' durante su estancia en Washington, entre 2018 y 2021, mientras cubría la presidencia de Donald Trump como corresponsal de 'La Vanguardia'. El resultado de su viaje al corazón de EEUU es 'Dolly Parton, un retrato americano' (RBA), donde no solo repasa al milímetro su vida y trayectoria, sino que permite entender mejor los problemas identitarios, raciales y de clase de un país tan hiperbólico y contradictorio como la propia cantante. Este es un abecé de momentos más estelares.

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A

🟤 Adorada

La mordaz cronista Fran Lebowitz, amiga de la homenajeada, asegura que "incluso la gente que se odia entre sí ama a Dolly Parton".

🟤 Apalaches

Se crio en uno de los sistemas montañosos más antiguos del mundo. Durante cientos de años sus únicos habitantes fueron los cheroquis, pero a principios del siglo XVIII empezaron a llegar oleadas de escoceses e irlandeses.

C

🟤 Cabaña

Dolly Rebecca Parton vino al mundo en una casa de madera sin agua corriente ni electricidad en las Smoky Mountains (la de la portada de 'My Tennessee Mountain Home', 1973). La familia, rematadamente pobre, le pagó al doctor que asistió al parto con un saco de harina. Era la cuarta de 12 hermanos. "Gracias a su música, ese lugar idílico e idealizado es también el hogar perdido de millones de estadounidenses que emigraron a la ciudad en busca de empleo", subraya Navarro.

🟤 Conejita

La joven que siempre llevaba un arma en el bolso posó para 'Playboy' en 1978. Ninguna artista country lo había hecho antes. Y lo volvió a hacer con 75 años. "Aún me silban los muchachos", se jactó.

🟤 Country

Es la reina del género desde antes de cumplir los 30, edad a la que ya había publicado 20 álbumes (hoy son 58). A los 10 cantaba en iglesias, ferias y graneros, y con 16 años, se trasladó a Nashville, cuna de un género hasta entonces copado por voces masculinas. Cantantes futuras, como Taylor Swift, han seguido su ejemplo y su éxito, en un estilo surgido de las baladas tradicionales inglesas que vinieron del Viejo Mundo.

D

🟤 Dollysmos

Esos comentarios jocosos en los que se ríe de sí misma y que en la era de TikTok se han hecho virales. Dos ejemplos: "Fui la primera en quemar mi sujetador, los bomberos tardaron cuatro días en apagar el fuego", o "Si hubiera nacido hombre hubiera sido 'drag queen'"

E

🟤 Elvis

Tom Parker, el mánager de Elvis, le propuso a Dolly que el rey del rock hicera una versión de su gran éxito, 'I will always love you', si le cedía el 50% de los derechos. Pero ella se negó. Los derechos de sus canciones ya daban de comer a su numerosa familia y serían un seguro para su vejez.

🟤 Estilo

A los 14 años vio a una fulana local que llevaba el pelo rubio, la ropa ceñida y las uñas pintadas, y pensó que aquello era "puro glamur". "Eso es lo que quiero ser yo". Dicho y hecho.

F

🟤 Feminista

Su carrera como solista despegó con 'Just because I'm a woman (1968), un tema transgresor en el que denunciaba el doble rasero con el que se juzga la vida sexual de una mujer y un hombre. Según Navarro, "a su manera, que fue la de los millones de mujeres de las zonas rurales de EEUU y de clase trabajadora, Parton fue parte de la revolución feminista de los años 70 y 80, aunque paradójicamente su actitud encaje mejor con la tercera oleada, la actual, que con la anterior, cuando era más difícil de conciliar las reivindicaciones políticas con la defensa de la feminidad".

🟤 Fortuna

Su imperio empresarial, con restaurantes, hoteles, teatros y la venta de numerosos productos (perfumes, muñecas, dulces...), va viento en popa. En 2021, 'Forbes' dijo que es "la mujer hecha a sí misma más rica de EEUU", con una fortuna de unos 375 millones de dólares. 150 son de su catálogo de canciones (mantiene los derechos de casi todas), pero la mayoría procede de Dollywood.

🟤 Filantropía

Desde mediados de los 90, es benefactora de múltiples causas: escuelas de música, veteranos de guerra y hospitales de Tennessee.

H

🟤 'Hillbilly'

En EEUU llaman así ("paletos") a los habitantes de las zonas rurales y montañosas. Ella siempre "lo abrazó con la frente alta".

I

🟤 'I Always Love You'

Aunque con solo 5 años ya compuso su primera canción (a una muñeca que se hizo con una mazorca), el mayor éxito de su carrera (se han hecho más de 230 versiones, incluidas las de Patti Smith y The White Stripes) lo escribió la misma tarde de 1973 en la que también parió 'Jolene'. Fue cuatro veces número 1, entre otras, cuando, en 1992; la interpretó Whitney Houston, en 'El guardaespaldas'.

🟤 Icono de 'millennials'

"Solo una generación que ha crecido con los filtros para selfi y con el feminismo pop parece tener la capacidad innata de entender que lo articioso no está reñido con la autenticidad, o que la afición a las pelucas monumentales no impide a alguien ser un genio para componer", dice la periodista.

🟤 Icono de gais

Además del 'Disney World de los paletos', Dollywood es la "meca de los gais", escribió 'The New York Times'. Como en el caso de los derechos de la mujer, Dolly también defiende, a su manera, los de la comunidad LGTBIQ+: "Creo que todos somos hijos de Dios y quiere que seamos libres y felices".

🟤 Imagination Library

"La señora de los libros" ha repartido más de 200 millones de libros infantiles gratis en EEUU y otros países anglosajones, desde que puso en marcha el proyecto, en 1995.

Mural en Nashville dedicado a la faceta de Dolly Parton por su labor filantrópica a través del proyecto Imagination Library.

J

🟤 'Jolene'

En 1973 logró su segundo número 1 con este tema, del que se han hecho 200 versiones.

M

🟤 Marido

A los 16 conoció a Carl Dean en una lavandería de Nashville. Se casaron en 1966... y hasta hoy. Ni ella adoptó su apellido ni él la acompañó en sus giras. Tampoco tuvieron hijos. La última vez que se le vio en público fue en la portada de 'My Blue Ridge Mountain Boy’ (1969).

Portada del disco de Dolly Parton 'My Blue Ridge Mountain Boy’, publicado en 1969.

🟤 Miley Cyrus

La hija de la estrella del country Billy Ray Cyrus es su ahijada y ojito derecho. La "tía Dolly" hizo varios cameos en la serie de Disney 'Hannah Montana' (2006-2011): "Así fue como comencé a construir una base de fans con esos chavales", explicó. Cyrus también grabó su propia versión de 'Jolene', y cantó con su madrina en el concierto de Año Nuevo de 2023 para la NBC.

🟤Museo Chasing Rainbows

Ubicado en Dollywood, es el santuario de la estrella. "Son los recuerdos de una niña pequeña que se atrevió a tener sueños grandes". Por su puesto, también está el abrigo de retales que su madre le cosió y del que se rieron sus compañeros de clase: la historia que canta en 'Coat of many colors' (1971).

El abrigo de retales confeccionado por la madre de Dolly Parton que se exhibe en su museo.

O

🟤 Oveja

En 1996, un equipo de científicos británicos le puso su nombre a una oveja que habían clonado a partir de células madre de las glándulas mamarias de otro animal.

P

🟤 Parque de atracciones

Dollywood huele a carbón y a canela. Ocupa 7.500 m2 (la mitad que Port Aventura) en las montañas de Tennessee y da trabajo a 4.000 paisanos de Dolly. En 2022 desbancó a Disneyland como mejor parque de atracciones de EEUU.

🟤 Películas

Con '9 to 5' (en España, 'Cómo eliminar a su jefe', 1980) Parton alcanzó el nivel de superestrella. Junto a Jane Fonda, el filme era una denuncia de la explotación laboral y acoso sexual que sufrían las secretarias. Ella es la oficinista Doralee Rhodes y la autora de una banda sonora en la que usó sus propias uñas postizas para imitar el ruido de las máquinas de escribir. También tuvo un papel estelar en 'Magnolias de acero' (1989), junto a Shirley MacLaine, Julia Roberts y Daryl Hannah.

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V

🟤 Vacuna

Cuando estalló la pandemia, fue una de las pocas figuras públicas que animó a la ciudadanía a quedarse en casa y a usar mascarilla. Desde que se supo que había donado un millón para la investigación de Moderna en su vacuna, se desató la locura colectiva por 'santa Dolly'.